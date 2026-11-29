A legutóbbi ezüstérmes KHG Kaposvár magabiztosan győzött az újonc Veszprém otthonában, Nemesvámoson, a Szent Benedeknek azonban sikerült egy játszmát elcsennie idegenben, a kupagyőztes Békéscsabától.

A legnagyobb csata a TFSE és a MÁV Előre Foxconn összecsapásán alakult ki: ugyan a vendégek viszonylag simán nyerték az első két játszmát, a fővárosiak a harmadikban feltámadtak, szépítettek és a negyedikben is szinte végig vezettek, sőt, három szettlabdájuk is volt. A székesfehérváriak azonban hárították ezeket és végül behúzták a játszmát, egyben pedig a mérkőzést is.

RÖPLABDA TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK

VESZPRÉMI ESC–KHG KAPOSVÁRI NRC 0:3 (–13, –19, –15)

Nemesvámos, 130 néző. Vezette: Tillmann, Horváth M.

VESZPRÉM: Kiss E. 1, Spándli, Davis 7, BAJNÓCZI 6, Altorjay 7, Smith 6. Csere: Bődi (liberó), Molnár F. Edző: Mészáros Péter

KAPOSVÁR: Fábián 1, PEZELJ 14, Horváth L. 5, Cicetti 9, DE OLIVEIRA 12, GIORGI 15. Csere: Szerencsés (liberó), Mikus, Hollósi B. Edző: Vincent Lacombe

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 3:2, 4:10, 7:11, 9:19, 12:23. 2. játszma: 3:1, 5:6, 9:9, 11:15, 14:20, 19:23. 3. játszma: 3:1, 4:7, 6:7, 7:16, 9:19, 15:22

MESTERMÉRLEG

Mészáros Péter: – Megint nagyon sokat hibáztunk, ezért nem tudtunk partiban lenni ellenfelünkkel. Bosszantó, hogy ilyen könnyen megadtuk magunkat a kaposváriaknak.

Vincent Lacombe: – Végig magabiztosan és koncentráltan játszottunk. A mérkőzés jó felkészülési lehetőség volt a Stuttgart elleni csütörtöki CEV-kupa visszavágóra is.

BÉKÉSCSABA–SZENT BENEDEK RA 3:1 (16, 16, –21, 16)

Békéscsaba, 895 néző. Vezette: Villás, Radasovszki

BÉKÉSCSABA: Draskovics 4, KUZNYECOVA 22, Szakály 7, FINÉ 24, Cvitkovic 11, OROSZ 10. Csere: Kertész (liberó), Kiss N. 1, Németh L. 7. Edző: Nagy Péter

SZBRA: KISS G. 18, Öhman 10, Passaro 2, Dzakovics 12, Nyers 2, PEROTTO 18. Csere: Fáth, Kristóf (liberók), Fekete R. Edző: Matteo Freschi

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 7:0, 9:6, 12:7, 13:10, 16:11, 17:15, 21:16. 2. játszma: 1:0, 2:3, 6:4, 14:6, 15:9, 19:10, 22:16. 3. játszma: 1:3, 5:5, 8:7, 12:10, 15:15, 17:19, 19:24. 4. játszma: 1:5, 11:6, 18:8, 19:13, 23:16

MESTERMÉRLEG

Nagy Péter: – Örülök, hogy megszereztük a győzelmet, abban a három játszmában jól és fegyelmezetten játszottunk, a harmadikban a passzivitás miatt mérges vagyok. Úgy gondolom, hogy ott lezárhattuk volna a meccset, ebből mindenképp tanulnunk kell, hogy ezekben a szituációkban tartsuk a megfelelő agressziót és figyelmet.

Matteo Freschi: – Nehéz mérkőzést játszottunk egy nagyon erős ellenféllel, amely az egész találkozó során nyomás alatt tartott minket. Sajnos nem tudtunk kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani, így nem sikerült a mérkőzés teljes egészében versenyképes játékot mutatnunk.

TFSE–MÁV ELŐRE FOXCONN 1:3 (–17, –18, 18, –27)

Budapest, Csörsz u., 110 néző. Vezette: Kiss N., Szabó P.

TFSE: Batházi, Keler 9, Szabó K. 12, ERŐSS 22, Márkus 1, NAGY V. 16. Csere: Stankovics, Weidemann (liberók), Vértes Sz., Baksa 3. Edző: Jókay Zoltán

MÁV ELŐRE: Milivojevic 3, RIEDER 13, Király-Tálas 4, BELL 19, Hollósi D. 11, SZILÁDI 15. Csere: Dömsödi, Szili (liberó), Göböly, Malinova 1, Koeva 4, Lazurenko. Edző: Kaszap Tamás

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:5, 6:6, 6:10, 11:11, 12:15, 13:18, 16:24. 2. játszma: 1:0, 2:7, 7:10, 11:12, 13:20, 18:22. 3. játszma: 5:1, 6:6, 12:7, 16:9, 21:12, 24:17. 4. játszma: 1:3, 6:4, 9:5, 10:9, 16:10, 18:15, 21:20, 22:23, 24:23, 26:27

MESTERMÉRLEG

Jókay Zoltán: – Büszkék lehetnénk arra, hogy egy ilyen csapatot sikerült kellemetlen helyzetbe hozni. De többször is a kezünkben volt a negyedik szett megnyerése, de elbénáztuk, bizonytalanok voltunk és nem volt olyan játékos, aki feltette volna az i-re a pontot. Annak örülök, hogy végül ilyen parázs mérkőzést sikerült játszanunk.

Kaszap Tamás: – Két szetten keresztül úgy játszottunk, ahogyan kell, de a harmadikban belehibáztunk, a lányok pedig bepánikoltak. A cseréknek köszönhetően aztán a negyedik szett végjátékban így is sikerült fordítanunk, a legfontosabb pedig a három pont megszerzése volt. Dicséret jár a csapatnak azért is, mert végig küzdöttek és nem adták fel.