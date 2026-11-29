Nem tudta kihasználni az újabb Bayern-botlást a Dortmund, otthon kapott ki a Leverkusentől
Ki más, mint Felix Nmecha? Sorozatban a negyedik Borussia Dortmund-gólt is a 26 éves középpályás szerezte a bajnokságban, találatával pedig már a 8. percben előnybe kerültek a hazaiak a Leverkusen elleni rangadón. A találkozót ezt követően viszont a vendégek irányították, betalálni azonban a szünetig nem tudtak. Konsztantinosz Karecasz sérülése ráadásul kissé átírta a „fekete-sárgák” terveit, a görög támadónak a 39. percben el kellett hagynia a pályát, miután kapott egy rúgást a jobb lábára.
Előbb Carles Martínez, a vendégek vezetőedzője szólt bele a mérkőzésbe és a második félidőben és behozta Moussa Diabyt Nathan Tella helyére. Nem sokkal később, Aleix García szöglete után egyenlítettek a vendégek, Patrik Schick emelkedett a legmagasabbra a sarokrúgásnál, és a jobb alsóba fejelt. A leverkuseni fölény végül győzelemmé érett, a hajrában Diaby megpattanó lövése egy tökéletes beadássá vált, amely pont Equi Fernándezt találta meg – az argentin pedig Nico Schlotterbeck mellől felugorva a kapuba bólintott.
Győzelmével megőrizte tabellán elfoglalt ötödik helyét a Leverkusen, és már csak két pont választja el az éllovas Dortmundtól, amely akár négypontosra is növelhette volna előnyét a rekordbajnok Bayern Münchennel szemben.
NÉMET BUNDESLIGA
11. FORDULÓ
Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen 1–2 (Nmecha 8., ill. Schick 69., E. Fernández 80.)
Korábban
Freiburg–RB Leipzig 2–2 (Matanovic 11., Eggestein 43. – 11-esből, ill. Nkunku 53. – 11-esből, Baumgartner 90+3.)
Hoffenheim–Augsburg 0–4 (Keitel 12., Rieder 23., Wolf 34., Bah 45+7.)
Kiállítva: Rots (Hoffenheim, 20.)
Pénteken játszották
Werder Bremen–Borussia Mönchengladbach 3–3 (Dinkci 38., 85., Füllkrug 90+2., ill. Diks 27. – 11-esből, Honorat 46., 78.)
Szombaton játszották
VfB Stuttgart–Eintracht Frankfurt 2–2 (Prömel 42., Jaquez 53., ill. Knauff 45+2., Ebnoutalib 62.)
Hamburg–Bayern München 0–0
Kiállítva: Kimmich (44., Bayern)
1. FC Köln–Elversberg 5–0 (Bülter 8., 39., 63., S. El Mala 16., 68.)
Mainz–Union Berlin 2–1 (Tietz 85., Caci 90+2., ill. Haberer 37.)
Paderborn–Schalke 8–1 (Ter Horst 21., Marino 39., 45+4., 57., S. Tigges 55., Zeitler 73., Vidovic 84. – 11-esből, F. Götze 90+6., ill. Ausis 59.)