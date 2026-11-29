Ki más, mint Felix Nmecha? Sorozatban a negyedik Borussia Dortmund-gólt is a 26 éves középpályás szerezte a bajnokságban, találatával pedig már a 8. percben előnybe kerültek a hazaiak a Leverkusen elleni rangadón. A találkozót ezt követően viszont a vendégek irányították, betalálni azonban a szünetig nem tudtak. Konsztantinosz Karecasz sérülése ráadásul kissé átírta a „fekete-sárgák” terveit, a görög támadónak a 39. percben el kellett hagynia a pályát, miután kapott egy rúgást a jobb lábára.

Előbb Carles Martínez, a vendégek vezetőedzője szólt bele a mérkőzésbe és a második félidőben és behozta Moussa Diabyt Nathan Tella helyére. Nem sokkal később, Aleix García szöglete után egyenlítettek a vendégek, Patrik Schick emelkedett a legmagasabbra a sarokrúgásnál, és a jobb alsóba fejelt. A leverkuseni fölény végül győzelemmé érett, a hajrában Diaby megpattanó lövése egy tökéletes beadássá vált, amely pont Equi Fernándezt találta meg – az argentin pedig Nico Schlotterbeck mellől felugorva a kapuba bólintott.

Győzelmével megőrizte tabellán elfoglalt ötödik helyét a Leverkusen, és már csak két pont választja el az éllovas Dortmundtól, amely akár négypontosra is növelhette volna előnyét a rekordbajnok Bayern Münchennel szemben.