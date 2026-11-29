Semmi jóra nem számíthatott előzetesen a Monza a Roma vendégeként, már csak azért sem, mert a két csapat eddig háromszor mérkőzött egymással az olasz fővárosban, és mindannyiszor a rómaiak nyertek, ráadásul monzai szempontból 0–8 volt a gólkülönbség a vasárnapi mérkőzés előtt. A monzaiak kispadján az az Ivan Juric ült, aki korábban rövid ideig Rómában is tevékenykedett, de finoman szólva sem alkotott maradandót. Nem úgy a jelenlegi vezetőedző, Gian Piero Gasperini, akivel a bajnokságban – klasszikus képzavarral élve – szárnyalnak a „farkasok”, és a bámulatos góllövő formából most sem engedtek: nem telt el 40 perc az összecsapásból, máris háromgólos előnyben voltak a hazaiak, akik az ezt megelőző tíz tétmérkőzésükön 33 gólt (!) szereztek.

A 12. percben Donyell Malen apró mozdulatokkal tologatta maga előtt a labdát, majd elengedett egy ütemtelen lövést, ami utat talált a jobb alsó sarokba. A 24. percben Malen a kiszolgáló szerepében jeleskedett, a befejező pedig Matías Soulé volt, aki az első gólhoz hasonló mozdulattal helyezett ugyancsak a jobb alsóba. És akkor még hátra volt a mérkőzés fénypontja: a 36. percben Soulé második gólját is megszerezte, miután a tizenhatoson kívülről elképesztően nagy gólt tekert a jobb felső sarokba – a gólt valószínűleg még a nem elfogult monzai szurkolók is megtapsolták.

A ragyogó elsőt római részről visszafogottabb második követte, így már a Monza előtt is adódtak lehetőségek – nem is egy, főleg a 65. percben járt közel a szépítéshez a vendég együttes, amikor a felső léc segítette ki a Romát. De a rómaiak sem panaszkodhattak helyzeteik számára, egy apróság azonban mindig hiányzott ahhoz, hogy 4–0-ra alakuljon az eredmény.

A közönség azonban nem panaszodhatott, sőt még egy gólt ünnepelhetett, amikor sokan már elindultak hazafelé: a 90+1. percben Santiago Castro is bevette a monzai kaput, és állította be a végeredményt. Újabb győzelmének köszönhetően a Roma visszafoglalta a második helyet a tabellán. 4–0

OLASZ SERIE A

13. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Roma–Monza 4–0 (Malen 12., Soulé 24., 36., Castro 90+1.)

KÉSŐBB

20.45: Como–Juventus (Tv: Match4)

KORÁBBAN

Sassuolo–Napoli 0–0

Udinese–Fiorentina 1–0 (Lovric 8.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Internazionale–Genoa 4–0 (La. Martínez 29., M. Thuram 40., 54., P. Sucic 45+3. – 11-esből)

Torino–Lazio 1–2 (Ch. Adams 62., ill. Provstgaard 42., Isaksen 44.)

Frosinone–Parma 3–0 (Bobcek 55., 61., 79.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Venezia–Bologna 0–0

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

18.30: Lecce–Atalanta (Tv: Match4)

20.45: Cagliari–Milan (Tv: Arena4)