Golovin Vlagyimir: A csapat nagyon várja már, hogy elkezdődjön az Európa-bajnokság
JYSK-KUPA NŐI KÉZILABDA FELKÉSZÜLÉSI TORNA
MAGYARORSZÁG–SZLOVÁKIA 33–22 (14–10)
Tatabánya, 1692 néző. Vezette: Bíró Á., Kiss O.
MAGYARORSZÁG: BÖDE-BÍRÓ B. – GYŐRI-LUKÁCS V. 5, Kuczora 1, Papp N., Tóvizi 3, Vámos P. 2, Márton G. 2. Csere: BUKOVSZKY (kapus), KLUJBER 7 (2), Csíkos 3, Szmolek, Kajdon 1, Kovács Anett 2, HÁRSFALVI 6, Horváth Fanni 1 (1). Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir
SZLOVÁKIA: Yablonska – Bölcskei 1, LANCZ 6 (1), Vargová 2, Pastorková 1, Sutranová 1, Lukácová 2. Csere: Furgaláková (kapus), Popovcová 4, Bacenková, Gogová, Dmytrenko 1, GYŐRI V. 4, Scípová, Bjaloncík. Szövetségi kapitány: Ján Benadik
Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–4. 16. p.: 9–5. 26. p.: 12–7. 34. p.: 18–10. 39. p.: 21–12. 46. p.: 25–16. 51. p.: 26–20. 56. p.: 31–21
Kiállítások: 4, ill. 8 perc
Hétméteresek: 4/3, ill. 2/1