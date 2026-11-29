Az első futam után még az olimpiai bajnok amerikai Mikaela Shiffrin vezetett 17 század másodperccel az osztrák Katharina Truppe és 18-cal Rast előtt. Az összetett vk-ban vezető, olasz születésű, albán színekben versenyző Lara Colturi, ekkor még negyedik volt, de végül feljött a második helyre. Shiffrin korábban már hatszor diadalmaskodott Killingtonban, ezúttal viszont be kellett érnie a harmadik hellyel, mert a második futam eredménye alapján éppen befért a top20-ba.

A férfiaknál a brazil Lucas Pinheiro Braathen győzött az óriás-műlesiklók világkupa-viadalán a coloradói Copper Mountainban. A második helyezett osztrák Stefan Brennsteiner 14, a harmadik német Anton Grammel pedig 54 század másodperccel maradt el tőle. A norvég születésű, de 2024 óta brazil színekben versenyző olimpiai bajnok pályafutása 11. vk-sikerét aratta.

APESISÍ-VILÁGKUPA

Női műlesiklás, Killington

1. Camille Rast (svájci) 1:40.93 p (1. futam: 50.68 mp, 2. futam: 50.25)

2. Lara Colturi (albán) 1:41.02 (50.77, 50.25)

3. Mikaela Shiffrin (amerikai) 1:41.52 (50.50, 51.02)

A szakági vk állása 3 futam után (még 7 van): 1. Colturi 260 pont, 2. Rast 169, 3. Emma Aicher (német) 168

Az összetett vk állása 5 futam után (még 35 van hátra): 1. Colturi 366 pont, 2. Rast 254, 3. Aicher 240

Férfi óriás-műlesiklás, Copper Mountain

1. Lucas Pinheiro Braathen (brazil) 2:21.01 p (1. futam: 1:08.68 p, 2. futam: 1:12.33)

2. Stefan Brennsteiner (osztrák) 2:21.15 (1:08.35, 1:12.80)

3. Anton Grammel (német) 2:21.55 (1:09.06, 1:12.49)

A szakági vk állása 2 futam után (még 8 van): 1. Pinheiro Braathen 200 pont, 2. Brennsteiner 104, 3. Marco Odermatt (svéjci) 92

Az összetett vk állása 4 futam után (még 38 van hátra): 1. Pinheiro Braathen 300 pont, 2. Loic Meillard (svájci) 160, 3. Eirik Hystad Solberg (norvég) 124