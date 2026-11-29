A három magyar válogatott játékossal felálló Orlen Wisla Plock 36–30-ra nyert a címvédő Industria Kielce otthonában a lengyel férfi kézilabda-bajnokság vasárnapi rangadóján.
A liga honlapja szerint Ilic Zoran három, Fazekas Gergő és Szita Zoltán két-két góllal járult hozzá a sikerhez, amivel listavezető csapatuk megőrizte százszázalékos mérlegét.
Beke Laura hat és Hornyák Panna egy találatával a HC Zlín házigazdaként 33–24-re verte a Sokol Píseket a női Cseh Kupa negyeddöntőjében.
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