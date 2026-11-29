A második liverpooli derbire került sor az Everton új stadionjában, a Hill Dickinsonban, a vendégeknél Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőben kapott helyet.

Előbbi az előző fordulóban, a Manchester United ellen eredményes volt, amivel beérte Gera Zoltánt. Az Everton ellen pedig már az ötödik percben betalált: Florian Wirtz lekészített labdáját állítgatás nélkül, 16 méterről lőtte a jobb sarokba. Szoboszlai így már 18 gólnál jár a PL-ben, ezzel egyedüli magyar csúcstartó lett.

A vezetés megszerzése utáni percekben biztosan tartotta előnyét a Liverpool, az Evertonnak nem voltak komoly lehetőségei, Barry is csak elvétve találkozott a labdával. A 25. percben azonban összejött az egyenlítés: egy jobbról középre lőtt szabadrúgásba az addig is sokat bizonytalankodó Jeremie Frimpong rendkívül balszerencsésen, furcsa mozdulattal nyúlt bele, és a labda a jobb sarokba vágódott.

Szünet után is folytatódott a nagy csata, de egyik fél előtt sem adódott hatalmas helyzet, a legnagyobb mentést talán Barry mutatta be, aki csapattársa, Dewsbury-Hall lövését blokkolta a Liverpool kapuja előtt…

Szoboszlai és Kerkez is végigjátszotta a mérkőzést; a Liverpool két győzelem után játszott döntetlent, az Everton pedig javítani tudott a Brentford elleni 4–0-s vereség után.