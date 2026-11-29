Szoboszlai betalált, így csúcstartó lett, döntetlennel zárult a liverpooli derbi
PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ
EVERTON–LIVERPOOL 1–1 (1–1)
Liverpool, Hill Dickinson Stadion. Vezette: Michael Oliver.
EVERTON: Pickford – J. O'Brien, M. Keane, Branthwaite, Mikolenko – Hackney (George, 73.), Garner – Dibling (H. Armstrong, 73.), Dewsbury-Hall (Alcaraz, 89.), Grealish (Johnson, 89.) – Barry (Röhl, 90+3.). Vezetőedző: David Moyes
LIVERPOOL: Alisson – Frimpong (R. Araújo, 74.), Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Mac Allister – Barcola (V. Munoz, 74.), Wirtz (Koumas, 89.), Ngumoha (Nyoni, 58.) – Isak. Vezetőedző: Andoni Iraola
Gólszerző: Frimpong (25. – öngól), ill. Szoboszlai (5.)
Sárga lap: Grealish (70.), Mikolenko (78.), ill. Nyoni (88.)
A második liverpooli derbire került sor az Everton új stadionjában, a Hill Dickinsonban, a vendégeknél Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőben kapott helyet.
Előbbi az előző fordulóban, a Manchester United ellen eredményes volt, amivel beérte Gera Zoltánt. Az Everton ellen pedig már az ötödik percben betalált: Florian Wirtz lekészített labdáját állítgatás nélkül, 16 méterről lőtte a jobb sarokba. Szoboszlai így már 18 gólnál jár a PL-ben, ezzel egyedüli magyar csúcstartó lett.
A vezetés megszerzése utáni percekben biztosan tartotta előnyét a Liverpool, az Evertonnak nem voltak komoly lehetőségei, Barry is csak elvétve találkozott a labdával. A 25. percben azonban összejött az egyenlítés: egy jobbról középre lőtt szabadrúgásba az addig is sokat bizonytalankodó Jeremie Frimpong rendkívül balszerencsésen, furcsa mozdulattal nyúlt bele, és a labda a jobb sarokba vágódott.
Szünet után is folytatódott a nagy csata, de egyik fél előtt sem adódott hatalmas helyzet, a legnagyobb mentést talán Barry mutatta be, aki csapattársa, Dewsbury-Hall lövését blokkolta a Liverpool kapuja előtt…
Szoboszlai és Kerkez is végigjátszotta a mérkőzést; a Liverpool két győzelem után játszott döntetlent, az Everton pedig javítani tudott a Brentford elleni 4–0-s vereség után.