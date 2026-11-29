A futam magyar szempontból egyébként meglehetősen sima volt, a Sámánok csapata végig vezetett, a nagy csata a második továbbjutó helyért volt. Egy szabálytalan manőverért megbüntették az észteket, akiknek ráadásul nem ez volt az első ilyen esetük, így a büntetőforduló megtétele után gyakorlatilag semmi esélyük nem maradt a továbbjutásra, ami végül a magyar csapat mellett az esélytelenek nyugalmával versenyző Ecuadoré lett.

A világbajnokság nyolcaddöntőjét december 2. és 5. között, a negyeddöntőt december 7. és 10. között, az elődöntőt december 12-én, a döntőt pedig december 13-án rendezik Rio de Janeiróban.



VITORLÁZÁS

SSL Gold Cup csapatvilágbajnokság, Rio de Janeiro

A 4. futam végeredménye

1. MAGYARORSZÁG 38.30 perc

2. ECUADOR +57 másodperc

3. TAHITI + 1 perc 23 másodperc

4. ÉSZTORSZÁG + 2 perc 34 másodperc



AZ A-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

1. MAGYARORSZÁG 19 pont

2. Ecuador 10 pont

3. Tahiti 10 pont

4. Észtország 6 pont