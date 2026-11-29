Vitorlázás: a dupla pontokat is bezsebelték, négyből három győzelemmel vb-nyolcaddöntőben a magyarok
A futam magyar szempontból egyébként meglehetősen sima volt, a Sámánok csapata végig vezetett, a nagy csata a második továbbjutó helyért volt. Egy szabálytalan manőverért megbüntették az észteket, akiknek ráadásul nem ez volt az első ilyen esetük, így a büntetőforduló megtétele után gyakorlatilag semmi esélyük nem maradt a továbbjutásra, ami végül a magyar csapat mellett az esélytelenek nyugalmával versenyző Ecuadoré lett.
A világbajnokság nyolcaddöntőjét december 2. és 5. között, a negyeddöntőt december 7. és 10. között, az elődöntőt december 12-én, a döntőt pedig december 13-án rendezik Rio de Janeiróban.
VITORLÁZÁS
SSL Gold Cup csapatvilágbajnokság, Rio de Janeiro
A 4. futam végeredménye
1. MAGYARORSZÁG 38.30 perc
2. ECUADOR +57 másodperc
3. TAHITI + 1 perc 23 másodperc
4. ÉSZTORSZÁG + 2 perc 34 másodperc
AZ A-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
1. MAGYARORSZÁG 19 pont
2. Ecuador 10 pont
3. Tahiti 10 pont
4. Észtország 6 pont