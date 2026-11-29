Nagyot fordult a kocka a 10. perc után, 4–6-ról 12–7-re módosította az állást a NEKA. Legközelebb három gólon belül csak a második félidőben járt az ETO, de hiába jött fel 20–19-re, a hazaiak újra elléptek négy góllal. 30–29-nél ismét felcsillant a remény a győriek előtt, ám a NEKA nem engedte ki a kezéből a győzelmet. Az ETO zsinórban 10 megnyert tétmeccs után szenvedett vereséget – legutóbb szeptember 5-én a Pick Szegedtől kapott ki 32–27-re. 32–29

FÉRFI KÉZILABDA NB I

11. FORDULÓ

LIQUI MOLY NEKA–ETO UNIVERSITY HT 32–29 (15–11)

Balatonboglár, 268 néző. Vezette: Fekete T., Hajdu T.

NEKA: NAGY T. – Maracskó 2, Vári 4, Lukács K. 1, Mészáros M. 3, Gazsó 6, KOVÁCS D. 6 (2). Csere: BORSOS M. (kapus), Bugyáki, Széles 5, Apró, Kucsera, Balogh D. 2, Tárnoki 1, Szabó L. 1, Draskovics V. 1. Edző: Lehőcz Zoltán

GYŐR: PÁSZTOR I. – Krakovszki Zs. 2, Dely 4, Bognár A. 3, Kusan 2, Győri M. 5, HÁRI 8 (3). Csere: Győri K. (kapus), Szmetán M. 3, Zakor, Stepancic 2, Bozsovics, Füzi D. Edző: Kopornyik Zsolt

Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–4. 11. p.: 4–6. 16. p.: 9–6. 22. p.: 12–7. 25. p.: 13–8. 36. p.: 20–16. 41. p.: 20–19. 48. p.: 26–22. 51. p.: 26–24. 56. p.: 30–27. 58. p.: 30–29

Kiállítások: 2, ill. 4 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Lehőcz Zoltán: – A csapat nevében köszönöm a gratulációt, én is szeretnék gratulálni a Győrnek és Kopornyik Zsoltnak, hiszen fantasztikus munkát végeznek az idényben. El kell mondanom, abban, hogy a NEKA most itt tart, Kopinak is nagy szerepe van. Nyilvánvalóan különleges mérkőzés volt ez számunkra. A srácok nagyon komoly teljesítményt nyújtottak. Nem éreztem, hogy sziporkáztak volna, de küzdöttek, és amikor a Győr felzárkózott, volt tartásuk. Igazi csapatmunka volt, amelyben nagy szerepe van a stábnak és annak a munkának, amelyet hétről hétre elvégeznek.

Kopornyik Zsolt: – Szeretnék gratulálni a NEKA-nak! Úgy gondolom, tempós, nagy iramú mérkőzést játszottunk. Szerettünk volna nyerni, de rengeteg labdát eladtunk. Többször is megpróbáltuk bejátszani a labdát a beállónak, ám az ellenfél játékosai rendre megszerezték. Úgy vélem, ez döntő tényező volt. Többször is sikerült megközelítenünk a NEKA-t, de a kiélezett helyzetekben kapkodtunk, ahogyan a mérkőzés végén is. Sajnálom a vereséget, fantasztikus sorozatot produkáltak a srácok, de tanulunk a történtekből, és megyünk tovább.

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Gyöngyös–Budai Farkasok 37–33

Csurgó–Dabas 39–32

Szigetszentmiklós–FTC 33–30

Balatonfüred–Veszprém 19–31

Tatabánya–Eger 35–28

SZERDÁN JÁTSZOTTÁK

Szeged–PLER 38–20