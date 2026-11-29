Ha a Vienna Capitals ellen idegenben esélyesként lépett jégre a Fradi, akkor nem volt kérdés, hogy a TWK Innsbruckot is egyértelmű favoritként látta vendégül. Azért megvolt a veszélye, hogy a 12 vereség után szombaton újra – éppen Fehérváron – győző osztrák csapat szárnyra kap, és kitart a lendülete. Csakhogy jött Aku Kestilä (talán az egyetlen olyan Fradi-támadó, aki az elmúlt időszakban adós maradt a pontokkal), és már a kilencedik percben vezetést szerzett csapatának.

A tiroliaknál már ekkor elszakadt a cérna: jobb híján agresszióval próbálták elvenni a ferencvárosi játékosok kedvét. Ez ugyan nem sikerült nekik, cserébe emberelőnybe került a Fradi, amit a vasárnapi ellenfélnél sokkal jobb csapatok ellen is parádésan használ ki – ezúttal 19 másodperc kellett fórban David Silye góljához. Mihalik András és Rasmus Heljanko is betalált még az első húsz percben, gyakorlatilag már ekkor eldőlt a meccs. A középső harmadban talált egy gólt a rivális, de a Fradi megint négyet lőtt. A frusztrált osztrákok még csak azt sem érték el, hogy részvéttel, szimpatikus vesztesként tekinthessünk rájuk, alattomos, durva szabálytalanságokkal aprították a Fradi játékosait. Sovány vigasz lehetett ez nekik, 10–1-es vereséget szenvedtek a Tüskecsarnokban.

Eközben a Volán hősiesen küzdött Grazban, és bár 2–1-es hátrányba került a nyitó periódusban, a középsőben nem nőtt – igaz, nem is csökkent – a különbség a csapatok között. A záró harmadban kiegyenlített a Fehérvár, ám a Graz is ütött egy gólt, és 3–2-re nyert.

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA

FTC-TELEKOM–TWK INNSBRUCK (osztrák) 10–1 (4–0, 4–1, 2–0)

Budapest, Tüskecsarnok, 1414 néző. Vezette: Hlavaty, Smetana (mindkettő osztrák), Durmis, Konc (mindkettő szlovák)

FTC: NAGY KRISTÓF – Bengtsson (2), HADOBÁS (2) / Tyni (1), Lindgren / Horváth M. 1, Ortenszky / Farkas O. – SAVOIE 1 (3), Silye 2, Laskawy (2) / Tammela 1 (2), RÖNNI 2, Dobos / Mihalik A. 1, KESTILÄ 1 (1), HELJANKO 1 (4) / Galajda, Molnár D., Mattyasovszky. Edző: Timo Saarikoski

INNSBRUCK: Harvey (Brandner) – P. Lindner, Wichers / Kernberger 1, Messner / Mayer, Frimmel / Stöffler, Kerber – Scherbak, Owre, Benker / Foo, Davis, Witting / Macierzynski, Bretschneider, Rappold / Bär, Mader, Klingler. Edző: Ville Kolppanen

Kapura lövések: 30–27

Emberelőny-kihasználás: 3/2, ill. 4/0

MESTERMÉRLEG

Timo Saarikoski: – Ahogy Bécsben, most is az döntött, hogy a játékosok milyen mentalitással játszottak. Megtaláltuk az egyensúlyt a támadás és a védekezés között. Ahogy véget ért egy támadásunk, máris a védekezésre figyeltünk, és fordítva is így volt. Most úgy tűnik, minden a jó irányba halad, ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy hosszú az idény.

Ville Kolppanen: – Szombaton mindent kiadtunk magunkból, és végre sikerült megszakítanunk a vereségsorozatunkat. Megpróbáltuk vasárnap is megtalálni a győzelemhez vezető utat. Az én felelősségem a vereség, voltak a meccsnek olyan periódusai, amikor nem tudtam, mihez kezdjünk.

GRAZ 99ERS (osztrák)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 3–2 (2–1, 0–0, 1–1)

Graz, 2911 néző. Vezette: Fichtner (osztrák), Snoj (szlovén), Dummermuth-Haas (osztrák), Jeram (szlovén)

GRAZ: WIESER – Hanus, HORA (2) / Stapelfeldt, D. Maier / Björgvik-Holm, Brunner / Kirchebner – P. Huber 1, Currie (1), Swaney / K. Roy 1, CONLEY 1 (1), Lippitsch (2) / Harnisch, Schiechl, Ganahl / Dobnig, Collins, Feldner. Edző: Dan Lacroix

FEHÉRVÁR: Reijola – STIPSICZ 1, ZLOTY (1) / MacPherson, Horváth D. / Falus, Kiss R. – Erdély Cs., Cyr, Kuralt / Farren (1), Cheek (1), Gerlach 1 / Mihalik G., Németh K. (1), Terbócs / Kulmala, Farkas L., Vincze P. Edző: Ted Dent

Kapura lövések: 37–34

Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 1/0

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Igazán kiélezett küzdelem volt. Végig harcoltunk, amikor lehoztuk a kapust, jó lehetőségeink voltak kiegyenlíteni, pechünkre ekkor már nem sikerült betalálni. Néha az egymást követő napokon lejátszott meccsek közül a másodikon érzed jobban magad, most is így volt, a srácok jól bírták szusszal, nem fáradtak el, sajnálatos, hogy ennek ellenére nem tudtunk pontot szerezni. Tovább kell harcolnunk, össze kell tartanunk, mert jól jégkorongozunk az utóbbi időben, és meg kell próbálnunk pontokat gyűjteni.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

VSV Villach (osztrák)–EC KAC (osztrák) 3–1 (2–1, 0–0, 1–0)

Vienna Capitals (osztrák)–RB Salzburg (osztrák) 4–1 (2–0, 0–0, 2–1)

Milano HC (olasz)–Black Wings Linz (osztrák) 4–5 (2–3, 2–0, 0–1, 0–1) – hosszabbításban

Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Olimpija Ljub­ljana (szlovén) 3–4 (0–1, 3–3, 0–0)

Pustertal Wölfe (olasz)–HCB Südtirol Alperia (olasz) 6–1 (4–0, 2–1, 0–0)