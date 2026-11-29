A peches Russell nem kért az vigaszgyőzelemből Katarban, már az év végét várja
Noha George Russell remek rajtot vett, és megőrizte a vezetést Andrea Kimi Antonelli előtt, a versenye már a második kör elején megpecsételődött, amikor áthajtott a törmelékeken, amelyek Arvid Lindblad incidense nyomán kerültek a pályára. A brit nem tudta leszakítani magáról a csapattársát, és bár a pályán megtartotta az első helyet, a Mercedes a második kiállása alkalmával megpróbálta letakarítani a beragadó törmeléket a gépéről, ami miatt elveszítette a vezetést, és továbbra is sérült autóval volt kénytelen folytatni a küzdelmet.
Bár az élre álló Antonelli többször is felajánlotta, hogy átadja a győzelmet a márkatársnak, addigra már jelentős előnyre tett szert, így a csapat végül nem kockáztatott, különösen úgy, hogy Russell mögött Oscar Piastri is folyamatosan lopta a távolságot. Az olasz végül több mint 30 másodperc előnnyel szelte át a célvonalat, és aratta szezonbeli tizedik győzelmét, míg a Mercedes kettős sikerét Russell biztosította.
„Az autó elképesztő volt! A versenytempó egyszerűen hihetetlen volt, különösen az utolsó etap során, amikor tiszta levegőben vezethettem. A gép olyan volt, mintha sínen ment volna, és sorra futottam az 1:25-ös köröket. Igazi élvezet volt vezetni a kocsit! Most éreztem a legjobban magam a volán mögött a teljes szezont nézve. Nagyon büszke vagyok a csapatra az elvégzett munkáért, és főleg azért, hogy igyekezett megérteni az új (malajziai) fejlesztési csomagot.”
„Sajnálom George-ot. Elég nagy volt a sérülése. Szerintem szép csatát vívhattunk volna, de nagyon boldog vagyok, hogy sikerült nyernem, és hogy ilyen remek tempónk volt – mondta az olasz pilóta, aki kifejtette, miért ajánlotta fel a pozíció átadását Russellnek. – Csapatként természetesen igyekszünk segíteni George-nak megszerezni a bajnoki második helyet, és tudjuk, hogy ez a Mercedes számára is fontos. Ezért a helyzet ismeretében kész voltam visszaadni neki a vezetést, de a csapat azt mondta, hogy rendben van így, szóval folytattam a versenyemet.”
Russell ismét önhibáján kívül veszítette el potenciális győzelmet, és bár a második hely révén előrelépett a bajnoki összetettben a harmadik pozícióba, legjobb esetben is jelentheti a végállomást a számára, hiszen az ötödikként célba érő Max Verstappen elegendő előnyre tett szert vele szemben. A peches brit már várja az idény végét, és szeretné elfelejteni az idei évet.
„Egy újabb dolog, amit felírhatunk a listára. Ez valahol az egész idei évemet összefoglalja. Elfogadhatatlannak tartottam, hogy a kanyarba érve azzal kellett szembesülnöm, hogy mindenhol törmelékek vannak. Amint áthajtottam rajta, tudtam, hogy valami nincs rendben. Most láttam csak, hogy néz ki a padlólemez. Nagyon sajnálatos, amit történt. Persze örülök, hogy így is dobogóra állhattam, de ennek nem így kellett volna történnie. Konkrétan már az első körben teli volt a pálya törmelékkel a kettes és a hármas kanyarban. Egyszerűen nem hittem el, miért nem volt legalább virtuális biztonsági autós szakasz.”
„De őszintén szólva, ilyen az egész szezonom. Kimi fantasztikus munkát végzett, a csapat is remek autót biztosított a számunkra ezen a hétvégén, egyszerűen elképesztő volt. Azonban ahogy már mondtam, alig várom Szilvesztert, ha addig eljutunk, hogy végre magam mögött tudjam ezt az évet – tette hozzá Russell, aki jelezte, nem fogadta volna el a győzelmet ilyen körülmények között. – Nem fogadtam volna el. A bajnokság ezen pontján, hosszú idő után állhattunk újra együtt a dobogón. Ennyit tudok mondani.”
A pódium alsó fokára Piastri állhatott fel, aki a rajtnál előzte meg a kerekét kipörgető Norrist. Az ausztrál pilóta két egymást követő versenyen zárt az első hármasban, és szerzett fontos pontokat a konstruktőri harmadik helyért küzdő McLarennek. „Ez volt a legjobb, amit most elérhettünk. Az utolsó etapom eléggé stresszes volt, a közepes gumi nagyjából három körig működött jól, aztán Max fokozatosan közeledni kezdett hozzám. Nagyon elégedett vagyok az eredménnyel, kihoztuk a maximumot a futamból. Remek érzés újra dobogóra állni. Jól rajtoltam, de amint előreléptem a harmadik helyre, tudtam, hogy ez a maximum, amit elérhetek. A bokszutcában csábítóan közel kerültem Kimihez, de egyszerűen nem volt meg a tempónk, hogy harcba szálljunk a Mercedesszel.”
Piastri csapattársa, Norris az ötödik helyen szelte át a célvonalat, így a McLaren összességében 25 pontot gyűjtött vasárnap, míg a fő ellenfele, a Red Bull Verstappen negyedik, illetve Isack Hadjar nyolcadik pozíciója révén 16 pontot szerzett. Mindez azt jelenti, hogy a wokingiak utolérték a „vörös bikákat”, és a két csapat pontazonosság mellett érkezik meg a szezon utolsó nagydíjára, Abu-Dzabiba. A tét a konstruktőri harmadik hely.
KATARI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|-
|2.
|George Russell
|Mercedes
|31.476 mp h.
|3.
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|33.017 mp h.
|4.
|Max Verstappen
|Red Bull-Ford
|34.254 mp h.
|5.
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|39.131 mp h.
|6.
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|57.518 mp h.
|7.
|Charles Leclerc
|Ferrari
|58.001 mp h.
|8.
|Isack Hadjar
|Red Bull-Ford
|59.323 mp h.
|9.
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|10.
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1 kör h.
|11.
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|12.
|Nico Hülkenberg
|Audi
|1 kör h.
|13.
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|14.
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|15.
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|1 kör h.
|16.
|Rafael Camara
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|17.
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|2 kör h.
|18.
|Sergio Pérez
|Cadillac-Ferrari
|2 kör h.
|19.
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|3 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|34
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|25
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|12
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli*
|427
|2.
|Max Verstappen
|316
|3.
|George Russell
|282
|4.
|Lewis Hamilton
|275
|5.
|Lando Norris
|274
|6.
|Charles Leclerc
|256
|7.
|Oscar Piastri
|182
|8.
|Isack Hadjar
|126
|9.
|Liam Lawson
|91
|10.
|Pierre Gasly
|52
|11.
|Arvid Lindblad
|38
|12.
|Franco Colapinto
|35
|13.
|Oliver Bearman
|23
|14.
|Gabriel Bortoleto
|15
|15.
|Nico Hülkenberg
|14
|16.
|Carlos Sainz
|11
|17.
|Esteban Ocon
|7
|18.
|Fernando Alonso
|7
|19.
|Alexander Albon
|5
|20.
|Cunoda Juki
|1
|21.
|Hirakava Rjó
|1
|*: már bajnok.
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes*
|709
|2.
|Ferrari
|531
|3.
|Red Bull-Ford
|456
|4.
|McLaren-Mercedes
|456
|5.
|Racing Bulls-Ford
|116
|6.
|Alpine-Mercedes
|87
|7.
|Haas-Ferrari
|31
|8.
|Audi
|29
|9.
|Williams-Mercedes
|16
|10.
|Aston Martin-Honda
|7
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|*: már bajnok.
|5. KATARI NAGYDÍJ
|NOVEMBER 27., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Antonelli 1:23.217
|2. szabadedzés
|1. Antonelli 1:23.077
|NOVEMBER 28., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Antonelli 1:22.400
|Időmérő
|1. Russell 1:21.695
|NOVEMBER 29., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Russell, 3. Piastri
|HÁTRALÉVŐ VERSENY
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 6., 14.00