Noha George Russell remek rajtot vett, és megőrizte a vezetést Andrea Kimi Antonelli előtt, a versenye már a második kör elején megpecsételődött, amikor áthajtott a törmelékeken, amelyek Arvid Lindblad incidense nyomán kerültek a pályára. A brit nem tudta leszakítani magáról a csapattársát, és bár a pályán megtartotta az első helyet, a Mercedes a második kiállása alkalmával megpróbálta letakarítani a beragadó törmeléket a gépéről, ami miatt elveszítette a vezetést, és továbbra is sérült autóval volt kénytelen folytatni a küzdelmet.

Bár az élre álló Antonelli többször is felajánlotta, hogy átadja a győzelmet a márkatársnak, addigra már jelentős előnyre tett szert, így a csapat végül nem kockáztatott, különösen úgy, hogy Russell mögött Oscar Piastri is folyamatosan lopta a távolságot. Az olasz végül több mint 30 másodperc előnnyel szelte át a célvonalat, és aratta szezonbeli tizedik győzelmét, míg a Mercedes kettős sikerét Russell biztosította.

„Az autó elképesztő volt! A versenytempó egyszerűen hihetetlen volt, különösen az utolsó etap során, amikor tiszta levegőben vezethettem. A gép olyan volt, mintha sínen ment volna, és sorra futottam az 1:25-ös köröket. Igazi élvezet volt vezetni a kocsit! Most éreztem a legjobban magam a volán mögött a teljes szezont nézve. Nagyon büszke vagyok a csapatra az elvégzett munkáért, és főleg azért, hogy igyekezett megérteni az új (malajziai) fejlesztési csomagot.”

„Sajnálom George-ot. Elég nagy volt a sérülése. Szerintem szép csatát vívhattunk volna, de nagyon boldog vagyok, hogy sikerült nyernem, és hogy ilyen remek tempónk volt – mondta az olasz pilóta, aki kifejtette, miért ajánlotta fel a pozíció átadását Russellnek. – Csapatként természetesen igyekszünk segíteni George-nak megszerezni a bajnoki második helyet, és tudjuk, hogy ez a Mercedes számára is fontos. Ezért a helyzet ismeretében kész voltam visszaadni neki a vezetést, de a csapat azt mondta, hogy rendben van így, szóval folytattam a versenyemet.”

Russell ismét önhibáján kívül veszítette el potenciális győzelmet, és bár a második hely révén előrelépett a bajnoki összetettben a harmadik pozícióba, legjobb esetben is jelentheti a végállomást a számára, hiszen az ötödikként célba érő Max Verstappen elegendő előnyre tett szert vele szemben. A peches brit már várja az idény végét, és szeretné elfelejteni az idei évet.

„Egy újabb dolog, amit felírhatunk a listára. Ez valahol az egész idei évemet összefoglalja. Elfogadhatatlannak tartottam, hogy a kanyarba érve azzal kellett szembesülnöm, hogy mindenhol törmelékek vannak. Amint áthajtottam rajta, tudtam, hogy valami nincs rendben. Most láttam csak, hogy néz ki a padlólemez. Nagyon sajnálatos, amit történt. Persze örülök, hogy így is dobogóra állhattam, de ennek nem így kellett volna történnie. Konkrétan már az első körben teli volt a pálya törmelékkel a kettes és a hármas kanyarban. Egyszerűen nem hittem el, miért nem volt legalább virtuális biztonsági autós szakasz.”

„De őszintén szólva, ilyen az egész szezonom. Kimi fantasztikus munkát végzett, a csapat is remek autót biztosított a számunkra ezen a hétvégén, egyszerűen elképesztő volt. Azonban ahogy már mondtam, alig várom Szilvesztert, ha addig eljutunk, hogy végre magam mögött tudjam ezt az évet – tette hozzá Russell, aki jelezte, nem fogadta volna el a győzelmet ilyen körülmények között. – Nem fogadtam volna el. A bajnokság ezen pontján, hosszú idő után állhattunk újra együtt a dobogón. Ennyit tudok mondani.”

A pódium alsó fokára Piastri állhatott fel, aki a rajtnál előzte meg a kerekét kipörgető Norrist. Az ausztrál pilóta két egymást követő versenyen zárt az első hármasban, és szerzett fontos pontokat a konstruktőri harmadik helyért küzdő McLarennek. „Ez volt a legjobb, amit most elérhettünk. Az utolsó etapom eléggé stresszes volt, a közepes gumi nagyjából három körig működött jól, aztán Max fokozatosan közeledni kezdett hozzám. Nagyon elégedett vagyok az eredménnyel, kihoztuk a maximumot a futamból. Remek érzés újra dobogóra állni. Jól rajtoltam, de amint előreléptem a harmadik helyre, tudtam, hogy ez a maximum, amit elérhetek. A bokszutcában csábítóan közel kerültem Kimihez, de egyszerűen nem volt meg a tempónk, hogy harcba szálljunk a Mercedesszel.”

Piastri csapattársa, Norris az ötödik helyen szelte át a célvonalat, így a McLaren összességében 25 pontot gyűjtött vasárnap, míg a fő ellenfele, a Red Bull Verstappen negyedik, illetve Isack Hadjar nyolcadik pozíciója révén 16 pontot szerzett. Mindez azt jelenti, hogy a wokingiak utolérték a „vörös bikákat”, és a két csapat pontazonosság mellett érkezik meg a szezon utolsó nagydíjára, Abu-Dzabiba. A tét a konstruktőri harmadik hely.

KATARI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli Mercedes - 2. George Russell Mercedes 31.476 mp h. 3. Oscar Piastri McLaren-Mercedes 33.017 mp h. 4. Max Verstappen Red Bull-Ford 34.254 mp h. 5. Lando Norris McLaren-Mercedes 39.131 mp h. 6. Lewis Hamilton Ferrari 57.518 mp h. 7. Charles Leclerc Ferrari 58.001 mp h. 8. Isack Hadjar Red Bull-Ford 59.323 mp h. 9. Liam Lawson Racing Bulls-Ford 1 kör h. 10. Gabriel Bortoleto Audi 1 kör h. 11. Oliver Bearman Haas-Ferrari 1 kör h. 12. Nico Hülkenberg Audi 1 kör h. 13. Franco Colapinto Alpine-Mercedes 1 kör h. 14. Pierre Gasly Alpine-Mercedes 1 kör h. 15. Carlos Sainz Williams-Mercedes 1 kör h. 16. Rafael Camara Haas-Ferrari 1 kör h. 17. Alexander Albon Williams-Mercedes 2 kör h. 18. Sergio Pérez Cadillac-Ferrari 2 kör h. 19. Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari 3 kör h. FELADTÁK megtett körök Fernando Alonso Aston Martin-Honda 34 Lance Stroll Aston Martin-Honda 25 Arvid Lindblad Racing Bulls-Ford 12

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK PONT 1. Kimi Antonelli* 427 2. Max Verstappen 316 3. George Russell 282 4. Lewis Hamilton 275 5. Lando Norris 274 6. Charles Leclerc 256 7. Oscar Piastri 182 8. Isack Hadjar 126 9. Liam Lawson 91 10. Pierre Gasly 52 11. Arvid Lindblad 38 12. Franco Colapinto 35 13. Oliver Bearman 23 14. Gabriel Bortoleto 15 15. Nico Hülkenberg 14 16. Carlos Sainz 11 17. Esteban Ocon 7 18. Fernando Alonso 7 19. Alexander Albon 5 20. Cunoda Juki 1 21. Hirakava Rjó 1 *: már bajnok.

KONSTRUKTŐRÖK 1. Mercedes* 709 2. Ferrari 531 3. Red Bull-Ford 456 4. McLaren-Mercedes 456 5. Racing Bulls-Ford 116 6. Alpine-Mercedes 87 7. Haas-Ferrari 31 8. Audi 29 9. Williams-Mercedes 16 10. Aston Martin-Honda 7 11. Cadillac-Ferrari 0 *: már bajnok.



