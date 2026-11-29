Nem tartott sokáig a gólcsend a Balaídosban: a Villarreal már a 3. percben tizenegyest rúghatott kezezésért, Giorgi Mikautadze pedig gólra váltotta a büntetőt. A Celta válasza a 30. percben érkezett, Swedberg passzából Ferran Jutgla lőtt 16 méterről, Gulácsi mozgásával ellentétes irányba, a bal alsóba.

A fordulás után fordíthattak volna a hazaiak, de Rueda életerős lövését védeni tudta Gulácsi, akinek egyébként kevés dolga volt a vigói találkozón. Néhány perccel később a kihagyott lehetőség megbosszulta magát: az egyenlítő gólt szerző Jutglától Santi Comesana vette el a labdát, majd indította Mikautadzét, aki a kapujából kirontó Radu fölött a hálóba emelt. A folytatásban az egyenlítésért ment a Celta, de Gulácsi a hajrában kivédte Hugo Álvarez tekerését, majd ugyan a végjátékra beállt a sérüléséből felépült Borja Iglesias, a világbajnok center sem tudott segíteni Claudio Giráldez csapatán, amely zsinórban – minden sorozatot figyelembe véve – a harmadik vereségét szenvedte el, míg a „sárga tengeralattjáró” továbbra is a középmezőnyben tanyázik. 1–2

Félix Correia 80 másodperc után vezetést szerzett a Sevillának, majd 35 perccel később Rubén Vargas fejes góllal duplázta meg az előnyt. A szünet után szépített a Real Sociedad, Luka Sucic kapásból vágta a labdát a léc alá, de a hajrá elején a vendégek visszaállították a kétgólos különbséget, Youssouf Fofana hét méterről lőtt a jobb alsóba. Még felcsillant a remény a baszkok előtt, miután Dani Díaz közelről a kapuba belsőzött, azonban egy kontra végén Isaac Romero bombája lezárta a meccset. Sikerével feljött az 5. helyre a Sevilla, épp a Real Sociedad elé. 2–4

SPANYOL LA LIGA

14. FORDULÓ

Celta Vigo–Villarreal 1–2 (Jutgla 30., ill. Mikautadze 3., 54. – az elsőt 11-esből)

Real Sociedad–Sevilla 2–4 (Sucic 49., D. Díaz 90., ill. Correia 2., R. Vargas 37., Y. Fofana 84., I. Romero 90+6.)

Korábban

Valencia–Osasuna 1–1 (Duro 74., ill. R. García 63.)

Deportivo–FC Barcelona 1–5 (Aubameyang 9., il. Yamal 2., Olmo 20., Raphinha 50., 83., 90+1.)

Hétfőn játsszák

21.00: Espanyol–Getafe (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották

Real Betis–Rayo Vallecano 0–1 (De Frutos 72.)

Málaga–Athletic Bilbao 3–4 (Cajuste 36., A. Nino 49., 83., ill. Sancet 27., Berenguer 34., N. Williams 38., Rincón 44.)

Elche–Atlético Madrid 2–3 (M. Neto 27., B. Sangaré 48., ill. Grimaldo 5. – 11-esből, I Kang In 7., J. Álvarez 41.)

Real Madrid–Alavés 1–2 (K. Mbappé 69., ill. Toni Martínez 21., Ángel Pérez 61.)

Kiállítva: Jude Bellingham (88., Real Madrid)

Pénteken játszották

Levante–Racing Santander 1–3 (Romero 42., ill. P. García 66., 90+5., Zabiri 81.)