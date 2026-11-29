A 14 játszmára kiírt párharc – amelynek első négy partija döntetlennel zárult – mostani felvonásán Sindarov vezette a világos bábukat, és Gukés a 13. lépés előtt csaknem fél órát gondolkodott, amivel időzavarba került. A kihívó fokozatosan őrölte fel az ellenállását, egyre jobban állt, és végül az indiai nagymester a 47. lépésben nyújtott kezet riválisának.

A döntő hétfőn folytatódik, amikor Gukés lesz világossal.

A kiírás szerint az a játékos győz, aki először éri el a 7,5 pontot, döntetlen esetén pedig gyors- és villámmeccsek határoznak a nyertesről. A viadal utolsó játéknapja december 12., 7:7-es állás esetén ezen a napon jön a tie-break, egyre rövidebb idejű partikkal.

A vb-döntő díjalapja 2.5 millió dollár, a FIDE előírása szerint 200 ezer dollár jár minden játszmanyerésért, míg a fennmaradó összeget egyenlően osztják el a két fél között. Ha a végeredmény 7.5:6.5 lenne, vagy csak tie-breakben dőlne el a vb-cím, a győztesnek 1.3 millió, a vesztesnek pedig 1.2 millió dollár dukál.

A két húszéves ütközetét, amelyben a férfi vb-k 1886 óta íródó történetének legifjabb játékosai vesznek részt, a világszövetség a „fiatalság csatájának” keresztelte el.