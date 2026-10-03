Európai kézilabdaligák: tizenegy magyar gól Plockban

A liga honlapja szerint Szita minden kísérletét gólra váltotta, Ilic kettőt hibázott, Fazekas Gergő ezúttal nem volt eredményes.

Hanusz Egon mind az öt lövését gólra váltotta és kilenc gólpasszt adott, Szeitl Erik pedig egyszer volt eredményes, a Cesson-Rennes mégis 31–29-re kikapott otthon a Limoges-tól a francia élvonalban.

Jánosi Tamás háromszor talált be a Tubos Aranda Villa de Arandában, amely 28–21-re kikapott a Bathco BM Torrelavega otthonában a spanyol bajnokságban.

Sipos Adrián egy góllal, Palasics Kristóf két védéssel segítette 28–22-es sikerhez a házigazda MT Melsungent a TSV Hannover-Burgdorf ellen a német Bundesligában.

Máthé Dominik nyolc kísérletéből csupán hármat tudott gólra váltani az Európa Kupa-címvédő GRK Ohridban, amely meglepően simán, 27–18-ra kikapott a Vardar Szkopje otthonában az északmacedón bajnokságban.

Gyurka János vezetőedző csapata, a HSG Lipizzanerheimat 34–26-ra nyert az Alpla HC Hard otthonában az osztrák férfiligában.

Debre Viktor vezetőedző együttese, a Dunaszerdahely 25–25-ös döntetlent játszott az olasz az olasz Jomi PDO Salerno otthonában a női Európa Kupa első fordulójának első meccsén. A HC DAC-ban Farkas Júlia hat, Élő Beatrix öt, Bánfai Kíra és Woth Viktória két-két, Molnár Korinna pedig egy gólt szerzett.

Farkas Johanna kilenc gólja és Suba Sára kilenc védése ellenére a német Tus Metzingen 39–24-re kikapott a román Ramnicu Valcea otthonában a női Európa Liga selejtezőjének első fordulójában, a párharc első meccsén.

Zsembery Viktória egyszer volt eredményes a BM Porrinóban, amely 26–21-es vereséggel távozott a Replasa Beti-Onak otthonából a spanyol női bajnokságban. Török Lilly két találatával a CBM Morvedre hazai pályán 24–19-re verte az újonc Lobas Alimerka Oviedót.



