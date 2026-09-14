Nemzeti Sportrádió

Az ETO kölcsönadta a nyáron igazolt gambiai középpályását – hivatalos

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.09.14. 18:45
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Modou Lamin Mass kölcsönbe került (Fotó: eto.hu)
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NB I ETO ETO FC Modou Lamin Mass Somorja labdarúgó NB I
Egyéves kölcsönszerződés keretében a szlovák másodosztályú Somorja csapatában folytatja pályafutását az ETO FC nyáron szerződtetett gambiai középpályása, Modou Lamin Mass – számolt be róla holnapján a győri klub.

Modou Lamin Mass szerződtetését július közepén jelentette be az ETO, azóta a felnőttcsapatban két meccsen jutott szóhoz, a luxemburgi FC Atert Bissen elleni Konferencialiga-selejtező két mérkőzésén csereként lépett pályára.

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A fiatal játékos télen érkezett próbajátékra a győri klubhoz.

Mint az ETO a honlapján írja, a somorjai kölcsönjáték több győri labdarúgó karrierjét is sikerrel mozdította előre, hiszen korábban Vitális Milán, Csinger Márk és Urblík Norbert is sikeres időszakot töltött a szlovák másodosztályú együttesnél. A 19 éves gambiai középpályás fejlődését így egy másik ország kultúrájába való alkalmazkodás remekül szolgálhatja.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL
Érkezők: Leon Balogun (nigériai, Arisz Limassol – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Bödő Efraim Zoltán (magyar-román, FK Csíkszereda – Románia), Csinger Márk (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Marc Giger (svájci-kameruni, Union Saint-Gilloise – Belgium), Modou Lamin Mass (gambiai, Almasi Football Academy – Nigéria), Modou Lamin Marong (gambiai, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia), Nicolae Rotaru (moldovai, CS Petrocub Hincesti – Moldova), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)
Kölcsönbe érkezők: Peter Agba (nigériai, Maccabi Haifa – Izrael), Jewison Bennette (Costa Rica-i, LNZ Cserkaszi – Ukrajna), Viktor Djukanovics (montenegrói, Hammarby IF – Svédország), Luka Kulenovic (bosnyák, Heracles Almelo – Hollandia),  Élan Ricardo (Élan Joseph Ricardo Ochoa, kolumbiai, Besiktas – Törökország)
Kölcsönből visszatérők: Urblík Norbert (magyar-szlovák, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Élő Csongor, Horváth Valentin 
Kiszemeltek:
Távozók: Nadir Benbuali (algériai, Pyramids FC – Egyiptom), Ledio Beqja (albán, Egnatia – Albánia, legutóbb kölcsönben Dinamo City – Albánia), Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Farkas Balázs (BVSC-Zugló, kölcsön után végleg), Senna Miangué (belga, Aktobe – Kazahsztán, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: Csorba Noel (FC Ajka), Modou Lamin Mass (gambiai, STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia), Tollár Imre (Gyirmót FC Győr), Jovan Zivkovic (osztrák-szerb, FK Radnicski 1923 – Szerbia)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Zseljko Gavrics (szerb)

 

NB I ETO ETO FC Modou Lamin Mass Somorja labdarúgó NB I
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