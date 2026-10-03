Otthon nyert a Debrecen, idegenben hengerelt az Esztergom a női kézi NB I-ben

A hajdúságiak a Vasast győzték le 33–27-re a tíz lövést hárító Jessica Ryde és a nyolcszor eredményes Monika Kobylinska vezérletével, míg a királyvárosiak 46–22-es szombathelyi sikeréből Bukovszky Anna 12 védéssel, Kovács Anett nyolc góllal vette ki a részét, valamennyi esztergomi mezőnyjátékos betalált.

NŐI KÉZILABDA NB I

DVSC SKYLINE–VASAS SC 33–27 (16–8)

Debrecen, 1040 néző. Vezette: Kiu G., Kiu T.

DEBRECEN: RYDE – Toublanc-Nicolas 5 (3), Hámori 1, Csernyánszki 2, TÓVIZI 4, Thorleifsdóttir 2, PETRUS 4. Csere: Placzek, Majoros (kapusok), KOBYLINSKA 8 (3), Juhász Kata 2, RATALICS 3, Magyar F., VÁMOS M. 2, Varga K. Edző: Szilágyi Zoltán

VASAS: CSAPÓ KINCSŐ – Arany 1, SÁPI G. 4, Kekezovics 1, Szilovics 1, Román 2 (1), CSIRE 4. Csere: Tóth Nikolett, Hargitai (kapusok), Tóth Nikolett 1, NAGY N. 7 (2), Dombi K. 1, Ogonovszky 2, Varjas 2, Jakab H. 1, Bede. Edző: Konkoly Csaba

Az eredmény alakulása. 9. perc: 2–2. 16. p.: 9–5. 25. p.: 14–7. 42. p.: 24–11. 48. p.: 27–17. 55. p.: 32–23

Kiállítások: 4, ill. 4 perc

Hétméteresek: 10/6, ill. 5/3

MESTERMÉRLEG

Szilágyi Zoltán: – Van, amivel elégedett vagyok, de akad hiányérzetem is. Azt kértem, szerezzük meg a két pontot, ez sikerült. Az első félidőben koncentráltak voltunk, jól működött a lerohanásunk, csak a hétméteresek kihasználásában voltunk gyengébbek. Az utolsó tíz perc nem tetszett, de szerencsére nem forgott veszélyben a győzelmünk.

Konkoly Csaba: – A meccs elején átgázolt rajtunk a Debrecen, mintha a mezőnyjátékosaink nem lettek volna tisztában a taktikai feladatukkal. Rendezni kellett a sorokat, s a második félidőben építkeztünk. Az utolsó tíz percben elkezdett minden működni. Remélem, ez a csapatom igazi arca. Pozitívum, hogy mínusz tizenkettőről fel tudtunk zárkózni.

GRAVITÁCIÓ SZKKA–MOL ESZTERGOM 22–46 (9–23)

Szombathely, Haladás Sportcsarnok, 510 néző. Vezette: Szedmák, Tóth T.

SZOMBATHELY: Hlogyik – Szőke N. 2, Ács 1, Dzsatevszka 2, Molnár F. 3 (1), Pődör B. 5 (3), Lengyel E. Csere: GYŐRI A. (kapus), CSOCSAJ 3, Kuzman, Tolnai 1, BŐSZE 3, Fábián A., Sass, Belcsikova, Táder 2. Edző: Pődör Zoltán

ESZTERGOM: Karalyos-Herczeg – KOVÁCS ANETT 8, Ballai B. 2, Horváth F. 2, Szmolek 2, FARAGÓ LEA 5 (1), BALLAI A. 6. Csere: BUKOVSZKY (kapus), Varga Emília 2, Jacques 3, Kozma 3, Vártok T. 3, Faragó Luca 4, Agócs 1, Bohner 3, Fehér L. 2. Edző: Elek Gábor

Az eredmény alakulása. 5. perc: 3–4. 11. p.: 5–10. 15. p.: 7–12. 22. p.: 9–18. 32. p.: 9–24. 35. p.: 10–27. 42. p.: 11–32. 50. p.: 16–39. 55. p.: 18–43. 59. p.: 20–45

Kiállítások: 2, ill. 8 perc

Hétméteresek: 6/4, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Pődör Zoltán: – Belcsikova sérülése nem súlyos, de nem akartunk kockáztatni. Tulajdonképpen azt kaptuk, amire készültünk, az esztergomiak iszonyatos tempóját igyekeztük lassítani, ez csak hellyel-közzel sikerült, támadásban sem találtuk meg a megfelelő helyzeteket. Van bennem hiányérzet, építkezünk, dolgozunk tovább.

Elek Gábor: – Szombathelyen sohasem volt könnyű nyerni, de így, hogy a legjobbjuk nem léphetett pályára, nem voltak egyenlőek a feltételek. A gyors játékunkat tudtuk játszani, emellett pedig lehetőséget tudtam adni a fiataloknak is, akik bemutatkozhattak az élvonalban.