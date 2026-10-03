Történelmi kiütés Rijekában: Anglia sztárjai vezérletével hetet (!) vágott Horvátországnak az NL-ben

Nem biztos, hogy sokáig marad a horvát válogatott élén Slaven Bilic.

Azok után, hogy a vb-bronzérmes Anglia egy igazi thrillert vesztett el a világbajnoki címvédő Spanyolországgal szemben (2–3) – a Wembleyben, a Nemzetek Ligája nyitányán –, a cseheket már legyőzte, így utazott a harmadik fordulóban Rijekába, hogy összecsapjon a szintén egy győzelmet és egy vereséget számláló, régi-új szövetségi kapitánnyal készülő horvátokkal.

Nos, lehetne finomkodni, de minek? Anglia teljesen ízeire szedte az egyébiránt pazar nevekből álló horvát védelmet, az elejétől a végéig uralta a meccset, s hatalmas, sőt, történelmi kiütéssel nyert.

A Thomas Tuchel vezette csapata már a 8. percben vezetett Harry Kane góljával, de aztán szépen lassan mindenki megvillant a sztártámadók közül, így a 68. percben már hattal mentek a „háromoroszlánosok”. Kane duplázott, ahogy Bukayo Saka is, de Anthony Gordon és Jude Bellingham is remekelt: előbbi gólt és gólpasszt, utóbbi gólt és két gólpasszt jegyzett. A hajrában Morgan Rogers is beköszönt csereként. 0–7

A horvát csapat a végére teljesen megtört, de még így is lehetett volna csúnyább az eredmény. Anglia 19 övéssel és 6.14-es xG-vel (várható gólok) zárt. Elképesztő adatok.

Ez Horvátország történetének legsúlyosabb hazai veresége.

NEMZETEK LIGÁJA

3. FORDULÓ

A-LIGA

3. CSOPORT

Horvátország–Anglia 0–7 (Kane 8., 53., Bellingham 21., Gordon 21., Saka 45., 68., Rogers 87.)

KÉSŐBB

20.45: Spanyolország–Csehország, Oviedo (Tv: Spíler2)