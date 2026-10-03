Nemzeti Sportrádió

155 meccs után kapott ki a japán birkózóikon

2026.10.03. 21:45
Fotó: Getty Images
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Fudzsinami Akari Ázsia Játékok birkózás
Kilenc év után vereséget szenvedett Fudzsinami Akari, a japánok olimpiai, kétszeres világ- és kétszeres Ázsia-bajnok, valamint Ázsiai Játékok-győztes birkózója.

A nemzetközi szövetség beszámolója szerint a Japánban zajló Ázsia Játékokon a női 57 kilogrammos súlycsoport favoritja hatalmas meglepetésre tussal kapott ki a világbajnoki ezüstérmes észak-koreai Szon Ilszimtől, ezzel egymást követő 155 győztes meccs után kapott ki újra.

Szon ugyanakkor nem tudta aranyra „váltani” hatalmas sikerét, mivel a döntőben kikapott kínai riválisától.

Fudzsinami Akari Ázsia Játékok birkózás
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