NB I: megcserélték az Újpest–ZTE és az MTK–ETO mérkőzések kezdési időpontját

A labdarúgó NB I-ben 2026. szeptember 20-án (vasárnap) 17.00 órára kisorsolt MTK Budapest–ETO mérkőzést korábban, vasárnap 14.45 órától rendezik meg, és az eredetileg 14.45 órára kiírt Újpest–ZTE találkozóra kerül sor 17 órától.

NB I

A 8. FORDULÓ KEZDÉSI IDŐPONTJAI (A VÁLTOZTATÁS UTÁN)

Szeptember 18., péntek

19.30: Puskás Akadémia FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport)

Szeptember 19., szombat

17.00: Kisvárda Master Good–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Debreceni VSC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)

Szeptember 20., vasárnap

14.45: MTK Budapest–ETO FC (Tv: M4 Sport)

17:00 Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)