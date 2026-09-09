Nemzeti Sportrádió

NB I: megcserélték az Újpest–ZTE és az MTK–ETO mérkőzések kezdési időpontját

P. K.P. K.
2026.09.09. 15:09
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Az Újpest és a ZTE legközelebb a 8. fordulóban találkozik az NB I-ben (Fotó: Szabó Miklós, archív)
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Újpest MTK ZTE NB I ETO
A Magyar Labdarúgó-szövetség versenybizottsága közölte, hogy két mérkőzés kezdési időpontja megváltozott az NB I 8. fordulójának programjában.

A labdarúgó NB I-ben 2026. szeptember 20-án (vasárnap) 17.00 órára kisorsolt MTK Budapest–ETO mérkőzést korábban, vasárnap 14.45 órától rendezik meg, és az eredetileg 14.45 órára kiírt Újpest–ZTE találkozóra kerül sor 17 órától.

NB I
A 8. FORDULÓ KEZDÉSI IDŐPONTJAI (A VÁLTOZTATÁS UTÁN)
Szeptember 18., péntek
19.30: Puskás Akadémia FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport)
Szeptember 19., szombat
17.00: Kisvárda Master Good–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Debreceni VSC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)
Szeptember 20., vasárnap
14.45: MTK Budapest–ETO FC (Tv: M4 Sport)
17:00 Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

 

 

Újpest MTK ZTE NB I ETO
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