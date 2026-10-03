Az utolsó másodpercekben szerzett góllal nyert az FTC a CSM Bucuresti ellen

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ

A-CSOPORT

FTC-Toyota Kovács–CSM Bucuresti (román) 24–23 (13–11)

Részletes jegyzőkönyv hamarosan.

ÖSSZEFOGLALÓ

A hét meccsét az Érd Arénában játszották ebben a BL-fordulóban, ami nem véletlen, hiszen a szurkolók mellett az Európai Kézilabda-szövetség is kiemelt rangadóként tekint az FTC–CSM párharcra. A szombati már a 17. egymással vívott találkozójuk volt, a zöld-fehérek a hatodik sikerükért léptek pályára. Az előző idényben a később négyes döntőbe jutó bukarestiek mindkét összecsapást megnyerték, így Jesper Jensenéknek bőven volt törleszteni valójuk.

Két visszatérő oroszt (Darja Dmitrijeva és Valeria Maszlova) és két magyar válogatott játékost (Faluvégi Dorottya és Kuczora Csenge) láthattunk az ellenfél soraiban. Eközben a Fradi dán vezetőedzője a lehetségesnél kettővel kevesebb kézilabdázót nevezett, mégis úgy gondoltuk, hogy ennek a meccsnek csapata az esélyese.

Anna Kristensen rögtön védéssel köszönt be az ellenfélnek, Hársfalvi Júlia egy kontrából megszerezte az első gólt. Vilde Ingstad és Tatjana Brnovics körül már az első percekben forrott a levegő, kőkemény védekezéssel készült mindkét fél erre a délutánra. Az ellenfél skandinávjai, Tyra Axnér és Emma Friis hamar aktivizálták magukat, 4–2-es vezetéshez juttatva csapatukat.

A nyitó szakasz hullámzó játékából a Fradi tudott hamarabb és jobban kijönni, Kristensen ziccert védett az „errefelé” nagyon nem kedvelt Crina Pinteával szemben. Hársfalvi két gyors ellentámadásból is betalált, a magyar együttes 7–4-re meglépett. Negyed óra után rögtön megmutatkozott, hogy az FTC miben lépett előre a nyáron, a kispadról érkező játékosok után sem esett vissza a játék színvonala. Michala Möller, de leginkább Elizabeth Omoregie is gólerősen kézilabdázott.

Klujber Katrin amennyire váratlan helyzetből lőtt gólt, legalább akkorára sikerült a rövid felsőbe visszahúzott bombája – a közönség reakciójából is ez tükröződött. Kristensen továbbra is hatalmas támaszt nyújtott a védőfalnak, de társai részben ezt egy kettős emberhátrány miatt nem tudták megfelelően kihasználni, a szünetben két gól volt a hazaiak előnye (13–11).

Nagy küzdelem árán sikerült néggyel meglépni, de Catherine Gabriel kapuba állása visszahozta a vendégek esélyeit. Brnovics a második videózására már megkapta a két percét színészkedésért. Pintea természetesen főszereplő volt, emberhátrányba is került a Fradi, de hosszú támadás végén így is eljutott hetesig – Simon Petra bedobta.

Sokáig nem a jobbszélsők napja volt, igaz, Faluvégi és Angela Malestein is rendre nehéz szögekből kellett, hogy bevigye. A 45. percre kapkodóvá vált a játék, de a továbbra is 40 százalék felett védő Kristensen elöl tartotta a zöld-fehéreket. A dán sztárkapus Friis és Axnér ziccerét is kivédte, tíz perccel a vége előtt visszaállt a három gól a felek között (21–18).

Brnovic ismét kiszállt két percre, de ezzel sem sikerült élni, így szoros végjáték következett. Friis az egyenlítésért lőhetett kapura, de Kristensen 17. alkalommal is beleugrott a labdába. Nem hittük volna, hogy az utolsó fél perc még nyílt lesz, de Anne Mette Hansen kiegyenlített, ám Simon Petrának nyolc másodperccel a vége előtt erre is volt válasza!

Az FTC 24–23-ra legyőzte román riválisát, ezzel megőrizte százszázalékos mérlegét a most zajló BL-idényben. Az 5. fordulóban egy hasonlóan nehéz ellenfél, a francia Brest Bretagne vár rá, idegenben.