A lelátó népét is lázba hozza a nagy munkabírású Peter Agba

Nem akármilyen mozdulattal szerezte meg első NB I-es gólját Peter Agba. Az ETO FC nigériai középpályása az MTK Budapest elleni bajnoki 84. percében, 1–1-es állásnál vállalkozott lövésre távolról, és bombagóllal döntötte el a mérkőzést, hozzásegítve csapatát idénybeli első idegenbeli győzelméhez. Mindeddig öt bajnokin láthattuk a 23 éves futballistát, s az eddig mutatott teljesítményéből kiindulva aligha lenne meglepetés, ha az idény végére az ETO FC egyik legfontosabb külföldi játékosává válna.

Pedig néhány éve még korántsem volt ennyire sima az útja. A nigériai Kano városából indulva fiatalon Belgiumban, a Standard Liege-nél, a Genknél és a Leuvennél vett részt próbajátékon, szerződést azonban egyik klubnál sem kapott. Tizennyolc évesen Horvátország felé vette az irányt, a Zagorecben, majd a másodosztályú Dubravában futballozott, és utóbbinál olyan jól teljesített, hogy a Sporting Kansas City állítólag négyszer is ajánlatot tett érte – szívesen ment volna az MLS-be, klubja azonban mintegy félmillió eurót kért érte, így odalett az üzlet. Ekkor került képbe az Olimpija Ljubljana. Noha pénzügyileg nem feltétlenül ez volt a legcsábítóbb lehetőség – saját bevallása szerint a Sarajevo legalább kétszer akkora fizetést kínált neki –, a korábbi U-válogatott középpályás Szlovéniát választotta, részben az európai kupaszereplés lehetősége miatt. Sorsszerű, hogy első idényében végül nem nevezték a Konferencialiga-keretbe, de ez sem szegte kedvét: csakhamar alapemberré és közönségkedvenccé vált, majd bajnoki címet nyert az Olimpijával. Innen szerződött az izraeli Maccabi Haifához, amelynél újabb futballkultúrát ismert meg, 30 ezres stadionban, jóval nagyobb nyomás mellett kellett helytállnia, mielőtt 2026 nyarán Győrbe vezetett az útja egyéves kölcsönszerződés keretében.

Az ETO FC sokoldalú labdarúgóval kötött megállapodást egy nappal Tóth Rajmund távozása után. Játéka akkor is feltűnő, amikor nincs nála a labda, hiszen sokat robotol a középpályán, jó ütemben lép ki az ellenfélre, labdaszerzésekkel töri meg a támadásokat, majd igyekszik gyorsan továbbjátszani. Szlovéniában úgy tartották róla, az energiájával akár a lelátót is képes felrázni, és munkabírása révén az első perctől az utolsóig intenzíven futballozik. Mindehhez erős bal láb és nagy lövőkedv társul – amiről az MTK Budapestnél meggyőződhettek. Beszédes jelenet volt, amikor gólöröm gyanánt a vendégkispadhoz szaladt megölelni edzőjét, Efraín Juárezt. Egyetlen mozdulatból persze messzemenő következtetést nem érdemes levonni, ám az jól látszik, hogy rövid idő alatt megtalálta a helyét a győrieknél, és a jelek szerint élvezi a szakvezető bizalmát.

PETER AGBA GÓLJA

LABDARÚGÓ NB I

A 8. FORDULÓ EREDMÉNYEI

Szeptember 18., péntek

Puskás Akadémia FC–Kispest-Honvéd FC 3–1

Szeptember 19., szombat

Kisvárda Master Good–Paksi FC 0–1

Debreceni VSC–Vasas FC 2–4

Szeptember 20., vasárnap

MTK Budapest–ETO FC 1–2

Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC 2–1

Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC 1–1

A 9. FORDULÓ PROGRAMJA

Október 10., szombat

14.45: Vasas FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)

17.00: Ferencvárosi TC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

19.30: Paksi FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Október 11., vasárnap

14.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

16.45: Kispest-Honvéd FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

19.00: ETO FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

Az 5. fordulóból elhalasztott Ferencváros–Kispest-Honvéd mérkőzést december 3-án rendezik.