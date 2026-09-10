Tóth Rajmund és Csinger Márk beilleszkedett új klubjánál

DEREKASAN KÜZD a Konyaspor, de egyelőre nem jut egyről a kettőre. Vagy ha a török Süper Lig tabellájára pillantunk, nulláról az egyre. A nyáron a magyar bajnok ETO FC-től szerződtetett Tóth Rajmund a Fenerbahce ellen mutatkozott be új klubjában, a 4–2-es vereség a sztárokkal szemben nem jelentett különösebb meglepetést, azóta viszont a Kocaelispor (1–2) és az Erzurumspor (0–1) is nagy falatnak bizonyult (az első fordulóban még nem volt a klubban, de az együttes akkor is kikapott a Rizesportól), így a Konyaspor jelenleg utolsó a bajnokságban, és rajta kívül mindenki szerzett már legalább egy pontot. Tóth Rajmund még a Kocaelispor elleni vereség után ígérte meg, hogy hamarosan örömet szereznek szurkolóiknak.

„A kispadról néztem a meccset, amíg be nem cserélt az edző, és nagy csatát láttam. Rengeteg volt a párharc, oroszlánként kellett küzdenünk. És küzdöttünk is, majd beszálltam, de sajnos kikaptunk. A következő hetekben még jobban igyekszünk, hogy elégedetté tegyük szurkolóinkat” – idézte a 22 éves középpályást a merhabahaber.com. Hetvenhárom percet játszott a Fener ellen, a Koca­elisporral vívott összecsapáson 13-at, a következő fordulóban a teljes második félidő jutott neki. Júniusban hívta meg először a válogatottba Marco Rossi szövetségi kapitány, a Kazahsztán elleni felkészülési találkozón (3–1) gólt szerzett a bemutatkozása alkalmával, és tulajdonképpen nem jött ki rosszul az egész nyáron át tartó átigazolási hercehurcából, mert az ETO végül elengedte egy magasabban jegyzett bajnokságba. Hogy a csapattal szerencséje lesz-e, az a következő hónapokban kiderül: 26 távozó és 16 érkező után nem lesz könnyű egységet és főleg hatékony játékot kialakítania Ilhan Palut vezetőedzőnek.

Akárcsak Tóth Rajmund, a 23 esztendős Csinger Márk is sérülten távozott az ETO-ból, de a belső védő is meggyógyult, amint csatlakozott a holland élvonalbeli Groningenhez. Napokkal később több mint fél órát kapott az ADO Den Haag otthonában (4–1), aztán az utóbbi három bajnokságot megnyerő, BL-induló PSV ellen a mély vízbe dobták, első, kezdőként lejátszott meccsén 5–1-re kikapott a Groningen, öt nappal később a Fortuna Sittard ellen is vesztes csapatban töltött 82 percet a pályán (2–3). Dick Lukkien vezetőedző bizalmát továbbra is élvezi, a Twente ellen pontszerzésnek örülhetett a múlt hétvégén. Az UEFA együtthatói alapján az Eredivisie Európa nyolcadik legerősebb bajnoksága, a magyarhoz képest összehasonlíthatatlanul nagyobb ott a tempó, jelentős elismerés tehát, hogy máris alapemberként számítanak rá.

A nyáron a portugál élvonalbeli Famalicaóba szerződő Szűcs Tamáshoz hasonlóan tehát mindkét volt győri labdarúgó előrelépett, és a DVSC saját nevelésű középpályásával ellentétben hamar be is illeszkedtek a csapatba, sok időt tölthetnek a pályán. Az újabb válogatott meghívó szempontjából elengedhetetlen, hogy játsszanak. Csinger Márk labdabiztos, jó a passzjátéka, a holland élvonalban szerepel, úgyhogy nagy csatát vívhat Szalai Attilával (Pogon Szczecin) és Markgráf Ákossal (FC Köbenhavn) a bal oldali belső védő pozícióért. Kérdés, Marco Rossi mennyire ragaszkodik ahhoz, hogy a poszton ballábas futballozzon, mert akkor megelőzi őt a sorban Szalai és Markgráf. Tóth Rajmund ismét reménykedhet a meghívásban, de a középpályán kiemelkedően kell teljesítenie ahhoz, hogy tétmeccsen is bevessék. Vitális Milán a korábbi győri csapattársaihoz képest más szintet képvisel, a Bajnokok Ligájában szereplő és a hazai porondon minden sorozatban az aranyéremért küzdő görög AEK Athén alapembere – az ő beválogatása az őszi Nemzetek Ligája-meccsekre nem is kérdés, sőt jelentős szerepet kaphat.