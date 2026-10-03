Nemzeti Sportrádió

Összeállt a 19. Nemzeti Vágta középfutamainak és döntőinek mezőnye

B. A. P.B. A. P.
2026.10.03. 20:14
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Elkezdődött a Nemzeti Vágta (Fotó: Czinege Melinda)
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lósport Nemzeti Vágta Szilvásvárad lovassport
Ünnepélyes eskütétellel és látványos megnyitóval vette kezdetét október első szombatján a 19. Nemzeti Vágta. Az előfutamokat követőek kialakult a vasárnapi középfutamok és döntők mezőnye, így mostanra minden kategóriában megvan, hogy kik szállhatnak harcba a végső győzelemért. A Nemzeti Vágta programjába egy év kihagyás után visszatért a sztárfutam, mely izgalmas lezárása volt az első napnak.

A versenynapot a kishuszárok nyitottak, s a hét előfutamból tizenkét település lovasa jutott tovább a vasárnapi középdöntőbe – a hét győztes mellett a legjobb öt időeredményt produkáló lovas. Az előfutamát megnyerő Egyházkarcsa (Mórocz Lilien), Gyenesdiás (Fekete Emese),  Vasad (Rakottyai Judit), Somorja (Bogár Szófia), Köveskál (Sziklay Gizella), Gidófalva (Kész Laura Tímea), Göd (Telegdi Réka) mellett Rábatamási (Varga Dorka), Keszeg (Horváth Hédi Hanga), Bős (Molnár Borbála), Őcsény (Koncz Noémi) és Orom (Vajda Anna) futották a legjobb időt, és jutottak be a vasárnap 9:30-kor kezdődő középfutamokba.

A Huszárgyerek kategóriában négy előfutamban küzdöttek meg a lovasok a négy döntős helyért, melyből Vasad (Holczer Hanna), Taksony (Botár Zoé Bereniké), Rábatamási (Varga Boróka) és Köveskál (Hajdú Bence Mátyás) bizonyultak a legjobbnak, és képviseltetik magukat a vasárnap 15 órakor kezdődő döntőben.

A szombati versenynap izgalmai a Nemzeti Vágta előfutamaival hágott a tetőfokára, amelyben az előző évekhez hasonlóan idén is 15 felnőtt előfutamot rendeztek, amelyekből 16 középfutamos hely volt kiadó. Az izgalmas versenyekből Kapuvár-Garta (Soós Kitti), Szár (Nagy Krisztofer), Ácsteszér (Vörös Tamara), Kecset (Demény Magor), Jánoshalma (Kulisity Rita), Nyikómalomfalva (Tamás Csaba), Dunaszerdahely (Pöthe Laura), Szentkirály (Csiki Laura), Illyefalva (Csiki Árpád), Fót (Sipos Csaba), Csetény (Vörös József), Ceglédbercel   (Kovács Laura), Temerin (Pasalija Kira), Szabadka (Cékus Árpád) és Baja (Németh János) lovasai mellett a legjobb időt futó Iván (Németh Linda) jutott be a vasárnap 10 órakor rajtoló középfutamokba.

A Nemzeti Vágta programjának idén is része volt a Fogatvágta, melynek előfutamaiból az Újkígyósi ménes (Makoviczki Zoltán hajtó és Medovarszky Tamara segédhajtó), a Lajosmizsei ménes (Veszelszky Gábor hajtó és Horgas Gábor segédhajtó) valamint a Mezőgyáni ménes (Makoviczki Richárd hajtó és Kemény János segédhajtó) jutottak be a vasárnap 15:30-kor kezdődő döntőbe.

A Kocsitoló verseny előfutamaiban a házigazda Szilvásvárad valamint Szemenye diadalmaskodtak, akik vasárnap 14 órakor csapnak össze a döntőben.

A 19. Nemzeti Vágta első napja a 2024 után visszatérő Sztárfutammal zárult, amelyben Bács Péter és Krajnik-Balogh Gábor színészek, Csordás Ákos zenész mellett az olimpiai ezüstérmes, háromszoros Európa-bajnok magyar cselgáncsozó Ungvári Miklós pattant nyeregbe. Az izgalmas futamból Ungvári Miklós került ki győztesen.

A döntő futamokat október 5-én 15 órától élőben közvetíti a Duna Televízió, míg valamennyi hétvégi futam élőben követhető a Médiaklikk és az M4sport.hu oldalakon; utóbbi határainkon túl is elérhető.

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fotó 2026.10.03.

Nemzeti Vágta a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban (Fotók: Czinege Melinda)

 

lósport Nemzeti Vágta Szilvásvárad lovassport
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