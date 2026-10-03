Győzött a BEAC és az ETO a női kosár NB I-ben

A fővárosiak az előző szezonban kiesett, de a DKKA visszalépése miatt mégis az élvonalban maradt Szigetszentmiklóst verték 38 ponttal, míg a győri együttes a Csata vendégeként győzött fordulatos meccsen.

A nap utolsó meccsén a TFSE a Ceglédtől kapott ki, amely ezzel 1/1-re javította győzelmi mérlegét, a vendégeknél az amerikai Caitlin Bickle 27, a válogatott Barnai Judit pedig 24 pontot dobott. A TFSE-ben az amerikai Kiara Jackson a hajrában kétszer is megpróbált triplával hosszabbításra menteni, de egyiknél sem járt sikerrel.

NŐI KOSÁRLABDA NB I

ALAPSZAKASZ

CSATA TKK–ETO BASKET 61–71 (17–22, 15–19, 17–9, 12–21)

E.on Sportcsarnok, 200 néző. V: Rózsavölgyi, Téczely, Szőcs

CSATA: Carangelo 3, Tózer-Nemes 4, MARISA 16/9, DUBEI 16/12, ADAMS 12. Csere: Wentzel 5, Biczó, Boricsics 5, Hegedűs J., Laufer. Edző: Tursics Krisztián

GYŐR: DÚL P. 11/3, Gálos 3/3, PUSZTAI P. 13/3, Sanogo 11/3, BYRNE 19/6. Csere: Dúl T. 2, ZSEBE-WENINGER 8, Gaál H., Demosey-Toney 4, Ács L., Rozmán. Edző: Hegedűs Péter

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–9. 7. p.: 13–14. 12 p.: 24–24. 16. p.: 27–30. 19. p.: 32–37. 23. p.: 38–46. 28. p.: 44–48. 33. p.: 49–56. 36. p.: 57–58. 39. p.: 59–68

Kipontozódott: Sanogo (33. p.)

MESTERMÉRLEG

Tursics Krisztián: – Megérdemelt győri siker született, szinte az egész meccsen futottunk az eredmény után. Lassú volt a játékunk, nem volt ritmusa. A mutatott játék az én felelősségem, azonban a játékosoknak is van ebben részük. Ma a kulcsemberek közül többen nem nyújtották azt, amit elvárnánk tőlük, hiányzott belőlük a koncentráltság.

Hegedűs Péter: – Fizikailag erős mérkőzés volt, amelyet a pálya széléről én is intenzíven éltem meg. Hullámzó volt a játékunk, főleg a harmadik negyedben csúcsosodott ki, amikor nem voltak jók a dobásvállalásaink, rossz döntéseket hoztunk. Tanulságos meccs volt. Csapatomnak kijött a lépés, kemény ellenfél pályáján sikerült nyernünk, ahol sok csapat meg fog szenvedni.

ELTE BEAC Újbuda–BKG-Prima Szigetszentmiklós 94–56 (26–15, 23–12, 23–9, 22–20)

TFSE–VBW CEKK Cegléd 67–70 (14–19, 16–24, 23–15, 14–12)

Jegyzőkönyvek később...