Csinger és Tóth mellett Benbuali is távozhat az ETO-tól

Az alapemberek közül Vitális Milán ugyebár már aláírt a görög AEK Athénhoz, Csinger Márk szerződtetését péntek reggel jelentette be a holland Groningen, és az sem titok, hogy Tóth Rajmund iránt több klub is érdeklődik.

Tóthról a német Bild azt írta, hogy az eddigi két esélyes, a dán Bröndby és a német másodosztályú Nürnberg kiszállt az aláírásáért folytatott versenyből. A Bröndby vezetőinek a lap szerint az nem tetszett, hogy az ETO az európai selejtezőkön túl sokáig ragaszkodott Tóth játékához, míg a Nürnberg esetében a két klub nem tudott megegyezni: az ETO 1.7 millió eurót kért Tóthért, a Miroslav Klose-vezette csapat ajánlata viszont megállt 1.5 milliónál. A Bild úgy tudja, a lengyel Górnik Zabrze és a török Konyaspor még az érdeklődők közé tartozik.