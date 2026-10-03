Nemzeti Sportrádió

Warrick hét triplája is kevés volt: nyert Körmenden a Paks a kosár NB I-ben

2026.10.03. 20:11
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Benke Szilárd 27 pontja döntő volt (Fotó: Árvai Károly)
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Körmend kosárlabda férfi kosárlabda NB I Paks férfi kosár NB I
A Paks 95–84-re legyőzte idegenben a Körmendet, de nyert a Szombathely, a Szedeák és a Szolnok is a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának szombati játéknapján.

 

Összefoglaló és részletes jegyzőkönyvek később...

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
Egis Körmend–Atomerőmű SE 84–95 (27–19, 15–24, 24–27, 18–25)
OSE Lions–Falco KC Szombathely 74–98 (16–26, 30–20, 17–25, 11–27) 
Délút-SZTE-Szedeák–Phoenix Fóti Tigrisek 77–71 (15–21, 19–17, 20–21, 23–12) 
NKA Universitas Pécs–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 70–74 (18–17, 17–16, 20–17, 25–24) 

 

 

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