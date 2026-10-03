Warrick hét triplája is kevés volt: nyert Körmenden a Paks a kosár NB I-ben

A Paks 95–84-re legyőzte idegenben a Körmendet, de nyert a Szombathely, a Szedeák és a Szolnok is a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának szombati játéknapján.

Összefoglaló és részletes jegyzőkönyvek később... KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

Egis Körmend–Atomerőmű SE 84–95 (27–19, 15–24, 24–27, 18–25)

OSE Lions–Falco KC Szombathely 74–98 (16–26, 30–20, 17–25, 11–27)

Délút-SZTE-Szedeák–Phoenix Fóti Tigrisek 77–71 (15–21, 19–17, 20–21, 23–12)

NKA Universitas Pécs–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 70–74 (18–17, 17–16, 20–17, 25–24)