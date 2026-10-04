Gerwyn Price és Luke Humphries döntőzik egymással a World Grand Prix-n

Két izgalmas, szoros meccsre készülhettünk a szombati elődöntőkben a 2026-os darts World Grand Prix-n három angol és egy walesi részvételével.

A negyedik helyen kiemelt, korábbi világbajnok Gerwyn Price ellenfele Nathan Aspinall volt, aki kisebb meglepetésre jutott el idáig, a kérdés csak az volt, tud-e lépni még egyet a tornagyőzelemig vezető úton. A walesi dominált az első szettben, amelyben hihetetlen különbség, több, mint 50 átlagpont (58.54 vs. 109.98) volt a két játékos körei között. Ezt simán nyerte Price, majd a következő két szettet is behúzta, igaz, sokkal szorosabban.

A walesi tehát 3:0-ra is ment, de ekkor feltámadt Aspinall, a negyedik és az ötödik szettben 6/11-es kiszállózással rukkolt elő, s feljött 3:2-re. Nos, ekkor azt hihettük, meccs van, de Price gyorsan összekapta magát, visszavette az irányítást, megnyerte a következő két szettet, így 5:2-vel továbbjutott. A walesi közel 90-es átlaggal és 45%-os kiszállózással zárt, ott van a döntőben!

Hogy ki az ellenfele? A második elődöntőben a világranglistán második, vb-győztes Luke Humphries remekül nyitott, kétszer is brékelt James Wade ellen, megnyerte az első szettet, de honfitársa egyenlített. A harmadik és negyedik szettben hasonló volt a képlet, Humphries ellépett, de Wade egyenlített, mindkét esetben 3–1 volt az eredmény. Előbbi aztán harmadjára is vezetést szerzett, s Wade közel állt hozzá, hogy harmadjára is egyenlítsen, de ez végül nem sikerült, a Bull hiányzott a 124-es kiszállóhoz 2–2-es legállásnál, ellenfele pedig a következő körben nem hibázott.

A hetedik szettre tehát 4:2-es Humphries-előnnyel fordultunk rá, Wade-kezdéssel. Utóbbi megint kapaszkodni tudott, s feljött egyre, de a világranglista második (aki csak tornagyőzelemmel tartja meg ezt a pozícióját) 110 fölötti átlaggal zárta az utolsó szettet, így 5:3-ra megnyerte a meccset, és döntőbe jutott.

PDC WORLD GRAND PRIX, LEICESTER

ELŐDÖNTŐ

Gerwyn Price (walesi, 4., 89.90)–Nathan Aspinall (angol, 16., 84.63) 5:2

Luke Humphries (angol, 2., 96.83)–James Wade (angol, 6., 91.72) 5:3

NEGYEDDÖNTŐ

Nathan Aspinall (angol, 16., 105.15)–Ryan Joyce (angol, 86.36) 3:0

Gerwyn Price (walesi, 4., 91.08)–Jonny Clayton (walesi, 5.. 82.25) 3:2

Luke Humphries (angol, 2., 85.91)–Niels Zonneveld (holland, 85.91) 3:0

Gian van Veen (holland, 3., 81.56)–James Wade (angol, 6., 96.71) 0:3