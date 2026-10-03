Kétgólos vereséget szenvedett a Vác az Európa-liga-selejtezőjének első meccsén

Az első három gólt a Vác szerezte, ám Szabó Edina vezetőedző francia csapata - amely az előző idényben negyedik lett hazája élvonalában, így története során első alkalommal léphet ki a nemzetközi kupaporondra – 5–5 után sorozatban hatszor volt eredményes. Az ekkor megszerzett előnnyel jól gazdálkodott a házigazda és két gólt megőrzött előnyéből az egy hét múlva sorra kerülő visszavágóra.

Váci részről Kacsó Noémi és Keceli-Mészáros Renáta is hétszer volt eredményes, míg Csizmadia Fanni nyolc lövést védett.

A Vác az előző kiírásban pedig nem szerepelt a sorozatban, a korábbi években viszont négyszer is csoportkörös volt.

A TuS Metzingen 39-24-re kikapott a román SCM Ramnicu Valcea vendégeként, Suba Sára kilenc lövést védett, Farkas Johanna a mezőny legeredményesebbjeként kilenc gólt szerzett a német csapatban.

A legutóbbi szezonban EL-negyedik Esztergom a selejtező második, novemberi fordulójában, a Debrecen pedig a csoportkörben kapcsolódik be a küzdelmekbe.

KÉZILABDA

NŐI EURÓPA-LIGA-SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

ST. AMAND HB-PORTE DU HAINAUT (francia)–VÁC 32–30 (17–12)

Saint-Amand-les-Eaux, 1096 néző. V: Klompers, Stobbe (hollandok).

SAINT-AMAND: Toubissa – Giustiniani 4, Mbata 3, KOESTNER 8 (4), Outtara, Lasm 4, Guirassy. Csere: Pessoa (kapus), ABDELLAHI 8, Técher 3, Pina 2, Wolff, Ballee, Morel, Leimeter. Edző: Szabó Edina

VÁC: Zaj – Pálffy 3, Szeberényi, Kajdon 3 (2), Kövér L. 1, Juhász G. 3, Wald 2. Csere: Csizmadia (kapus), KACSÓ 7, KECELI-MÉSZÁROS 7, Kellermann 2, Pálmai 1, Paróczy 1, Török F., Pap P., Mócz. Edző: György László

Az eredmény alakulása. 5. perc: 0–3. 14. p.: 6–5. 21. p.: 11–5. 27. p.: 15–10. 35. p.: 18–15. 42. p.: 22–19. 50. p.: 28–24. 55. p.: 30–27. Kiállítások: 6, ill. 10 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

György László: – Két ellentétes félidőt játszottunk, az elsőben sok volt a technikai hibánk, a másodikban már sokkal jobban koncentráltunk, és jobban használtuk ki a helyzeteinket is, ezzel esélyt teremtettünk magunknak. Jó csapattal szemben maradtunk alul, de ezzel nincs vége, két mérkőzést játszunk egymással, most még semmi sem dőlt el.