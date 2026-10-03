Nemzeti Sportrádió

Kétgólos vereséget szenvedett a Vác az Európa-liga-selejtezőjének első meccsén

2026.10.03. 21:12
null
Kétgólos vereséget szenvedett a Vác (Fotó: Facebook/Vác Női Kézilabda)
Címkék
Vác kézilabda női kézilabda női kézilabda Európa-liga Vác NKSE
A női kézilabda Európa-liga-selejtező első mérkőzésén a Vác 32–30-ra vereséget szenvedett a Saint-Amand otthonában.

Az első három gólt a Vác szerezte, ám Szabó Edina vezetőedző francia csapata - amely az előző idényben negyedik lett hazája élvonalában, így története során első alkalommal léphet ki a nemzetközi kupaporondra –  5–5 után sorozatban hatszor volt eredményes. Az ekkor megszerzett előnnyel jól gazdálkodott a házigazda és két gólt megőrzött előnyéből az egy hét múlva sorra kerülő visszavágóra.

Váci részről Kacsó Noémi és Keceli-Mészáros Renáta is hétszer volt eredményes, míg Csizmadia Fanni nyolc lövést védett.

A Vác az előző kiírásban pedig nem szerepelt a sorozatban, a korábbi években viszont négyszer is csoportkörös volt.

A TuS Metzingen 39-24-re kikapott a román SCM Ramnicu Valcea vendégeként, Suba Sára kilenc lövést védett, Farkas Johanna a mezőny legeredményesebbjeként kilenc gólt szerzett a német csapatban.

A legutóbbi szezonban EL-negyedik Esztergom a selejtező második, novemberi fordulójában, a Debrecen pedig a csoportkörben kapcsolódik be a küzdelmekbe.

KÉZILABDA
NŐI EURÓPA-LIGA-SELEJTEZŐ
1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
ST. AMAND HB-PORTE DU HAINAUT (francia)–VÁC 32–30 (17–12)
Saint-Amand-les-Eaux, 1096 néző. V: Klompers, Stobbe (hollandok). 
SAINT-AMAND: Toubissa – Giustiniani 4, Mbata 3, KOESTNER 8 (4), Outtara, Lasm 4, Guirassy. Csere: Pessoa (kapus), ABDELLAHI 8, Técher 3, Pina 2, Wolff, Ballee, Morel, Leimeter. Edző: Szabó Edina
VÁC: Zaj – Pálffy 3, Szeberényi, Kajdon 3 (2), Kövér L. 1, Juhász G. 3, Wald 2. Csere: Csizmadia (kapus), KACSÓ 7, KECELI-MÉSZÁROS 7, Kellermann 2, Pálmai 1, Paróczy 1, Török F., Pap P., Mócz. Edző: György László
Az eredmény alakulása. 5. perc: 0–3. 14. p.: 6–5. 21. p.: 11–5. 27. p.: 15–10. 35. p.: 18–15. 42. p.: 22–19. 50. p.: 28–24. 55. p.: 30–27. Kiállítások: 6, ill. 10 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 2/2
MESTERMÉRLEG
György László: – Két ellentétes félidőt játszottunk, az elsőben sok volt a technikai hibánk, a másodikban már sokkal jobban koncentráltunk, és jobban használtuk ki a helyzeteinket is, ezzel esélyt teremtettünk magunknak. Jó csapattal szemben maradtunk alul, de ezzel nincs vége, két mérkőzést játszunk egymással, most még semmi sem dőlt el.

 

Vác kézilabda női kézilabda női kézilabda Európa-liga Vác NKSE
Legfrissebb hírek

A Metz könnyed győzelmet aratva továbbra is hibátlan a Győr csoportjában

Kézilabda
3 órája

Itt a nagy bejelentés! Henny Reistad a Bresthez igazolt – hivatalos

Kézilabda
Tegnap, 17:08

Henny Reistad klubot vált, Franciaországban folytathatja

Kézilabda
Tegnap, 11:45

Kézilabda: Csíkos Luca hét gólt lőtt a német bajnoki címvédőnek – körkép

Kézilabda
2026.09.30. 22:06

Csíkos Luca: A német bajnokság sokkal keményebb

Kézilabda
2026.09.30. 07:07

Golovin Vlagyimir: Összetettebb játék kell a válogatottól

Kézilabda
2026.09.29. 12:40

Ismét együtt dolgozhat Jesper Jensen Henny Reistaddal – sajtóhír

Kézilabda
2026.09.29. 10:39

Női kézilabda: a norvégverő Dánia nyerte az Eurokupát

Kézilabda
2026.09.27. 17:42