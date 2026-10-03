Hiába a korai Matko-gólpassz, Svájc továbbra is hibátlanul áll az NL-ben

SVÁJC–SZLOVÉNIA



Erősen kezdett az újpesti Aljosa Matkót a kezdőcsapatba jelölő Szlovénia Luzernben, a lila-fehér légiós jobb oldali beadására Zan Vipotnik csapott le, s fordulásból, 15 méterről lőtt a jobb alsó sarokba. A kapott gól felrázta a svájciakat, akik azonnal átvették a játék irányítását, s a 10. percben össze is jött az egyenlítés: egy szöglet után Freuler gyengécske lövésébe Erik Janza ért bele szerencsétlenül, s a labda – Jan Oblak minden igyekezete ellenére – átbattyogott a gólvonalon. Murat Yakin együttese a folytatásban is kézben tartotta a találkozót, türelmesen játszott, s a 38. percben már a fordítást ünnepelhette: Freuler jó ütemben indította Amdounit, aki elől a védők Dan Ndoye elé kanalazták a labdát, a svájci csatár pedig köszönte az ajándékot, s hat méterről a lapuba lőtt.



A szünet után is a svájciak domináltak, s ugyan több ígéretes lehetőséget is kidolgoztak, az eredmény nem változott – igaz, a hajrában a szlovének is egyenlíthettek volna, Kobel viszont a helyén volt. Maradt így a svájci siker, Murat Yakin gárdája továbbra is hibátlan a csoportjában. 2–1



ÉSZAK-MACEDÓNIA–SKÓCIA



Nem kellett sokat várni az első gólra Szkopjében, a vendég skótok már a 7. percben feltörték az északmacedón védelmet: Kieron Bowie Gilmourtól kapott egy jó ütemű labdát, majd 20 méterről nagy erővel a bal alsóba zúdított. A játék képe ezután enyhe északmacedón labdabirtoklási fölényt hozott – más kérdés, hogy Gocse Szedloszki fiai semmit nem tudtak kezdeni a labdával. Nem úgy a skótok, akik rendszeresen célba vették Sztole Dimitrievszki kapuját, s a Valenciában légióskodó kapusnak nem egyszer védenie is kellett, de olyan akció is volt, amelynél a kapufa segített neki.



A második játékrész derekán aztán végleg eldőltek a lényegi kérdések, a játékvezető Bojan Miovszki kezezése miatt VAR-ozás után tizenegyest ítélt, John McGinn pedig magabiztosan gólra váltotta azt. A végjátékban Scott McKenna egy taposásért még összeszedett egy piros lapot, de a végeredményen ez már nem változtatott: Skócia magabiztos játékkal szerezte meg első győzelmét az NL idei évadában. 0–2



NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA

1. CSOPORT, 3. FORDULÓ

Svájc–Szlovénia 2–1 (Janza 10. – öngól, Ndoye 38., ill. Vipotnik 2.)

Észak-Macedónia–Skócia 0–2 (Bowie 7., McGinn 69. – 11-esből)

Kiállítva: McKenna (Skócia, 84.)