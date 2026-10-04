Giorgi Lazarasvili: Kerkez Milos felfutásai nagy gondot okoztak Grúziának; Pupp Réka: Bízom benne, hogy a versenynapon összeáll a kép

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

Szoboszlai Dominik klasszisteljesítménnyel vezette győzelemre a csapatot. Az egész pályát bejátszotta a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik, akinek a teljesítményét Marco Rossi is csak dicsérni tudta, valamint azt is elmondta, miért cserélte le. Galambos Dániel összefoglalója

Giorgi Lazarasvilit, a Londonban dolgozó grúz utánpótlás­edzőt és elemzőt kértük meg arra, hogy bújjon a megbízott elemző szerepébe – a Chelsea akadémiájának játékoskiválasztását segítő szakember szerint Magyarország átmenetekből kifejezetten veszélyes volt, ugyanakkor a rendezett védelemmel szemben időnként kiszámíthatóvá vált a támadójátéka. A szakemberrel Borsos László beszélgetett

Megyeri Károly sohasem feledi a gólt megelőző beadását. A PMFC 1986 őszén az UEFA-kupában legyőzte a Feyenoordot, a pécsi csapat játékosai emlékplakettet vehettek át az évforduló alkalmából. Pucz Péter írása

Pupp Réka: Bízom benne, hogy a versenynapon összeáll a kép. Vasárnap rajtol a cselgáncs-világbajnokság Azerbajdzsánban, a válogatott rangidős sportolója, a kétszeres olimpiai-5. Pupp Réka a világranglista 12. helyéről vág neki a versenynek. A paksi sportoló kézsérülése már a múlté, tejes erőbedobással a vb-re készül, és ha jó napja van, egyik ellenfelétől sem ijed meg. Kapolcsi-Szabó Bence interjúja

Újra dübörög a vörös bika – Verstappené a sepangi pole. A Mercedes és a McLaren is várakozáson alul teljesített a Bahreini Nagydíj Malajziában rendezett időmérőjén, amelyet végig Max Verstappen uralt. Végre a Red Bull is feliratkozott az idei pole pozíciósok listájára. Zsoldos Barna összeállítása

Nem változott meg – maradt „a” Kutya. Ma ünnepli LXXV. születésnapját Maros Magda, aki ma már jobb szereti római számokkal látni az életkorát – ez a legkevesebb, amit tiszteletben tarthatunk nála. Malonyai Péter születésnapi köszöntője

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