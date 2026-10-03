Vívás: Kun Anna (vissza)jött, látott – és majdnem nyert

A párbajtőrözők Magyar Kupa-viadalát, annak első felvonását (vasárnap a második következik) a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban rendezték meg.

A férfiak között ott volt mindenki, aki számít, s az első válogatóversenyen Osman-Touson Maruan futott igazán nagyot: az MTK párbajtőrvívója a 32 között Siklósi Gergelyt (15:9), a negyeddöntőben Koch Mátét (15:10), míg egy körrel később Nagy Dávidot (14:13) verte meg – az olimpiai bajnok négyes negyedik tagjával is találkozott, mégpedig a döntőben Andrásfi Tibor viszont nem hagyta, hogy a fiatal vetélytársa minden párizsi győztest legyőzzön, nyert 15:4-re.

A nőknél Muhari Eszter nem indult, ott volt viszont a mezőnyben Kun Anna is, akinek eltiltását követő visszatérése óta ez volt az első hazai versenye. S el is menetelt a döntőig Plásztán Attila tanítványa, ott Büki Lili egyetlen tussal ugyan, de jobbnak bizonyult (13:12).

A női kardozók első válogatóján Márton Anna – az előzetes hírek ellenére – mégsem lépett pástra, és nem indult a júliusban egyéniben világbajnoki bronzérmes Battai Sugár Katinka sem. A versenyt Szűcs Luca magabiztosan nyerte, a döntőben válogatott csapattársát, Katona Renátét verte meg (15:9). Két meglepetést azért hozott ez a viadal: a 16 között búcsúzott Spiesz Anna (vasasos klubtársától, a később a harmadik helyig menetelő Gömöri Grétától kapott ki egyetlen tussal) és Pusztai Liza (Kónya Csenge győzte le 15:13-ra).

A férfiaknál a „nagyok”, így Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád és Rabb Krisztián nem indultak, a döntőt a fiatal Papp Zsadány nyerte – Iliász Nikolász ellen (15:13).

A tőrözők MK-viadalán Dósa Dániel második aranyát szerezte a héten: Szirmai Benedek tanítványa néhány napja Veszprémben, a katonai világbajnokságon is a legjobbnak bizonyult. A versenyen egyébként a vb-bronzérmes négyes tagjai közül Mihályi Andor a harmadik, Tóth Gergely a hatodik lett, Szemes Gergő nem indult. A hölgyeknél sem történtek nagy meglepetések: a döntőt a jelenlegi két legjobb vívta, Kondricz Kata 15:12-re győzte le Pásztor Flórát.

PÁRBAJTŐR MAGYAR KUPA, GEREVICH ALADÁR NEMZETI SPORTCSARNOK

Férfiak: 1. Andrásfi Tibor (BVSC-Zugló), 2. Osman-Touson Maruan (MTK), 3. Nagy Dávid (Vasas SC) és Keszthelyi Zsombor (BHSE). Nők: 1. Büki Lili (TSC), 2. Kun Anna (TOM-FERR Tata), 3. Gachályi Gréta (BHSE) és Szilárd Anna (BHSE)

KARD MAGYAR KUPA, UTE VÍVÓTERME

Férfiak: 1. Papp Zsadány (BVSC-Zugló), 2. Iliász Nikolász (DSI Debrecen), 3. Tóth Robin (Vasas SC) és Tóth Bertalan (TFSE). Nők: 1. Szűcs Luca (BVSC-Zugló), 2. Katona Renáta (Vasas SC), 3. Gömöri Gréta (BVSC-Zugló) és Csonka Dorottya (Vasas SC)

TŐR MAGYAR KUPA, BHSE-csarnok

Férfiak: 1. Dósa Dániel (Törekvés SE), 2. Bagdány Albert (FTC), 3. Bodor Áron (Ludovika SE) és Mihályi Andor (Ludovika SE). Nők: 1. Kondricz Kata (BHSE), 2. Pásztor Flóra (Törekvés SE), 3. Kollár Anna (Törekvés SE) és Lupkovics Dóra (BHSE)



