Lamine Yamal pazar gólt tekert, Spanyolország a cseheket is lelépte az NL-ben

Nem lassít a világbajnok!



Az NL-nyitányon előbb Angliát verte meg idegenben a spanyol válogatott, majd a horvátok elleni győzelemmel az első nemzeti csapat lett a történelemben, amely zsinórban legalább 40 meccsen át maradt veretlen. A 2024 tavasza óta tartó sorozatot szombaton tovább folytatta Spanyolország, ezúttal a csehek ellen.



A vb-címvédő már a 6. percben előnyhöz jutott, ekkor Lamine Yamal előhúzta a már-már védjegyének számító mozdulatsort: kis területen, úgy 16 méterről tekert a hosszú felsőbe. A spanyolok szupersztárja szupersztárként is ünnepelt, a szögletzászlót megtámasztva ünnepeltette meg magát az oviedói közönséggel.



Nem lett volna igazi spanyol meccs, ha nem köszön be egy másik FC Barcelona-játékos is: a 35. percben az aranylabdás, nyáron a katalán gigászhoz szerződő Rodri is gólt szerzett, ezzel már 2–0-ra mentek a hazaiak.

Azt hihettük volna, tovább pörög a spanyol henger, de a második félidőre megrázta magát Csehország, amely előbb egy szép akció végén Jirí Sláma góljával szépített a 69. percben, majd a hajrára fordulva egyenlített is, de azt a találatot szabálytalanság miatt érvénytelenítették.



Utóbbi végül döntőnek bizonyult, alábbhagyott a cseh lelkesedés, jött egy kiállítás (Ladislav Krejcí), majd a kegyelemdöfés is: a portugálok és a belgák elleni vb-meccseket megidézve a 89. percben köszönt be a csereként beálló Mikel Merino.



Spanyolország vezeti a csoportot 9/9 ponttal, s elég egyértelmű, melyik a négyes két legjobb csapata.

NEMZETEK LIGÁJA

3. FORDULÓ

A-LIGA

3. CSOPORT

Spanyolország–Csehország 3–1 (Lamine Yamal 6., Rodri 35., Merino 89., ill. Sláma 69.)

Kiállítva: Krejcí (85., Csehország)

KORÁBBAN

Horvátország–Anglia 0–7 (Kane 8., 53., Bellingham 21., Gordon 39., Saka 45., 68., Rogers 87.)