Nemzeti Sportrádió

Lamine Yamal pazar gólt tekert, Spanyolország a cseheket is lelépte az NL-ben

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.10.03. 22:42
Lamine Yamal ennek a gólörömnek is megadta a módját (Fotó: Getty Images)
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Lamine Yamal Nemzetek Ligája vb-címvédő Csehország Spanyolország
Spanyolország hazai pályán 3–1-re megverte Csehországot a Nemzetek Ligájában, az A-liga 3. csoportjában, a 3. fordulóban, szombaton.

 

Nem lassít a világbajnok!

Az NL-nyitányon előbb Angliát verte meg idegenben a spanyol válogatott, majd a horvátok elleni győzelemmel az első nemzeti csapat lett a történelemben, amely zsinórban legalább 40 meccsen át maradt veretlen. A 2024 tavasza óta tartó sorozatot szombaton tovább folytatta Spanyolország, ezúttal a csehek ellen. 

A vb-címvédő már a 6. percben előnyhöz jutott, ekkor Lamine Yamal előhúzta a már-már védjegyének számító mozdulatsort: kis területen, úgy 16 méterről tekert a hosszú felsőbe. A spanyolok szupersztárja szupersztárként is ünnepelt, a szögletzászlót megtámasztva ünnepeltette meg magát az oviedói közönséggel. 

Nem lett volna igazi spanyol meccs, ha nem köszön be egy másik FC Barcelona-játékos is: a 35. percben az aranylabdás, nyáron a katalán gigászhoz szerződő Rodri is gólt szerzett, ezzel már 2–0-ra mentek a hazaiak. 

Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3
 

Azt hihettük volna, tovább pörög a spanyol henger, de a második félidőre megrázta magát Csehország, amely előbb egy szép akció végén Jirí Sláma góljával szépített a 69. percben, majd a hajrára fordulva egyenlített is, de azt a találatot szabálytalanság miatt érvénytelenítették.

Utóbbi végül döntőnek bizonyult, alábbhagyott a cseh lelkesedés, jött egy kiállítás (Ladislav Krejcí), majd a kegyelemdöfés is: a portugálok és a belgák elleni vb-meccseket megidézve a 89. percben köszönt be a csereként beálló Mikel Merino.

Spanyolország vezeti a csoportot 9/9 ponttal, s elég egyértelmű, melyik a négyes két legjobb csapata.

 

NEMZETEK LIGÁJA
3. FORDULÓ
A-LIGA
3. CSOPORT
Spanyolország–Csehország 3–1 (Lamine Yamal 6., Rodri 35., Merino 89., ill. Sláma 69.)
Kiállítva: Krejcí (85., Csehország)
KORÁBBAN
Horvátország–Anglia 0–7 (Kane 8., 53., Bellingham 21., Gordon 39., Saka 45., 68., Rogers 87.)

 

Lamine Yamal Nemzetek Ligája vb-címvédő Csehország Spanyolország
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