Vasárnapi sportműsor: közeleg a Nemzetek Ligája-dömping hajrája

OKTÓBER 4., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

17.00: a magyar válogatott sajtótájékoztatója (Nagyszombat)

18.15: az ukrán válogatott sajtótájékoztatója (Nagyszombat)

NEMZETEK LIGÁJA

4. FORDULÓ

A-LIGA

2. CSOPORT

20.45: Hollandia–Szerbia, Eindhoven (Tv: Match4)

20.45: Görögország–Németország, Szaloniki (Tv: Spíler1)

4. CSOPORT

20.45: Portugália–Norvégia, Porto (Tv: Spíler2)

20.45: Wales–Dánia, Cardiff

B-LIGA

3. CSOPORT

18.00: Koszovó–Ausztria, Pristina (Tv: Spíler2)

20.45: Írország–Izrael, Topolya

D-LIGA

1. CSOPORT

18.00: Málta–Andorra, Ta'Qali

D-LIGA

2. CSOPORT

15.00: Azerbajdzsán–Litvánia, Baku

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

15.30: Washington Commanders–Indianapolis Colts, London (Tv: Arena4)

19.00: Baltimore Ravens–Tennessee Titans

19.00: Buffalo Bills–New England Patriots

19.00: Chicago Bears–New York Jets

19.00: Cincinnati Bengals–Jacksonville Jaguars

19.00: Houston Texans–Dallas Cowboys

19.00: New York Giants–Arizona Cardinals

19.00: Philadelphia Eagles–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

19.00: Tampa Bay Buccaneers–Green Bay Packers

22.05: Minnesota Vikings–Miami Dolphins

22.25: Las Vegas Raiders–Kansas City Chiefs

22.25: San Francisco 49ers–Denver Broncos (Tv: Arena4)

22.25: Seattle Seahawks–Los Angeles Chargers

Hétfő, 2.15: Carolina Panthers–Detroit Lions (Tv: Arena4)

AUTÓSPORT

9.00: TCR, Indzse, 3. futam (Tv: Sport1)

13.30: Gyorsasági kamion Eb, 7. (utolsó) forduló, Jarama, 3. futam (Tv: Match4)

15.30: Gyorsasági kamion Eb, Jarama, 4. futam (Tv: Match4)

23.30: NASCAR Cup Series, rájátszás, Las Vegas (Tv: Match4)

BASEBALL

MLB, rájátszás, főcsoport-elődöntő

22.00: Milwaukee Brewers–San Diego Padres (Tv: Sport1)

CSELGÁNCS

VILÁGBAJNOKSÁG, BAKI

9.30: férfiak, 60 kg (Andrási Márton, Feczkó Csanád) és nők, 48 kg, selejtezők

16.00: helyosztók, döntők (Tv: M4 Sport)

DARTS

PDC WORLD GRAND PRIX, LEICESTER

21.00: döntő (Tv: Sport2)

DUATLON

11.00: Középtávú országos bajnokság, Balatonszemes

FORMULA–1

BAHREINI NAGYDÍJ, SEPANG (MALAJZIA)

9.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

PGA TOUR, őszi osztályozó sorozat

23.00: Black Desert Championship, Utah, 4. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

16.30: Corona Brasov–Gyergyói HK

17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–Budapest Jégkorong Akadémia HC

17.30: FEHA19–Újpesti TE

18.00: DVTK Jegesmedvék–Debreceni EAC (Tv: M4 Sport+)

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

15.00: Red Bull Salzburg (osztrák)–Milano HC (olasz)

16.00: HC Bolzano (olasz)–FTC-Telekom

16.00: Olimpia Ljubljana (szlovén)–Pioneers Vorarlberg (osztrák)

17.00: HC Pustertal Wölfe (olasz)–Hydro Fehérvár AV19, Bruneck (Brunico)

17.30: Graz 99ers–HC TIWAG Innsbruck (osztrák)

17.30: Black Wings Linz (osztrák)–EC KAC (osztrák)

17.30: Villach (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák)

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

12.30: Európa-bajnokság, Ljubljana, férfi mezőnyverseny, 196.3 km (Palumby Zsombor, Pelikán János, Valent Márk) (Tv: Eurosport1)

HEGYIKERÉKPÁR

18.45: világkupa, nők, downhill, Lake Placid (Tv: Eurosport1)

20.00: világkupa, férfiak, downhill, Lake Placid (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: MTK Budapest–Eszterházy SC (Tv: Sport1)

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

14.00: Esbjerg (dán)–Buducsnoszt (montenegrói) (Tv: Sport1)

14.00: Sola (norvég)–Dortmund (német)

16.00: Brest Bretagne (francia)–Krim Ljubljana (szlovén)

B-CSOPORT

16.00: Odense (dán)–Storhamar (norvég) (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

18.00: DVTK Hun-Therm–KSC Szekszárd (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

WNBA, RÁJÁTSZÁS, ELŐDÖNTŐ

23.00: Atlanta Dream–New York Liberty (Tv: Sport2)

LÓSPORT

14.00: galoppfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

MOTOGP

JAPÁN NAGYDÍJ, MOTEGI

4.00: Moto3 (Tv: Arena4)

5.15: Moto2 (Tv: Arena4)

7.00: MotoGP (Tv: Arena4)

RALI

Szardínia rali, a vb 13. futama, Alghero és környéke

STRANDRÖPLABDA

Csapat Európa-kupa, Budapest, Szabadkikötő SE Sporttelep

10.00: selejtező

SZNÚKER

SENCSEN OPEN, DÖNTŐ

8.00: Jüan Szi-jun (kínai)–Vu Ji-cö (kínai), 1,. szakasz (Tv: Eurosport1)

13.30: Jüan Szi-jun (kínai)–Vu Ji-cö (kínai), 2. szakasz (Tv: Eurosport2)

TENISZ

Országos bajnokság, Nemzeti Edzésközpont

5.00: ATP 500-as torna, Peking, negyeddöntő

5.00: WTA 1000-es torna, Peking, 3. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Szabó Szilvia, Szőke Viktória, Erdei Márk, Gyurta Gergely. Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: Sapkamizéria, elveszett érmek – fókuszban a nyílt vízi ügy

7.00: Olimpia: több mint sport – Vajda László volt a vendégünk

8.00: Gólok, győzelmek, fordulatok – így telik a hétvége a sport világában

8:40: Verstappen 11 hónap után nyerhet újra futamot – Malajziában versenyez az F1 mezőnye

9:00: Mérkőzésnézőben: Nemzetek Ligája – Bene Ferencet hívjuk

9:40: Mi lesz ma a Nemzeti Sportrádióban?

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Németh Kornél. Szerkesztő: Olasz Gergő

15.00: Bera Emese beszélgetett az Európa-bajnoki ezüstérmes maratoni futó Vindics-Tóth Lilivel

16.00: Vendég: Márton Gábor, korábbi válogatott labdarúgó; ez történt a Formula–1-es Bahreini Nagydíjon

17.00: Vendég: Mitring István, korábbi NB I-es labdarúgókapus, aki a válogatott mindhárom jelenlegi kapusának edzője volt

18.00: Közvetítés a DVTK–Szekszárd női kosárlabda NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea

20:00: Bányai Attila síelővel beszélgetett Somogyi Zsófia

21.00: Sós Csaba, az úszók szövetségi kapitánya volt a Víz összeköt című magazinunk vendége

22.15: Sportvilág Nyáguly Gergellyel