Vasárnapi sportműsor: közeleg a Nemzetek Ligája-dömping hajrája
OKTÓBER 4., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
17.00: a magyar válogatott sajtótájékoztatója (Nagyszombat)
18.15: az ukrán válogatott sajtótájékoztatója (Nagyszombat)
NEMZETEK LIGÁJA
4. FORDULÓ
A-LIGA
2. CSOPORT
20.45: Hollandia–Szerbia, Eindhoven (Tv: Match4)
20.45: Görögország–Németország, Szaloniki (Tv: Spíler1)
4. CSOPORT
20.45: Portugália–Norvégia, Porto (Tv: Spíler2)
20.45: Wales–Dánia, Cardiff
B-LIGA
3. CSOPORT
18.00: Koszovó–Ausztria, Pristina (Tv: Spíler2)
20.45: Írország–Izrael, Topolya
D-LIGA
1. CSOPORT
18.00: Málta–Andorra, Ta'Qali
D-LIGA
2. CSOPORT
15.00: Azerbajdzsán–Litvánia, Baku
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
4. FORDULÓ
15.30: Washington Commanders–Indianapolis Colts, London (Tv: Arena4)
19.00: Baltimore Ravens–Tennessee Titans
19.00: Buffalo Bills–New England Patriots
19.00: Chicago Bears–New York Jets
19.00: Cincinnati Bengals–Jacksonville Jaguars
19.00: Houston Texans–Dallas Cowboys
19.00: New York Giants–Arizona Cardinals
19.00: Philadelphia Eagles–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)
19.00: Tampa Bay Buccaneers–Green Bay Packers
22.05: Minnesota Vikings–Miami Dolphins
22.25: Las Vegas Raiders–Kansas City Chiefs
22.25: San Francisco 49ers–Denver Broncos (Tv: Arena4)
22.25: Seattle Seahawks–Los Angeles Chargers
Hétfő, 2.15: Carolina Panthers–Detroit Lions (Tv: Arena4)
AUTÓSPORT
9.00: TCR, Indzse, 3. futam (Tv: Sport1)
13.30: Gyorsasági kamion Eb, 7. (utolsó) forduló, Jarama, 3. futam (Tv: Match4)
15.30: Gyorsasági kamion Eb, Jarama, 4. futam (Tv: Match4)
23.30: NASCAR Cup Series, rájátszás, Las Vegas (Tv: Match4)
BASEBALL
MLB, rájátszás, főcsoport-elődöntő
22.00: Milwaukee Brewers–San Diego Padres (Tv: Sport1)
CSELGÁNCS
VILÁGBAJNOKSÁG, BAKI
9.30: férfiak, 60 kg (Andrási Márton, Feczkó Csanád) és nők, 48 kg, selejtezők
16.00: helyosztók, döntők (Tv: M4 Sport)
DARTS
PDC WORLD GRAND PRIX, LEICESTER
21.00: döntő (Tv: Sport2)
DUATLON
11.00: Középtávú országos bajnokság, Balatonszemes
FORMULA–1
BAHREINI NAGYDÍJ, SEPANG (MALAJZIA)
9.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
PGA TOUR, őszi osztályozó sorozat
23.00: Black Desert Championship, Utah, 4. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
16.30: Corona Brasov–Gyergyói HK
17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–Budapest Jégkorong Akadémia HC
17.30: FEHA19–Újpesti TE
18.00: DVTK Jegesmedvék–Debreceni EAC (Tv: M4 Sport+)
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
15.00: Red Bull Salzburg (osztrák)–Milano HC (olasz)
16.00: HC Bolzano (olasz)–FTC-Telekom
16.00: Olimpia Ljubljana (szlovén)–Pioneers Vorarlberg (osztrák)
17.00: HC Pustertal Wölfe (olasz)–Hydro Fehérvár AV19, Bruneck (Brunico)
17.30: Graz 99ers–HC TIWAG Innsbruck (osztrák)
17.30: Black Wings Linz (osztrák)–EC KAC (osztrák)
17.30: Villach (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák)
KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR
12.30: Európa-bajnokság, Ljubljana, férfi mezőnyverseny, 196.3 km (Palumby Zsombor, Pelikán János, Valent Márk) (Tv: Eurosport1)
HEGYIKERÉKPÁR
18.45: világkupa, nők, downhill, Lake Placid (Tv: Eurosport1)
20.00: világkupa, férfiak, downhill, Lake Placid (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: MTK Budapest–Eszterházy SC (Tv: Sport1)
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
14.00: Esbjerg (dán)–Buducsnoszt (montenegrói) (Tv: Sport1)
14.00: Sola (norvég)–Dortmund (német)
16.00: Brest Bretagne (francia)–Krim Ljubljana (szlovén)
B-CSOPORT
16.00: Odense (dán)–Storhamar (norvég) (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
18.00: DVTK Hun-Therm–KSC Szekszárd (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
WNBA, RÁJÁTSZÁS, ELŐDÖNTŐ
23.00: Atlanta Dream–New York Liberty (Tv: Sport2)
LÓSPORT
14.00: galoppfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)
MOTORSPORT
MOTOGP
JAPÁN NAGYDÍJ, MOTEGI
4.00: Moto3 (Tv: Arena4)
5.15: Moto2 (Tv: Arena4)
7.00: MotoGP (Tv: Arena4)
RALI
Szardínia rali, a vb 13. futama, Alghero és környéke
STRANDRÖPLABDA
Csapat Európa-kupa, Budapest, Szabadkikötő SE Sporttelep
10.00: selejtező
SZNÚKER
SENCSEN OPEN, DÖNTŐ
8.00: Jüan Szi-jun (kínai)–Vu Ji-cö (kínai), 1,. szakasz (Tv: Eurosport1)
13.30: Jüan Szi-jun (kínai)–Vu Ji-cö (kínai), 2. szakasz (Tv: Eurosport2)
TENISZ
Országos bajnokság, Nemzeti Edzésközpont
5.00: ATP 500-as torna, Peking, negyeddöntő
5.00: WTA 1000-es torna, Peking, 3. forduló
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Szabó Szilvia, Szőke Viktória, Erdei Márk, Gyurta Gergely. Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: Sapkamizéria, elveszett érmek – fókuszban a nyílt vízi ügy
7.00: Olimpia: több mint sport – Vajda László volt a vendégünk
8.00: Gólok, győzelmek, fordulatok – így telik a hétvége a sport világában
8:40: Verstappen 11 hónap után nyerhet újra futamot – Malajziában versenyez az F1 mezőnye
9:00: Mérkőzésnézőben: Nemzetek Ligája – Bene Ferencet hívjuk
9:40: Mi lesz ma a Nemzeti Sportrádióban?
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás. Műsorvezető: Németh Kornél. Szerkesztő: Olasz Gergő
15.00: Bera Emese beszélgetett az Európa-bajnoki ezüstérmes maratoni futó Vindics-Tóth Lilivel
16.00: Vendég: Márton Gábor, korábbi válogatott labdarúgó; ez történt a Formula–1-es Bahreini Nagydíjon
17.00: Vendég: Mitring István, korábbi NB I-es labdarúgókapus, aki a válogatott mindhárom jelenlegi kapusának edzője volt
18.00: Közvetítés a DVTK–Szekszárd női kosárlabda NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea
20:00: Bányai Attila síelővel beszélgetett Somogyi Zsófia
21.00: Sós Csaba, az úszók szövetségi kapitánya volt a Víz összeköt című magazinunk vendége
22.15: Sportvilág Nyáguly Gergellyel