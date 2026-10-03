Nemzetek Ligája: Finnországban ért véget az albánok veretlensége

Albánia számára felemásan indult a mérkőzés, hiszen Rey Manaj már a 4. percben betalált, nem sokkal később viszont a csapat kapusát Etrit Berishát kiállították.

Finnország részéről a klubszinten a Los Angeles FC-t erősítő Leo Walta talált be félidőnként egyszer, ez pedig elég is volt a hazaiaknak a sikerhez.

NEMZETEK LIGÁJA

3. FORDULÓ, C-LIGA

1. CSOPORT

Finnország–Albánia 2–1 (Walta 26., 71., ill. Manaj 4.)

Kiállítva: E. Berisha (22., Albánia)

18.00: Fehéroroszország–San Marino, Budapest, Illovszky Rudolf Stadion

4. CSOPORT

18.00: Izland–Bulgária, Reykjavík (Tv: Spíler2)

18.00: Észtország–Luxemburg, Tallinn (Tv: Match4)