Nemzetek Ligája: Finnországban ért véget az albánok veretlensége
Hiába vezetett, pont nélkül maradt az albán labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája szombati játéknapján: Rolando Maran csapata a 22. percben emberhátrányba került, ezzel megkönnyítve a hazai pályán játszó finnek dolgát.
Albánia számára felemásan indult a mérkőzés, hiszen Rey Manaj már a 4. percben betalált, nem sokkal később viszont a csapat kapusát Etrit Berishát kiállították.
Finnország részéről a klubszinten a Los Angeles FC-t erősítő Leo Walta talált be félidőnként egyszer, ez pedig elég is volt a hazaiaknak a sikerhez.
NEMZETEK LIGÁJA
3. FORDULÓ, C-LIGA
1. CSOPORT
Finnország–Albánia 2–1 (Walta 26., 71., ill. Manaj 4.)
Kiállítva: E. Berisha (22., Albánia)
18.00: Fehéroroszország–San Marino, Budapest, Illovszky Rudolf Stadion
4. CSOPORT
18.00: Izland–Bulgária, Reykjavík (Tv: Spíler2)
18.00: Észtország–Luxemburg, Tallinn (Tv: Match4)
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