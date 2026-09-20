A Garami-emlékhely felavatása sem segített a hazaiakon – képeken az MTK és az ETO összecsapása

Vasárnap került sor a Garami József tiszteletére létrehozott emlékhely avatására az Új Hidegkuti Nándor Stadionnál, a hazai csapat, az MTK viszont nem tudott győzelemmel tisztelegni legendája előtt, 2–1-re kikapott a címvédő ETO-tól a labdarúgó NB I 8. fordulójában. Tekintsék meg a mérkőzésről készült képgalériánkat!

fotó A hajrában harcolta ki a győzelmet a címvédő – MTK–ETO 1–2 (Fotók: Török Attila)