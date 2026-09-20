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NB I: Nyíregyháza–FTC 1–1

A Garami-emlékhely felavatása sem segített a hazaiakon – képeken az MTK és az ETO összecsapása

V. B.V. B.
2026.09.20. 21:40
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A Garami-emlékhely egy szelete (Fotó: Török Attila)
Címkék
MTK NB I ETO ETO FC MTK Budapest labdarúgó NB I Garami József képgaléria
Vasárnap került sor a Garami József tiszteletére létrehozott emlékhely avatására az Új Hidegkuti Nándor Stadionnál, a hazai csapat, az MTK viszont nem tudott győzelemmel tisztelegni legendája előtt, 2–1-re kikapott a címvédő ETO-tól a labdarúgó NB I 8. fordulójában. Tekintsék meg a mérkőzésről készült képgalériánkat!
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fotó 2026.09.20.

A hajrában harcolta ki a győzelmet a címvédő – MTK–ETO 1–2 (Fotók: Török Attila)

LABDARÚGÓ NB I
8. FORDULÓ
MTK BUDAPEST–ETO FC 1–2 (0–0)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3085 néző. Vezette: Antal Péter (Becséri Gergely, Aradi József)
MTK: Demjén – Armalas, Beriasvili, Radic, Mikolay (Kovács P., 68.) – Kata, Zeljkovic (Szuhodovszki, 68.) – Jurek, Zubor (Bognár I., a szünetben), Komáromi (Klausz, 86.) – Kerezsi (Nyers, 68.). Vezetőedző: Pinezits Máté
ETO: Petrás – Urblík N. (Selyem, 70.), Umathum, Krpics – Bennette, Szép, Agba, Stefulj – Djukanovics (Gavrics, 70.), Bumba (Ricardo, a szünetben) – Kulenovic (Rotaru, 76.). Vezetőedző: Efraín Juárez
Gólszerző: Bognár I. (64.), ill. Szép (53.), Agba (83.)
Sárga lap: Beriasvili (62.), Kata (80.), Radic (87.), ill. Bumba (19.), Szép (90.)

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Hatalmas góllal szerezte meg első idegenbeli győzelmét az ETO FC

Az MTK egymás után második alkalommal kapott ki saját otthonában.

 

 

MTK NB I ETO ETO FC MTK Budapest labdarúgó NB I Garami József képgaléria
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