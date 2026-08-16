Nemzeti Sportrádió

ETO FC: kiszemelt a Rigából, Benbuali már Kairóban, elvi egyezség Tóth Rajmund ügyében

2026.08.16. 11:13
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Tóth Rajmund Törökországban folytathatja (Fotó: Török Attila)
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Nadir Benbuali ETO FC labdarúgó NB I átigazolás Konyaspor Tóth Rajmund
Mozgalmasan alakul az ETO FC kerete körüli átigazolási időszak: a győri klub egy Rigában futballozó tunéziai szélsőt is figyel, miközben Nadir Benbuali már Egyiptomban tartózkodik, Tóth Rajmund ügyében pedig megszületett az elvi megállapodás a török Konyasporral.

A 21 éves Raki Auani személyében újabb külföldi kiszemelt került az ETO FC radarjára – számolt be róla az Africa Soccer. A jobb szélen bevethető tunéziai játékos jelenleg a lett Riga FC labdarúgója, amelyhez idén januárban 270 ezer euró körüli átigazolási díjért szerződött az Étoile Sportive du Saheltől.

Auani azóta stabil szereplővé vált a lett együttesben (az ETO elleni Kl-párharc mindkét meccsén szerepelt). A Virsliga mostani idényében 15 mérkőzésen három gólt és két gólpasszt jegyzett, míg a Konferencia-liga selejtezőjében négy találkozón egy gólig és egy előkészítésig jutott. Emellett két alkalommal a Bajnokok Ligája selejtezőjében is pályára lépett (az Ararat ellen).

Közben Nadir Benbuali ügyében is közel lehet a bejelentés. A támadóról már Egyiptomban, Kairóban készült felvétel, és a Pyramids FC hamarosan hivatalosan beszámolhat a szerződtetéséről.

A legnagyobb összegű üzlet Tóth Rajmund távozása lehet. A Nemzeti Sport török forrásokból úgy értesült, hogy megszületett az elvi egyezség az ETO és a Konyaspor között a fiatal magyar játékos átigazolásáról.

Információink szerint a török klub 1.8 millió eurót fizethet Tóthért, a bónuszokkal együtt pedig a teljes vételár meghaladhatja a kétmillió eurót. Úgy tudjuk, Tóth Rajmund vasárnap már nem lesz az ETO keretében.

 

Nadir Benbuali ETO FC labdarúgó NB I átigazolás Konyaspor Tóth Rajmund
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