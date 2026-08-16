ETO FC: kiszemelt a Rigából, Benbuali már Kairóban, elvi egyezség Tóth Rajmund ügyében

A 21 éves Raki Auani személyében újabb külföldi kiszemelt került az ETO FC radarjára – számolt be róla az Africa Soccer. A jobb szélen bevethető tunéziai játékos jelenleg a lett Riga FC labdarúgója, amelyhez idén januárban 270 ezer euró körüli átigazolási díjért szerződött az Étoile Sportive du Saheltől.

Auani azóta stabil szereplővé vált a lett együttesben (az ETO elleni Kl-párharc mindkét meccsén szerepelt). A Virsliga mostani idényében 15 mérkőzésen három gólt és két gólpasszt jegyzett, míg a Konferencia-liga selejtezőjében négy találkozón egy gólig és egy előkészítésig jutott. Emellett két alkalommal a Bajnokok Ligája selejtezőjében is pályára lépett (az Ararat ellen).

Közben Nadir Benbuali ügyében is közel lehet a bejelentés. A támadóról már Egyiptomban, Kairóban készült felvétel, és a Pyramids FC hamarosan hivatalosan beszámolhat a szerződtetéséről.

A legnagyobb összegű üzlet Tóth Rajmund távozása lehet. A Nemzeti Sport török forrásokból úgy értesült, hogy megszületett az elvi egyezség az ETO és a Konyaspor között a fiatal magyar játékos átigazolásáról.

Információink szerint a török klub 1.8 millió eurót fizethet Tóthért, a bónuszokkal együtt pedig a teljes vételár meghaladhatja a kétmillió eurót. Úgy tudjuk, Tóth Rajmund vasárnap már nem lesz az ETO keretében.