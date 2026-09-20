Hatalmas góllal szerezte meg első idegenbeli győzelmét az ETO FC

LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

MTK BUDAPEST–ETO FC 1–2 (0–0)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3085 néző. Vezette: Antal Péter

MTK: Demjén – Armalas, Beriasvili, Radic, Mikolay (Kovács P., 68.) – Kata, Zeljkovic (Szuhodovszki, 68.) – Jurek, Zubor (Bognár I., a szünetben), Komáromi (Klausz, 86.) – Kerezsi (Nyers, 68.). Vezetőedző: Pinezits Máté

ETO: Petrás – Urblík N. (Selyem, 70.), Umathum, Krpics – Bennette, Szép, Agba, Stefulj – Djukanovics (Gavrics, 70.), Bumba (Ricardo, a szünetben) – Kulenovic (Rotaru, 76.). Vezetőedző: Efraín Juárez

Gólszerző: Bognár I. (64.), ill. Szép (53.), Agba (83.)

Sárga lap: Beriasvili (62.), Kata (80.), Radic (87.), ill. Bumba (19.), Szép (90.)

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Hétszer érintette a labda a kapufát az MTK Budapest és az ETO FC mérkőzésén, emellett három gólt is láthatott a publikum: Szép Márton első NB I-es találatára Bognár István válaszolt, a hajrában azonban Peter Agba szédületes lövéssel döntötte el a három pont sorsát a győriek javára.

Hiába volt 0.40–1.16 a várható gólok, azaz az xG-mutató az ETO FC javára, a házigazda MTK Budapest volt, amely az élvezetesebb támadófutballal rukkolt ki. A győrieknek, bár hét lövésük volt (éppen annyi, mint ellenfelüknek), csak az első lehetőségük volt veszélyes – de az nagyon. A 3. percben Peter Agba pazar indítása után a bal szélen felfutó Daniel Stefulj adott középre, Luka Kulenovic ziccerben leadott lövése után azonban Demjén Patrikban elakadt a labda.

Furcsamód Efraín Juárez vezetőedző továbbra is kitartott azon taktikai megfontolása mellett, hogy letámadást alig-alig alkalmazva hátravonja övéit, így a hazaiak jellemzően mindenféle ellenállás nélkül átléphették labdával a felezővonalat. Bár a győri védekezés szervezett volt, a hátsó során nehéz volt átjutni, nem meglepő, hogy sorra jöttek az átlövések és a szögletek az MTK részéről. A 20. percben Komáromi György kis híján a forduló egyik legszebb gólját lőtte, labdája azonban a lécet találta el. Ezután is a feketében futballozó fővárosiak domináltak, labdabirtoklási fölényük azonban mit sem ért.

A második játékrész nem szűkölködött a kapufákban. A 48. percben Luka Kulenovic találta el a lécet, majd az 51. percben a túloldalon Andrija Zeljkovic fejelt a jobb oldali kapufára. Az 53. percben a montenegrói válogatottba két év után meghívott Viktor Djukanovics ment el a bal szélen, ő is telibe trafálta a jobb oldali kapufát, ahonnan a középen érkező Szép Mártonhoz pattant, a 19 éves középpályás pedig megszerezte első gólját az NB I-ben.

Mindössze tizenegy percig volt előnyben az ETO FC, hiszen Kerezsi Zalán jobb oldali kapufán csattanó labdáját a második hullámban érkező Bognár István helyezte magabiztosan a hálóba. Az utolsó húsz percben inkább a győriek akarata érvényesült, a hajrában pedig Peter Agba akkora gólt lőtt, hogy aligha lehetett másnak adni a mérkőzés legjobbja címet. A nyáron szerződtetett 23 éves nigériai védekező középpályás 24 méterről talált gyönyörűen a kapuba, emellett kimagasló volt a mezőnymunkája, alig volt pontatlan passza, és megnyerte a párharcai döntő többségét.

A ráadás utolsó másodperceire is maradt csattanó: Jurek Gábor hozta magát lövőhelyzetbe, majd ballal a jobb oldali kapufára tekerte a labdát – nagyot szólt volna, ha a válogatottba meghívott támadó egyenlít, de csapata kénytelen elfogadni, hogy hiába találta el négyszer is a kapufát, pont nélkül maradt. Az ETO FC három idegenbeli döntetlen után nyerni tudott, ezzel eldőlt, hogy második helyen vonul a válogatott szünetre. 1–2

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