Roland Garros: Cobolli szerint Zverev pályafutása miatt is megérdemelte a Grand Slam-győzelmet
„Ez a pálya számomra sok szempontból is nagyon különleges – kezdte mérkőzés utáni értékelését Alexander Zverev a verseny hivatalos honlapja szerint. – Életem legszebb pillanatait éltem át ezen a pályán, de életem legrosszabb pillanatai is ezekhöz a pályákhoz fűződnek. Két éve itt veszítettem el egy Grand Slam-döntőt, de most végre boldog lett a vége.”
A német játékos csapatának is külön köszönetet mondott a Grand Slam-diadal után: „Annyi mindenen mentünk keresztül, átéltünk már sérüléseket, szívfájdalmakat, vereségeket, és néha vesztesek voltunk a legfontosabb pillanatokban. A nap végén azonban most Grand Slam-bajnokok vagyunk, és most csak ez számít. Számomra ez egy beteljesülés.”
A döntő vesztese, az olasz Flavio Cobolli sportszerűen gratulált ellenfelének a győzelemhez: „A végén ő nyerte meg a mérkőzést, szóval többet érdemel nálam. De azért is megérdemli, mert már tíz éve itt van a legjobbak között és sok nagyszerű eredményt ért el. Úgy gondolom, hogy megérdemli a Grand Slam-győzelmet azért is, amit pályafutása során már elért.”
Cobolli hozzátette, a jövőben sem fogja feladni, és egyik célja, hogy hamarosan újra Grand Slam-döntőt játszhasson: „Ez még csak a kezdet. Próbálkozni fogok tovább, ha el tudtál jutni az első Grand Slam-döntődbe, akkor miért nem sikerülhetne a másodikba is?”
TENISZ
ROLAND GARROS (61 723 000 euró, salak)
FÉRFI EGYES, DÖNTŐ
Alexander Zverev (német, 2.)–Flavio Cobolli (olasz, 10.) 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5–7), 6:1