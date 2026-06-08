Nemzeti Sportrádió

Roland Garros: Cobolli szerint Zverev pályafutása miatt is megérdemelte a Grand Slam-győzelmet

T. Z.T. Z.
2026.06.08. 08:47
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Fotó: Getty Images
Címkék
férfi tenisz Roland Garros Alexander Zverev Flavio Cobolli
Mint ismert, vasárnap Alexander Zverev győzelmével ért véget a francia nyílt teniszbajnokság (Roland Garros) férfi egyesének döntője. A német játékos pályafutása első Grand Slam-győzelme után boldogan értékelt, míg a vesztes Flavio Cobolli sportszerűen gratulált a győztesnek és már előretekint.

„Ez a pálya számomra sok szempontból is nagyon különleges – kezdte mérkőzés utáni értékelését Alexander Zverev a verseny hivatalos honlapja szerint. – Életem legszebb pillanatait éltem át ezen a pályán, de életem legrosszabb pillanatai is ezekhöz a pályákhoz fűződnek. Két éve itt veszítettem el egy Grand Slam-döntőt, de most végre boldog lett a vége.”

A német játékos csapatának is külön köszönetet mondott a Grand Slam-diadal után: „Annyi mindenen mentünk keresztül, átéltünk már sérüléseket, szívfájdalmakat, vereségeket, és néha vesztesek voltunk a legfontosabb pillanatokban. A nap végén azonban most Grand Slam-bajnokok vagyunk, és most csak ez számít. Számomra ez egy beteljesülés.”

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Zverev megcsinálta, óriási mérkőzésen nyerte meg első GS-tornáját Cobolli ellen

Alexander Zverev négy óra húsz perces, elképesztő, döntő szettben eldőlő csatában győzte le Flavio Cobollit.

A döntő vesztese, az olasz Flavio Cobolli sportszerűen gratulált ellenfelének a győzelemhez: „A végén ő nyerte meg a mérkőzést, szóval többet érdemel nálam. De azért is megérdemli, mert már tíz éve itt van a legjobbak között és sok nagyszerű eredményt ért el. Úgy gondolom, hogy megérdemli a Grand Slam-győzelmet azért is, amit pályafutása során már elért.”

Cobolli hozzátette, a jövőben sem fogja feladni, és egyik célja, hogy hamarosan újra Grand Slam-döntőt játszhasson: „Ez még csak a kezdet. Próbálkozni fogok tovább, ha el tudtál jutni az első Grand Slam-döntődbe, akkor miért nem sikerülhetne a másodikba is?”

TENISZ
ROLAND GARROS (61 723 000 euró, salak)
FÉRFI EGYES, DÖNTŐ
Alexander Zverev (német, 2.)–Flavio Cobolli (olasz, 10.) 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5–7), 6:1

 

férfi tenisz Roland Garros Alexander Zverev Flavio Cobolli
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