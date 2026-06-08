Roland Garros: Cobolli szerint Zverev pályafutása miatt is megérdemelte a Grand Slam-győzelmet

„Ez a pálya számomra sok szempontból is nagyon különleges – kezdte mérkőzés utáni értékelését Alexander Zverev a verseny hivatalos honlapja szerint. – Életem legszebb pillanatait éltem át ezen a pályán, de életem legrosszabb pillanatai is ezekhöz a pályákhoz fűződnek. Két éve itt veszítettem el egy Grand Slam-döntőt, de most végre boldog lett a vége.”

A német játékos csapatának is külön köszönetet mondott a Grand Slam-diadal után: „Annyi mindenen mentünk keresztül, átéltünk már sérüléseket, szívfájdalmakat, vereségeket, és néha vesztesek voltunk a legfontosabb pillanatokban. A nap végén azonban most Grand Slam-bajnokok vagyunk, és most csak ez számít. Számomra ez egy beteljesülés.”