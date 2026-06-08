Hiába a BL-indulás, kirúgták Van Persie-t Hollandiában

Robin van Persie az első teljes idényében ezüstéremig vezette a Feyenoordot, ugyanakkor a csapat jelentős, 19 pontos hátránnyal zárt a bajnok PSV Eindhoven mögött. A klub vezetősége szerint az eredmények önmagukban nem voltak elegendők ahhoz, hogy folytassák a közös munkát.

A döntés mindössze két héttel azután született meg, hogy Devy Rigaux lett a Feyenoord technikai igazgatója, míg Robert Eenhoorn a klub új ügyvezetője.

Robin van Persie az elmúlt másfél évben mindent megtett a klubért. Elismerést érdemel azért, hogy egy nehéz idényben végül a második helyen zártunk, amivel kivívtuk a Bajnokok Ligája-indulást. Utóbbi rendkívül fontos számunkra

– fogalmazott Rigaux a klub közleményében.

A 42 éves szakember fiának, Shaqueelnek is megadta a lehetőséget a klubnál (Fotó: Getty Images)

A sportvezető ugyanakkor hozzátette, hogy a vezetőség részletes belső elemzést végzett, amely során figyelembe vették a csapat játékának nem megfelelő fejlődését, valamint a pontszerzést illető visszaesést az Eredivisie-ben és a nemzetközi porondon egyaránt.

Van Persie játékosként is szorosan kötődött a Feyenoordhoz: pályafutását Rotterdamban kezdte, majd karrierje végén visszatért nevelőegyesületéhez. Két időszak alatt összesen 122 mérkőzésen lépett pályára a klub színeiben, és 46 gólt szerzett.