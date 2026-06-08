Heti program: ismét pályán a magyar válogatott; kezdődik a 2026-os labdarúgó-vb

JÚNIUS 8., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

16.30 és 18.30: a magyar és a kazah labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Debrecen, Nagyerdei Stadion)

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

1.00: Kolumbia–Jordánia

20.45: Hollandia–Üzbegisztán

21.10: Franciaország–Észak-Írország (Tv: Spíler1)

Kedd, 4.00: Peru–Spanyolország

FUTSAL

FÉRFI NB I

DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS

20.00: Nyíregyháza–Újpest FC, Nyíregyháza (Tv: M4 Sport)

A 3. HELYÉRT, 4. MÉRKŐZÉS

18.00: Debreceni EAC–Veszprém

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

Kedd, 0.30: Baltimore Orioles–Seattle Mariners (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

15.40: Tour Auvergne-Rhone-Alpes, férfiak (Tv: M4 Sport, Eurosport1)

KOSÁRLABDA

NBA, DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

Kedd, 2.30: New York Knicks–San Antonio Spurs

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1086 (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP és WTA 250-es torna, s-Hertogenbosch

11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

11.00: Udvardy Panna–Jekatyerina Alekszandrova (orosz, 1.)

ATP 250-es torna, Stuttgart

11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

16.00: Marozsán Fábián–Gauthier Onclin (belga)

WTA 500-as torna, London

13.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

JÚNIUS 9., KEDD

FUTBALLPROGRAM

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

17.00: Kongói DK–Chile

17.00: Örményország–Moldova (Tv: Arena4)

19.00: Magyarország–Kazahsztán, Debrecen (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Szerda, 1.00: Szaúd-Arábia–Szenegál

Szerda, 3.00: Argentína–Izland

Szerda, 3.00: Irak–Venezuela

NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

C-DIVÍZIÓ, 3. CSOPORT

6. FORDULÓ

19.00: Magyarország–Andorra, Budapest, Illovszky Rudolf Stadion

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

NHL, DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS

Szerda, 2.00: Vegas Golden Knights–Carolina Hurricanes

KERÉKPÁR

15.40: Tour Auvergne-Rhone-Alpes, férfiak (Tv: M4 Sport, Eurosport1)

KOSÁRLABDA

WNBA, ALAPSZAKASZ

Szerda, 1.00: Chicago Sky–Atlanta Dream (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1087 (Tv: Sport2)

ÖTTUSA

Világkupaverseny, Budapest (BOK Csarnok, KSI-uszoda)

Női selejtező

8.30: A-csoport

10.30: B-csoport

13.30: C-csoport

JÚNIUS 10., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

21.45: Portugália–Nigéria (Tv: Spíler2)

22.00: Anglia–Costa Rica (Tv: Spíler1)

22.00: Bolívia–Algéria

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

20.00: Gyémánt Liga-verseny, Oslo (Tv: M4 Sport)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.00: Cleveland Guardians–New York Yankees (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

15.40: Tour Auvergne-Rhone-Alpes, férfiak (Tv: M4 Sport, Eurosport1)

KOSÁRLABDA

NBA, DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS

Csütörtök, 2.30: New York Knicks–San Antonio Spurs

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1088 (Tv: Sport2)

ÖTTUSA

Világkupaverseny, Budapest (BOK Csarnok, KSI-uszoda)

Férfi selejtező

8.00: A-csoport

9.45: B-csoport

12.00: C-csoport

13.45: D-csoport

13.00: női elődöntős vívás

VÍZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ (MÁLTA)

NŐK, ELŐDÖNTŐ

19.00: FTC-Telekom Waterpolo–Sant Andreu (spanyol) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

21.00: Mataro (spanyol)–Olimpiakosz (görög)

JÚNIUS 11., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

21.00: Mexikó–Dél-Afrika, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Péntek, 4.00: Dél-Korea–Csehország, Guadalajara (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.00: Detroit Tigers–Minnesota Twins (Tv: Sport2)

DARTS

VILÁGKUPA, FRANKFURT

19.00: 1. nap (Tv: Sport1)

JÉGKORONG

NHL, DÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS

Péntek, 2.00: Carolina Hurricanes–Vegas Golden Knights

KAJAK-KENU

Gyorsasági és para Európa-bajnokság, Montemor-o-Velho

11.00 és 16.00: előfutamok

KERÉKPÁR

15.40: Tour Auvergne-Rhone-Alpes, férfiak (Tv: M4 Sport, Eurosport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1089 (Tv: Sport2)

ÖTTUSA

Világkupaverseny, Budapest (BOK Csarnok, KSI-uszoda)

Női elődöntő

10.00: A-csoport

13.00: B-csoport

15.30: férfi elődöntős vívás

VÍZILABDA

BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ (MÁLTA)

FÉRFIAK, ELŐDÖNTŐ

19.00: FTC-Telekom Waterpolo–Barceloneta (spanyol) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

21.00: Pro Recco (olasz)–Olimpiakosz (görög)

JÚNIUS 12., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

B-CSOPORT

21.00: Kanada–Bosznia-Hercegovina, Toronto (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

D-CSOPORT

Szombat, 3.00: Egyesült Államok–Paraguay, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

DARTS

VILÁGKUPA, FRANKFURT

12.00 és 19.00: 2. nap (Tv: Sport1, Sport2)

FORMULA–1

KATALÁN NAGYDÍJ, BARCELONA

13.30: F1, 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.55: F3, időmérő (Tv: M4 Sport)

15.50: F2, időmérő (Tv: M4 Sport)

17.00: F1, 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KAJAK-KENU

Gyorsasági és para Európa-bajnokság, Montemor-o-Velho

11.00 és 15.00: középfutamok

ÖTTUSA

Világkupaverseny, Budapest (BOK Csarnok, KSI-uszoda)

Férfi elődöntő

9.00: A-csoport

12.30: B-csoport

16.00: női döntő – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

RÖPLABDA

Női Európa-liga, alapszakasz, 2. torna, Kecskemét

17.30: Magyarország–Észtország

VÍZILABDA

BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ (MÁLTA)

NŐK

19.00: a 3. helyért – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

21.00: döntő – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

JÚNIUS 13., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

B-CSOPORT

21.00: Katar–Svájc, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

C-CSOPORT

Vasárnap, 0.00: Brazília–Marokkó, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Vasárnap, 3.00: Haiti–Skócia, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

12.00: Többpróba országos bajnokság (Budapest, UTE Atlétikai Stadion) 1. nap

AUTÓSPORT

TCR

10.30: időmérő, Valencia (Tv: Sport2)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

20.00: Minnesota Twins–St. Louis Cardinals (Tv: Sport1)

BIRKÓZÁS

10.00: Országos bajnokság (KIMBA)

DARTS

VILÁGKUPA, FRANKFURT

13.00 és 19.00: 3. nap (Tv: Sport2)

FORMULA–1

KATALÁN NAGYDÍJ, BARCELONA

10.00: F3, sprintfutam (Tv: M4 Sport)

12.30: F1, 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.10: F2, sprintfutam (Tv: M4 Sport)

16.00: F1, időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KAJAK-KENU

Gyorsasági és para Európa-bajnokság, Montemor-o-Velho

11.30 és 15.30: döntők – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ, ELŐDÖNTŐ

14.45: Magdeburg (német)–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1)

17.30: Aalborg (dán)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)

IFJÚSÁGI BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK

NÉGYES DÖNTŐ, ELŐDÖNTŐ

8.45: Barca (spanyol)–GOG (dán) (Tv: Sport1)

11.15: Füchse Berlin (német)–Veszprém Handball Academy (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

3x3 EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, KASSA

NŐK, B-CSOPORT

1. FORDULÓ

10.25: Magyarország–Szlovákia

2. FORDULÓ

14.05: Magyarország–Grúzia

FÉRFIAK, D-CSOPORT

1. FORDULÓ

18.10: Magyarország–Olaszország

ÖTTUSA

Világkupaverseny, Budapest (BOK Csarnok, KSI-uszoda)

11.00: férfi döntő (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

RALI

7.30: Mecsek-rali, az országos bajnokság 3. futama, Pécs és környéke

RÖPLABDA

Férfi Európa-liga, alapszakasz, 2. torna, Kriens

18.30: Magyarország–Luxemburg

Női Európa-liga, alapszakasz, 2. torna, Kecskemét

16.30: Horvátország–Észtország

TRIATLON

10.00: Középtávú országos bajnokság, Keszthely

VÍZILABDA

BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ (MÁLTA)

FÉRFIAK

19.00: a 3. helyért – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

21.00: döntő – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

JÚNIUS 14., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

D-CSOPORT

6.00: Ausztrália–Törökország, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

E-CSOPORT

19.00: Németország–Curacao, Houston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Hétfő, 1.00: Elefántcsontpart–Ecuador (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

F-CSOPORT

22.00: Hollandia–Japán, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Hétfő, 4.00: Svédország–Tunézia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

11.30: Többpróba országos bajnokság (Budapest, UTE Atlétikai Stadion) 2. nap

AUTÓSPORT

TCR

10.30: 2. futam, Valencia (Tv: Sport2)

DARTS

VILÁGKUPA, FRANKFURT

13.00 és 19.00: 3. nap (Tv: Sport2)

FORMULA–1

KATALÁN NAGYDÍJ, BARCELONA

9.15: F3, futam (Tv: M4 Sport)

11.25: F2, futam (Tv: M4 Sport)

15.00: F1, futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KAJAK-KENU

Gyorsasági és para Európa-bajnokság, Montemor-o-Velho

10.00 és 15.30: döntők – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ, HELYOSZTÓK

14.45: bronzmérkőzés (Tv: Sport1)

17.30: döntő (Tv: Sport1)

IFJÚSÁGI BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK

NÉGYES DÖNTŐ, ELŐDÖNTŐ

8.45: bronzmérkőzés (Tv: Sport1)

11.15: döntő (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

3x3 EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, KASSA

NŐK, B-CSOPORT

3. FORDULÓ

10.25: Magyarország–Szlovénia

4. FORDULÓ

14.05: Magyarország–Szerbia

RÖPLABDA

Férfi Európa-liga, alapszakasz, 2. torna, Kriens

18.30: Svájc–Magyarország

Női Európa-liga, alapszakasz, 2. torna, Kecskemét

16.30: Magyarország–Horvátország – élőben a Nemzeti Sportrádióban!