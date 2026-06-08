Heti program: ismét pályán a magyar válogatott; kezdődik a 2026-os labdarúgó-vb
JÚNIUS 8., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
16.30 és 18.30: a magyar és a kazah labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Debrecen, Nagyerdei Stadion)
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
1.00: Kolumbia–Jordánia
20.45: Hollandia–Üzbegisztán
21.10: Franciaország–Észak-Írország (Tv: Spíler1)
Kedd, 4.00: Peru–Spanyolország
FUTSAL
FÉRFI NB I
DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS
20.00: Nyíregyháza–Újpest FC, Nyíregyháza (Tv: M4 Sport)
A 3. HELYÉRT, 4. MÉRKŐZÉS
18.00: Debreceni EAC–Veszprém
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
Kedd, 0.30: Baltimore Orioles–Seattle Mariners (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
15.40: Tour Auvergne-Rhone-Alpes, férfiak (Tv: M4 Sport, Eurosport1)
KOSÁRLABDA
NBA, DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
Kedd, 2.30: New York Knicks–San Antonio Spurs
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1086 (Tv: Sport2)
TENISZ
ATP és WTA 250-es torna, s-Hertogenbosch
11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
11.00: Udvardy Panna–Jekatyerina Alekszandrova (orosz, 1.)
ATP 250-es torna, Stuttgart
11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
16.00: Marozsán Fábián–Gauthier Onclin (belga)
WTA 500-as torna, London
13.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
JÚNIUS 9., KEDD
FUTBALLPROGRAM
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
17.00: Kongói DK–Chile
17.00: Örményország–Moldova (Tv: Arena4)
19.00: Magyarország–Kazahsztán, Debrecen (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Szerda, 1.00: Szaúd-Arábia–Szenegál
Szerda, 3.00: Argentína–Izland
Szerda, 3.00: Irak–Venezuela
NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
C-DIVÍZIÓ, 3. CSOPORT
6. FORDULÓ
19.00: Magyarország–Andorra, Budapest, Illovszky Rudolf Stadion
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
NHL, DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS
Szerda, 2.00: Vegas Golden Knights–Carolina Hurricanes
KERÉKPÁR
15.40: Tour Auvergne-Rhone-Alpes, férfiak (Tv: M4 Sport, Eurosport1)
KOSÁRLABDA
WNBA, ALAPSZAKASZ
Szerda, 1.00: Chicago Sky–Atlanta Dream (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1087 (Tv: Sport2)
ÖTTUSA
Világkupaverseny, Budapest (BOK Csarnok, KSI-uszoda)
Női selejtező
8.30: A-csoport
10.30: B-csoport
13.30: C-csoport
JÚNIUS 10., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
21.45: Portugália–Nigéria (Tv: Spíler2)
22.00: Anglia–Costa Rica (Tv: Spíler1)
22.00: Bolívia–Algéria
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
20.00: Gyémánt Liga-verseny, Oslo (Tv: M4 Sport)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: Cleveland Guardians–New York Yankees (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
15.40: Tour Auvergne-Rhone-Alpes, férfiak (Tv: M4 Sport, Eurosport1)
KOSÁRLABDA
NBA, DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS
Csütörtök, 2.30: New York Knicks–San Antonio Spurs
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1088 (Tv: Sport2)
ÖTTUSA
Világkupaverseny, Budapest (BOK Csarnok, KSI-uszoda)
Férfi selejtező
8.00: A-csoport
9.45: B-csoport
12.00: C-csoport
13.45: D-csoport
13.00: női elődöntős vívás
VÍZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ (MÁLTA)
NŐK, ELŐDÖNTŐ
19.00: FTC-Telekom Waterpolo–Sant Andreu (spanyol) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: Mataro (spanyol)–Olimpiakosz (görög)
JÚNIUS 11., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
21.00: Mexikó–Dél-Afrika, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Péntek, 4.00: Dél-Korea–Csehország, Guadalajara (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: Detroit Tigers–Minnesota Twins (Tv: Sport2)
DARTS
VILÁGKUPA, FRANKFURT
19.00: 1. nap (Tv: Sport1)
JÉGKORONG
NHL, DÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS
Péntek, 2.00: Carolina Hurricanes–Vegas Golden Knights
KAJAK-KENU
Gyorsasági és para Európa-bajnokság, Montemor-o-Velho
11.00 és 16.00: előfutamok
KERÉKPÁR
15.40: Tour Auvergne-Rhone-Alpes, férfiak (Tv: M4 Sport, Eurosport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1089 (Tv: Sport2)
ÖTTUSA
Világkupaverseny, Budapest (BOK Csarnok, KSI-uszoda)
Női elődöntő
10.00: A-csoport
13.00: B-csoport
15.30: férfi elődöntős vívás
VÍZILABDA
BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ (MÁLTA)
FÉRFIAK, ELŐDÖNTŐ
19.00: FTC-Telekom Waterpolo–Barceloneta (spanyol) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: Pro Recco (olasz)–Olimpiakosz (görög)
JÚNIUS 12., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
B-CSOPORT
21.00: Kanada–Bosznia-Hercegovina, Toronto (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
D-CSOPORT
Szombat, 3.00: Egyesült Államok–Paraguay, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
DARTS
VILÁGKUPA, FRANKFURT
12.00 és 19.00: 2. nap (Tv: Sport1, Sport2)
FORMULA–1
KATALÁN NAGYDÍJ, BARCELONA
13.30: F1, 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
14.55: F3, időmérő (Tv: M4 Sport)
15.50: F2, időmérő (Tv: M4 Sport)
17.00: F1, 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KAJAK-KENU
Gyorsasági és para Európa-bajnokság, Montemor-o-Velho
11.00 és 15.00: középfutamok
ÖTTUSA
Világkupaverseny, Budapest (BOK Csarnok, KSI-uszoda)
Férfi elődöntő
9.00: A-csoport
12.30: B-csoport
16.00: női döntő – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
RÖPLABDA
Női Európa-liga, alapszakasz, 2. torna, Kecskemét
17.30: Magyarország–Észtország
VÍZILABDA
BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ (MÁLTA)
NŐK
19.00: a 3. helyért – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: döntő – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
JÚNIUS 13., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ
B-CSOPORT
21.00: Katar–Svájc, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
C-CSOPORT
Vasárnap, 0.00: Brazília–Marokkó, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Vasárnap, 3.00: Haiti–Skócia, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
12.00: Többpróba országos bajnokság (Budapest, UTE Atlétikai Stadion) 1. nap
AUTÓSPORT
TCR
10.30: időmérő, Valencia (Tv: Sport2)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
20.00: Minnesota Twins–St. Louis Cardinals (Tv: Sport1)
BIRKÓZÁS
10.00: Országos bajnokság (KIMBA)
DARTS
VILÁGKUPA, FRANKFURT
13.00 és 19.00: 3. nap (Tv: Sport2)
FORMULA–1
KATALÁN NAGYDÍJ, BARCELONA
10.00: F3, sprintfutam (Tv: M4 Sport)
12.30: F1, 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
14.10: F2, sprintfutam (Tv: M4 Sport)
16.00: F1, időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KAJAK-KENU
Gyorsasági és para Európa-bajnokság, Montemor-o-Velho
11.30 és 15.30: döntők – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, ELŐDÖNTŐ
14.45: Magdeburg (német)–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1)
17.30: Aalborg (dán)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)
IFJÚSÁGI BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK
NÉGYES DÖNTŐ, ELŐDÖNTŐ
8.45: Barca (spanyol)–GOG (dán) (Tv: Sport1)
11.15: Füchse Berlin (német)–Veszprém Handball Academy (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
3x3 EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, KASSA
NŐK, B-CSOPORT
1. FORDULÓ
10.25: Magyarország–Szlovákia
2. FORDULÓ
14.05: Magyarország–Grúzia
FÉRFIAK, D-CSOPORT
1. FORDULÓ
18.10: Magyarország–Olaszország
ÖTTUSA
Világkupaverseny, Budapest (BOK Csarnok, KSI-uszoda)
11.00: férfi döntő (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
RALI
7.30: Mecsek-rali, az országos bajnokság 3. futama, Pécs és környéke
RÖPLABDA
Férfi Európa-liga, alapszakasz, 2. torna, Kriens
18.30: Magyarország–Luxemburg
Női Európa-liga, alapszakasz, 2. torna, Kecskemét
16.30: Horvátország–Észtország
TRIATLON
10.00: Középtávú országos bajnokság, Keszthely
VÍZILABDA
BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ (MÁLTA)
FÉRFIAK
19.00: a 3. helyért – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: döntő – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
JÚNIUS 14., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
D-CSOPORT
6.00: Ausztrália–Törökország, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
E-CSOPORT
19.00: Németország–Curacao, Houston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Hétfő, 1.00: Elefántcsontpart–Ecuador (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
F-CSOPORT
22.00: Hollandia–Japán, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Hétfő, 4.00: Svédország–Tunézia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
11.30: Többpróba országos bajnokság (Budapest, UTE Atlétikai Stadion) 2. nap
AUTÓSPORT
TCR
10.30: 2. futam, Valencia (Tv: Sport2)
DARTS
VILÁGKUPA, FRANKFURT
13.00 és 19.00: 3. nap (Tv: Sport2)
FORMULA–1
KATALÁN NAGYDÍJ, BARCELONA
9.15: F3, futam (Tv: M4 Sport)
11.25: F2, futam (Tv: M4 Sport)
15.00: F1, futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KAJAK-KENU
Gyorsasági és para Európa-bajnokság, Montemor-o-Velho
10.00 és 15.30: döntők – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, HELYOSZTÓK
14.45: bronzmérkőzés (Tv: Sport1)
17.30: döntő (Tv: Sport1)
IFJÚSÁGI BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK
NÉGYES DÖNTŐ, ELŐDÖNTŐ
8.45: bronzmérkőzés (Tv: Sport1)
11.15: döntő (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
3x3 EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, KASSA
NŐK, B-CSOPORT
3. FORDULÓ
10.25: Magyarország–Szlovénia
4. FORDULÓ
14.05: Magyarország–Szerbia
RÖPLABDA
Férfi Európa-liga, alapszakasz, 2. torna, Kriens
18.30: Svájc–Magyarország
Női Európa-liga, alapszakasz, 2. torna, Kecskemét
16.30: Magyarország–Horvátország – élőben a Nemzeti Sportrádióban!