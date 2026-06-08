Nemzeti Sportrádió

Heti program: ismét pályán a magyar válogatott; kezdődik a 2026-os labdarúgó-vb

D. Á.D. Á.
2026.06.08. 08:42
null
Címkék
sportműsor program heti program
Kedden a magyar labdarúgó-válogatott Kazahsztánnal játszik felkészülési mérkőzést Debrecenben. Vége a várakozásnak, kezdődik a 2026-os nyári világbajnokság: csütörtök este Mexikó–Dél-Afrika mérkőzéssel indul a torna. A hétvégén lesz még férfi kézi BL final four, valamint F1-es Katalán Nagydíj is.

JÚNIUS 8., HÉTFŐ 

FUTBALLPROGRAM 

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
16.30 és 18.30: a magyar és a kazah labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Debrecen, Nagyerdei Stadion)

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
  1.00: Kolumbia–Jordánia
20.45: Hollandia–Üzbegisztán
21.10: Franciaország–Észak-Írország (Tv: Spíler1)
Kedd, 4.00: Peru–Spanyolország

FUTSAL
FÉRFI NB I
DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS
20.00: Nyíregyháza–Újpest FC, Nyíregyháza (Tv: M4 Sport)
A 3. HELYÉRT, 4. MÉRKŐZÉS
18.00: Debreceni EAC–Veszprém

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
Kedd, 0.30: Baltimore Orioles–Seattle Mariners (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR
15.40: Tour Auvergne-Rhone-Alpes, férfiak (Tv: M4 Sport, Eurosport1)

KOSÁRLABDA
NBA, DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
Kedd, 2.30: New York Knicks–San Antonio Spurs

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1086 (Tv: Sport2)

TENISZ
ATP és WTA 250-es torna, s-Hertogenbosch
11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
11.00: Udvardy Panna–Jekatyerina Alekszandrova (orosz, 1.)
ATP 250-es torna, Stuttgart
11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
16.00: Marozsán Fábián–Gauthier Onclin (belga)
WTA 500-as torna, London
13.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

JÚNIUS 9., KEDD 

FUTBALLPROGRAM 

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
17.00: Kongói DK–Chile
17.00: Örményország–Moldova (Tv: Arena4)
19.00: Magyarország–Kazahsztán, Debrecen (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Szerda, 1.00: Szaúd-Arábia–Szenegál
Szerda, 3.00: Argentína–Izland
Szerda, 3.00: Irak–Venezuela

NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
C-DIVÍZIÓ, 3. CSOPORT
6. FORDULÓ
19.00: Magyarország–Andorra, Budapest, Illovszky Rudolf Stadion 

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

JÉGKORONG
NHL, DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS
Szerda, 2.00: Vegas Golden Knights–Carolina Hurricanes

KERÉKPÁR
15.40: Tour Auvergne-Rhone-Alpes, férfiak (Tv: M4 Sport, Eurosport1)

KOSÁRLABDA
WNBA, ALAPSZAKASZ
Szerda, 1.00: Chicago Sky–Atlanta Dream (Tv: Sport1)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1087 (Tv: Sport2)

ÖTTUSA
Világkupaverseny, Budapest (BOK Csarnok, KSI-uszoda) 
Női selejtező
  8.30: A-csoport
10.30: B-csoport  
13.30: C-csoport 

JÚNIUS 10., SZERDA 

FUTBALLPROGRAM 

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
21.45: Portugália–Nigéria (Tv: Spíler2)
22.00: Anglia–Costa Rica (Tv: Spíler1)
22.00: Bolívia–Algéria

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA
20.00: Gyémánt Liga-verseny, Oslo (Tv: M4 Sport)

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: Cleveland Guardians–New York Yankees (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR
15.40: Tour Auvergne-Rhone-Alpes, férfiak (Tv: M4 Sport, Eurosport1)

KOSÁRLABDA
NBA, DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS
Csütörtök, 2.30: New York Knicks–San Antonio Spurs

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1088 (Tv: Sport2)

ÖTTUSA
Világkupaverseny, Budapest (BOK Csarnok, KSI-uszoda) 
Férfi selejtező
  8.00: A-csoport
  9.45: B-csoport  
12.00: C-csoport 
13.45: D-csoport 
13.00: női elődöntős vívás 

VÍZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ (MÁLTA)
NŐK, ELŐDÖNTŐ
19.00: FTC-Telekom Waterpolo–Sant Andreu (spanyol) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: Mataro (spanyol)–Olimpiakosz (görög) 

JÚNIUS 11., CSÜTÖRTÖK 

FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
21.00: Mexikó–Dél-Afrika, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Péntek, 4.00: Dél-Korea–Csehország, Guadalajara (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: Detroit Tigers–Minnesota Twins (Tv: Sport2)

DARTS
VILÁGKUPA, FRANKFURT
19.00: 1. nap (Tv: Sport1)

JÉGKORONG
NHL, DÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS
Péntek, 2.00: Carolina Hurricanes–Vegas Golden Knights

KAJAK-KENU
Gyorsasági és para Európa-bajnokság, Montemor-o-Velho
11.00 és 16.00: előfutamok 

KERÉKPÁR
15.40: Tour Auvergne-Rhone-Alpes, férfiak (Tv: M4 Sport, Eurosport1)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1089 (Tv: Sport2)

ÖTTUSA
Világkupaverseny, Budapest (BOK Csarnok, KSI-uszoda)
Női elődöntő
10.00: A-csoport 
13.00: B-csoport
15.30: férfi elődöntős vívás 

VÍZILABDA
BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ (MÁLTA)
FÉRFIAK, ELŐDÖNTŐ
19.00: FTC-Telekom Waterpolo–Barceloneta (spanyol) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: Pro Recco (olasz)–Olimpiakosz (görög) 

JÚNIUS 12., PÉNTEK 

FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ 
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
B-CSOPORT
21.00: Kanada–Bosznia-Hercegovina, Toronto (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
D-CSOPORT
Szombat, 3.00: Egyesült Államok–Paraguay, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

DARTS
VILÁGKUPA, FRANKFURT
12.00 és 19.00: 2. nap (Tv: Sport1, Sport2)

FORMULA–1
KATALÁN NAGYDÍJ, BARCELONA
13.30: F1, 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
14.55: F3, időmérő (Tv: M4 Sport)
15.50: F2, időmérő (Tv: M4 Sport)
17.00: F1, 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KAJAK-KENU
Gyorsasági és para Európa-bajnokság, Montemor-o-Velho
11.00 és 15.00: középfutamok 

ÖTTUSA
Világkupaverseny, Budapest (BOK Csarnok, KSI-uszoda)
Férfi elődöntő
  9.00: A-csoport 
12.30: B-csoport
16.00: női döntő – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

RÖPLABDA
Női Európa-liga, alapszakasz, 2. torna, Kecskemét
17.30: Magyarország–Észtország 

VÍZILABDA
BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ (MÁLTA)
NŐK
19.00: a 3. helyért – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: döntő – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

JÚNIUS 13., SZOMBAT 

FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ
B-CSOPORT
21.00: Katar–Svájc, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
C-CSOPORT
Vasárnap, 0.00: Brazília–Marokkó, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Vasárnap, 3.00: Haiti–Skócia, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA
12.00: Többpróba országos bajnokság (Budapest, UTE Atlétikai Stadion) 1. nap 

AUTÓSPORT
TCR
10.30: időmérő, Valencia (Tv: Sport2)

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
20.00: Minnesota Twins–St. Louis Cardinals (Tv: Sport1)

BIRKÓZÁS
10.00: Országos bajnokság (KIMBA) 

DARTS
VILÁGKUPA, FRANKFURT
13.00 és 19.00: 3. nap (Tv: Sport2)

FORMULA–1
KATALÁN NAGYDÍJ, BARCELONA
10.00: F3, sprintfutam (Tv: M4 Sport)
12.30: F1, 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
14.10: F2, sprintfutam (Tv: M4 Sport)
16.00: F1, időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KAJAK-KENU
Gyorsasági és para Európa-bajnokság, Montemor-o-Velho
11.30 és 15.30: döntők – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, ELŐDÖNTŐ
14.45: Magdeburg (német)–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1)
17.30: Aalborg (dán)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)
IFJÚSÁGI BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK
NÉGYES DÖNTŐ, ELŐDÖNTŐ
  8.45: Barca (spanyol)–GOG (dán) (Tv: Sport1)
11.15: Füchse Berlin (német)–Veszprém Handball Academy (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA
3x3 EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, KASSA
NŐK, B-CSOPORT
1. FORDULÓ
10.25: Magyarország–Szlovákia 
2. FORDULÓ
14.05: Magyarország–Grúzia 
FÉRFIAK, D-CSOPORT
1. FORDULÓ
18.10: Magyarország–Olaszország 

ÖTTUSA
Világkupaverseny, Budapest (BOK Csarnok, KSI-uszoda)
11.00: férfi döntő (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

RALI
7.30: Mecsek-rali, az országos bajnokság 3. futama, Pécs és környéke 

RÖPLABDA
Férfi Európa-liga, alapszakasz, 2. torna, Kriens
18.30: Magyarország–Luxemburg 
Női Európa-liga, alapszakasz, 2. torna, Kecskemét
16.30: Horvátország–Észtország 

TRIATLON
10.00: Középtávú országos bajnokság, Keszthely 

VÍZILABDA
BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ (MÁLTA)
FÉRFIAK
19.00: a 3. helyért – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: döntő – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

JÚNIUS 14., VASÁRNAP 

FUTBALLPROGRAM  

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ 
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
D-CSOPORT
6.00: Ausztrália–Törökország, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
E-CSOPORT
19.00: Németország–Curacao, Houston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Hétfő, 1.00: Elefántcsontpart–Ecuador (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
F-CSOPORT
22.00: Hollandia–Japán, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Hétfő, 4.00: Svédország–Tunézia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA
11.30: Többpróba országos bajnokság (Budapest, UTE Atlétikai Stadion) 2. nap 

AUTÓSPORT
TCR
10.30: 2. futam, Valencia (Tv: Sport2)

DARTS
VILÁGKUPA, FRANKFURT
13.00 és 19.00: 3. nap (Tv: Sport2)

FORMULA–1
KATALÁN NAGYDÍJ, BARCELONA
  9.15: F3, futam (Tv: M4 Sport)
11.25: F2, futam (Tv: M4 Sport)
15.00: F1, futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KAJAK-KENU
Gyorsasági és para Európa-bajnokság, Montemor-o-Velho
10.00 és 15.30: döntők – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, HELYOSZTÓK
14.45: bronzmérkőzés (Tv: Sport1)
17.30: döntő (Tv: Sport1)
IFJÚSÁGI BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK
NÉGYES DÖNTŐ, ELŐDÖNTŐ
  8.45: bronzmérkőzés (Tv: Sport1)
11.15: döntő (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA
3x3 EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, KASSA 
NŐK, B-CSOPORT
3. FORDULÓ
10.25: Magyarország–Szlovénia 
4. FORDULÓ
14.05: Magyarország–Szerbia 

RÖPLABDA
Férfi Európa-liga, alapszakasz, 2. torna, Kriens
18.30: Svájc–Magyarország 
Női Európa-liga, alapszakasz, 2. torna, Kecskemét
16.30: Magyarország–Horvátország – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

 

sportműsor program heti program
Legfrissebb hírek

Hétfői sportműsor: jön a 4. meccs a futsal NB I döntőjében

Minden más foci
9 órája

Vasárnapi sportműsor: a Győr döntőt játszik a női kézilabda BL-ben

Minden más foci
2026.06.06. 23:13

Szombati sportműsor: kezdődik a női kézilabda BL budapesti négyes döntője

Birkózás
2026.06.05. 23:59

Pénteki sportműsor: Magyarország–Finnország válogatott mérkőzés

Minden más foci
2026.06.04. 23:35

Csütörtöki sportműsor: jön a futsal NB I döntőjének 3. meccse, vb-felkészülési találkozók

Minden más foci
2026.06.03. 23:55

Szerdai sportműsor: Eb-elődöntőt játszik a magyar minifutball-válogatott

Minden más foci
2026.06.02. 23:50

Keddi sportműsor: Szeged–Veszprém, a döntő második mérkőzése a férfi kézilabda NB I-ben

Minden más foci
2026.06.01. 23:20

Heti program: pályán a magyar labdarúgó-válogatott, döntő a férfi kézi NB I-ben

Magyar válogatott
2026.06.01. 07:47
Ezek is érdekelhetik