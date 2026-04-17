Videó: kiváló meglátás Kovács Bendegúztól – szép gól lett belőle
Mint ismeretes, Kovács Bendegúz csütörtökön bemutatkozott az AZ első csapatában a Sahtar Doneck elleni Konferencialiga-meccsen (2–2) és csereként beállva gólpasszt adott: fejjel készített le egy beívelést az üresen álló Matej Sinnek, aki egyből a kapuba lőtte a labdát.
Európa-konferencialiga
15 órája
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
AZ (holland)–Sahtar Doneck (ukrán) 2–2 (Jensen 73., Sin 80., ill. Alisson 58., Luca Meirelles 83.)
Továbbjutott a Sahtar Doneck, 5–2-es összesítéssel
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik