Videó: kiváló meglátás Kovács Bendegúztól – szép gól lett belőle

Mint ismeretes, Kovács Bendegúz csütörtökön bemutatkozott az AZ első csapatában a Sahtar Doneck elleni Konferencialiga-meccsen (2–2) és csereként beállva gólpasszt adott: fejjel készített le egy beívelést az üresen álló Matej Sinnek, aki egyből a kapuba lőtte a labdát.

KONFERENCIALIGA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

AZ (holland)–Sahtar Doneck (ukrán) 2–2 (Jensen 73., Sin 80., ill. Alisson 58., Luca Meirelles 83.)

Továbbjutott a Sahtar Doneck, 5–2-es összesítéssel