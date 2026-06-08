Nemzeti Sportrádió

Vb-felkészülés: Kolumbia győztes főpróbát tartott Jordánia ellen

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.08. 07:18
Jhon Arias (középen) duplájával nyert Kolumbia (Fotó: Getty Images)
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A kolumbiai labdarúgó-válogatott Jhon Arias duplájával 2–0-ra győzte le Jordániát a két csapat vb előtti utolsó felkészülési mérkőzésén San Diegóban.

Kolumbia és Jordánia is lejátszotta utolsó felkészülési mérkőzését a csütörtökön induló labdarúgó-világbajnokság előtt.

A dél-amerikaiaknak jobban sikerült a főpróba, a 41. percben Jhon Arias a némi szerencsével nála maradt labdát gurította a bal sarokba, majd az 55. percben Santiago Arias beadását fejelte hét méterről a kapuba.

Jordánia, amely a Svájc elleni 1–4 után ismét alulmaradt, tíz emberrel fejezte be a mérkőzést, a 60. percben beállt Amer Dzsamusz ugyanis két sárga lapot is begyűjtött, a másodikat a 90. percben.

Kolumbia Üzbegisztán, míg Jordánia Ausztria ellen kezdi meg világbajnoki szereplését.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Kolumbia–Jordánia 2–0 (J. Arias 41., 55.)

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