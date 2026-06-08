Vb-felkészülés: Kolumbia győztes főpróbát tartott Jordánia ellen
A kolumbiai labdarúgó-válogatott Jhon Arias duplájával 2–0-ra győzte le Jordániát a két csapat vb előtti utolsó felkészülési mérkőzésén San Diegóban.
Kolumbia és Jordánia is lejátszotta utolsó felkészülési mérkőzését a csütörtökön induló labdarúgó-világbajnokság előtt.
A dél-amerikaiaknak jobban sikerült a főpróba, a 41. percben Jhon Arias a némi szerencsével nála maradt labdát gurította a bal sarokba, majd az 55. percben Santiago Arias beadását fejelte hét méterről a kapuba.
Jordánia, amely a Svájc elleni 1–4 után ismét alulmaradt, tíz emberrel fejezte be a mérkőzést, a 60. percben beállt Amer Dzsamusz ugyanis két sárga lapot is begyűjtött, a másodikat a 90. percben.
Kolumbia Üzbegisztán, míg Jordánia Ausztria ellen kezdi meg világbajnoki szereplését.
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Kolumbia–Jordánia 2–0 (J. Arias 41., 55.)
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