Vb-felkészülés: Kolumbia győztes főpróbát tartott Jordánia ellen

Kolumbia és Jordánia is lejátszotta utolsó felkészülési mérkőzését a csütörtökön induló labdarúgó-világbajnokság előtt.

A dél-amerikaiaknak jobban sikerült a főpróba, a 41. percben Jhon Arias a némi szerencsével nála maradt labdát gurította a bal sarokba, majd az 55. percben Santiago Arias beadását fejelte hét méterről a kapuba.

Jordánia, amely a Svájc elleni 1–4 után ismét alulmaradt, tíz emberrel fejezte be a mérkőzést, a 60. percben beállt Amer Dzsamusz ugyanis két sárga lapot is begyűjtött, a másodikat a 90. percben.

Kolumbia Üzbegisztán, míg Jordánia Ausztria ellen kezdi meg világbajnoki szereplését.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Kolumbia–Jordánia 2–0 (J. Arias 41., 55.)