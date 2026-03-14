Nemzeti Sportrádió

Szentpéterfáról érkezett szurkolókkal ünnepelt Varga Barnabás

N. ZS.N. ZS.
2026.03.14. 09:08
Címkék
légiósok Konferencialiga Marko Nikolics Varga Barnabás AEK Athén
A Celje otthonában gólt szerző magyar válogatott csatár miatt mintegy negyvenen érkeztek Szentpéterfáról.

Kiütéses győzelmet (4–0) aratott az AEK Athén a Konferencialiga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén a Celje otthonában, a görög csapat első gólját Varga Barnabás szerezte. A magyar válogatott csatár örömét fokozta, hogy a találkozóra faluja, Szentpéterfa lelkes szurkolói is ellátogattak. A negyventagúra tehető tábor sálakkal, zászlókkal felszerelkezve tette meg a csaknem 200 kilométeres utat (a szlovén város közelebb helyezkedik el a Vas vármegyei községhez, mint Budapest) a stadionig, ahol természetesen közös fotók is készültek.

„Örülök, hogy ezúttal nem követtük el azt a hibát, mint az alapszakaszban – utalt az októberben Celjében elszenvedett 3–1-es vereségre Marko Nikolics, az AEK vezetőedzője. – Komolyan vettük a meccset, nagy intenzitással futballoztunk, és megérdemelten nyertünk. Kicsit bosszús vagyok azért, mert sok helyzetet hagytunk ki, és nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna. A jelentős előny ellenére a visszavágót sem lazsálhatjuk el.”

A szlovén klubnál nem viselték jól a vereséget, a mérkőzés másnapján bejelentették Ivan Majevszkij vezetőedző menesztését. A fehérorosz szakember játékosként három évet töltött a klubnál, edzőként viszont csak nyolc összecsapás jutott neki.

KONFERENCIALIGA 
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
Celje (szlovén)–AEK Athén (görög) 0–4 (Varga B. 3., A. Koita 33., Gacsinovics 36., Moukoudi 48.)
Fiorentina (olasz)–Raków Czestochowa (lengyel) 2–1 (Ndour 62., A. Gudmundsson 90+3. – 11-esből, ill. Brunes 60.)
Crystal Palace (angol)–AEK Larnaca (ciprusi) 0–0
Sigma Olomouc (cseh)–Mainz (német) 0–0
Samsunspor (török)–Rayo Vallecano (spanyol) 1–3 (Marius 21., ill. Alemao 15., 78., Á. García 40.)
Lech Poznan (lengyel)–Sahtar Doneck (ukrán) 1–3 (Ishak 70., ill. Marlon Gomes 36., Newerton 48., Isaque Silva 85.)
Rijeka (horvát)–Strasbourg (francia) 1–2 (A. Majstorovic 76., ill. Panichelli 2., Godo 72.)
AZ (holland)–Sparta Praha (cseh) 2–1 (Parrott 29., 87., ill. Vojta 50.)
A visszavágókat március 19-én rendezik.

 

Legfrissebb hírek

Szoboszlai ismét a hónap játékosa lett a Liverpoolnál

Angol labdarúgás
16 órája

A cseh és a lengyel ligára is érdemes figyelnie Marco Rossinak

Légiósok
Tegnap, 7:05

Varga adta meg a jelet, idegenben ütötte ki a Celjét az AEK a Kl-ben

Európa-konferencialiga
2026.03.12. 23:10

Varga Barnabás már a harmadik percben betalált a Konferencialiga-nyolcaddöntőben – videó

Európa-konferencialiga
2026.03.12. 21:27

Duplázott a magyarok réme; három vendégsiker a Konferencialigában

Európa-konferencialiga
2026.03.12. 20:57

Magyar válogatott igazolás Ausztriában, Csehországban, Szerbiában is, meglepetéscsatár Hollandiából

Légiósok
2026.03.12. 14:41

Willi Orbánnal nem hosszabbít a Leipzig – sajtóhír

Magyar válogatott
2026.03.11. 16:09

Videó: Kovács Bendegúz ismét betalált, közel jár idénybeli harmincadik góljához

Légiósok
2026.03.10. 13:07
Ezek is érdekelhetik