Ferencváros–Braga 2–0

Varga Barnabás már a harmadik percben betalált a Konferencialiga-nyolcaddöntőben – videó

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.03.12. 21:27
Varga Barnabás gólt szerzett a Kl-ben (Fotó: Imago Images, archív)
Konferencialiga Varga Barnabás AEK Athén
Varga Barnabás góljával szerzett vezetést az AEK Athén a Celje vendégeként a labdarúgó Konferencialiga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén, a magyar csatár Razvan Marin szöglete után fejjel volt eredményes.

VARGA BARNABÁS GÓLJA

Celje 0-1 AEK Athens - Barnabás Varga 3'
by u/4gjdtokurwa in soccer

KONFERENCIALIGA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
21.00: Celje (szlovén)–AEK Athén (görög)

 

Konferencialiga Varga Barnabás AEK Athén
