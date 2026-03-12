Varga Barnabás már a harmadik percben betalált a Konferencialiga-nyolcaddöntőben – videó
Varga Barnabás góljával szerzett vezetést az AEK Athén a Celje vendégeként a labdarúgó Konferencialiga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén, a magyar csatár Razvan Marin szöglete után fejjel volt eredményes.
VARGA BARNABÁS GÓLJA
KONFERENCIALIGA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
21.00: Celje (szlovén)–AEK Athén (görög)
