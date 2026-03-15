Varga Barnabás gólját elvették, az AEK pontokat veszített

Hetek óta ragyogóan futballozik a télen a Ferencvárostól Athénba szerződő Varga Barnabás. Az AEK színeiben 11 tétmérkőzésen öt gólnál és két gólpassznál járt vasárnapi fellépése előtt, legutóbb csütörtökön a Celje elleni Konferencialiga-nyolcaddöntő első, szlovéniai meccsén (4–0) volt eredményes. A hétvégi görög bajnokin viszont meggyűlt a baja az Atromitosz agresszív védőivel, akik az első félidőben többször is buktatták. Geraszimosz Mitoglu a túloldalon is fejtörést okozott, hiszen a 33. percben Jere Uronen szabadrúgása után üresre játszotta magát a hosszú oldalon, és szépen a kapu jobb oldalába fejelt. A játékrész hosszabbításában Razvan Marin beadását követően Filipe Relvas fejelte le a labdát a magyar csatárnak, aki nagy erővel a kapuba lőtte – kár, hogy a VAR-vizsgálat után les miatt érvénytelenítette a gólt a játékvezető.

A szünet után az AEK másik gólfelelőse, Luka Jovics villant kétszer: előbb a 63. percben használta ki a hazai hátvédek bizonytalanságát és bombázta jobbal a labdát a bal felső sarokba, majd hat perccel később Aboubakary Koita centerezése után talált be. Nem sokáig volt előnyben a vendégcsapat, a 71. percben Jere Uronen szöglete után Samuel Moutoussamyra senki sem figyelt a hosszú oldalon, a középpályás pedig nem hibázott. Az eredmény a folytatásban nem változott, döntetlenjével az AEK 57 pontos a bajnokságban, akárcsak a PAOK és az Olympiakosz.

GÖRÖG SZUPERLIGA

25. FORDULÓ

Atromitosz–AEK Athén 2–2 (1–0)

(AEK: VARGA BARNABÁS végig játszott)

Az élcsoport: 1. PAOK 57 pont (51–15), 2. Olympiakosz 57 (45–11), 3. AEK Athén 57 (46–17)