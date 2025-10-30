Nemzeti Sportrádió

A szurkolók Tóth Balázst választották október legjobbjának a Blackburnnél

2025.10.30. 21:15
Tóth Balázs
A szurkolók szavazatai alapján Tóth Balázs lett októberben a legjobb játékos az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban (Championship) szereplő Blackburn Roversnél.

A Blackburn októberben egy győzelem mellett egy döntetlent és két vereséget számlált a bajnokságban, ez azonban legkevésbé Tóth Balázson múlt, aki több nagyszerű védést is bemutatott a Rovers kapujában.

És mint kiderült: a szurkolók szavazatai alapján is a magyar játékos érdemelte ki a hónap legjobb játékosa elismerést a csapatnál – számolt be róla csütörtökön a Blackburn hivatalos közösségi oldalán.

A Blackburn egyébként 11 lejátszott meccs után a 24 csapatos bajnokság 21. helyén áll. 

 

