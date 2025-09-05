Nemzeti Sportrádió

Balogh Botond közel áll a váltáshoz, kölcsönbe kerülhet

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.09.05. 11:25
null
Balogh Botond új országban próbálhatja ki magát (Fotó: Getty Images)
Címkék
labdarúgás átigazolás Balogh Botond
Szerdán arról számoltunk be, hogy Balogh Botond menedzsere, Fülöp Ferenc nem tartja kizártnak a védő klubváltását annak ellenére, hogy az elitligákban már lezárult az átigazolási időszak. Erre a hírre „rímel” a megbízható Gianluca Di Marzio értesülése, amely szerint a magyar válogatott játékos Törökországba kerülhet kölcsönbe.
Légiósok
2025.09.03. 13:12

Menedzsere szerint még van esély Balogh Botond klubváltására

Annak ellenére, hogy az olasz piac bezárt, még nem biztos, hogy marad Parmában a védő.

Gianluca Di Marzio úgy tudja, Balogh Botond közel áll ahhoz, hogy csatlakozzon a török élvonalbeli bajnokságban (Süper Lig) szereplő Kocaelisporhoz, amely három vereséggel és egy döntetlennel kezdte a 2025–2026-is kiírást. A forrás szerint kölcsönről lehet szó.

Balogh az előző idényben meghatározó tagja volt a Parmának, mostanra viszont rendre kiszorul a kezdőcsapatból. Szerződése 2027 nyaráig érvényes a klubbal.

A 23 éves középhátvéd a kevés játékpercének is köszönhetően kimaradt az Írország és a Portugália elleni világbajnoki selejtezőkre készülő magyar válogatott keretéből.

 

labdarúgás átigazolás Balogh Botond
Legfrissebb hírek

Vb-selejtező: a brazilok sztárja elhányta magát a pályán – videó

Foci vb 2026
6 órája

Vb 2026: Salvador egy lépéssel közelebb a tornához

Foci vb 2026
6 órája

U19-es válogatott: vereség a portugáloktól a Vilotic-kupa első meccsén

Utánpótlássport
19 órája

Korábbi Chelsea-játékost igazolt a kolozsvári CFR

Minden más foci
Tegnap, 8:56

Menedzsere szerint még van esély Balogh Botond klubváltására

Légiósok
2025.09.03. 13:12

Újra megdőlt az átigazolási rekord a Premier League-ben

Angol labdarúgás
2025.09.02. 13:44

Nincs több kérdés, Donnarumma a Man. City új kapusa – hivatalos

Angol labdarúgás
2025.09.02. 11:23

Manchesterből igazolt BL-győztes védőt az Inter – hivatalos

Olasz labdarúgás
2025.09.02. 11:11
Ezek is érdekelhetik