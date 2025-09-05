Balogh Botond közel áll a váltáshoz, kölcsönbe kerülhet

Gianluca Di Marzio úgy tudja, Balogh Botond közel áll ahhoz, hogy csatlakozzon a török élvonalbeli bajnokságban (Süper Lig) szereplő Kocaelisporhoz, amely három vereséggel és egy döntetlennel kezdte a 2025–2026-is kiírást. A forrás szerint kölcsönről lehet szó.

Balogh az előző idényben meghatározó tagja volt a Parmának, mostanra viszont rendre kiszorul a kezdőcsapatból. Szerződése 2027 nyaráig érvényes a klubbal.

A 23 éves középhátvéd a kevés játékpercének is köszönhetően kimaradt az Írország és a Portugália elleni világbajnoki selejtezőkre készülő magyar válogatott keretéből.