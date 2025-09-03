Menedzsere szerint még van esély Balogh Botond klubváltására

A svájci bajnok Basel érdeklődött Balogh Botond iránt, de az osztrák Flavius Daniliuc személyében azóta másik középhátvédet igazolt Olaszországból, a Salernitánából, az olasz piac pedig időközben be is zárt (igaz, a svájci szeptember 9-ig még nyitva van). Ez azonban nem azt jelenti, hogy a Parmában ebben az idényben még egyetlen meccsen sem szereplő magyar válogatott játékos marad a klubnál, hiszen Olaszországon kívül még van lehetősége a váltásra.

„Balogh Botond ügye még nem zárult le – nyilatkozta a Nemzeti Sport kérdésére a védő menedzsere, Fülöp Ferenc. – Külföldi folytatásban gondolkodunk, még van esély arra, hogy klubot vált a napokban.”

Információink szerint elsősorban kölcsönszerződés jöhet szóba, van is konkrét érdeklődés a 23 éves védő iránt, aki 2020 óta futballozik Parmában, és 2027-ig köti a szerződése a klubhoz. Balogh az előző idényben 29 meccsen szerepelt a Serie A-ban, de az új edző, Carlos Cuesta egyelőre nem számol vele, valószínűleg ezért nem került be ezúttal a nyolcszoros válogatott védő Marco Rossi szövetségi kapitány aktuális keretébe sem.