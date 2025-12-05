Nemzeti Sportrádió

Új szerződést ír alá a Barcelona kulcsembere – hivatalos

2025.12.05.
Továbbra is számol Eric García játékával Hansi Flick vezetőedző (Fotó: Getty Images)
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő FC Barcelona hivatalos honlapján bejelentette, hogy Eric García meghosszabbítja a szerződését a klubbal.

Az FC Barcelona pénteki közleménye szerint Eric García 2031-ig szóló megállapodást köt a katalán egyesülettel. A spanyol válogatott hátvéd hivatalosan december 11-én írja alá új szerződését.


García a Barca akadémiáján nevelkedett, majd csatlakozott a Manchester Cityhez, ahonnan 2021 nyarán tért vissza. Ebben az idényben kulcsembere Hansi Flick csapatának, már 20 tétmérkőzésen lépett pályára – gólt és gólpasszt is jegyzett.

SPANYOL LA LIGA
15. FORDULÓ
18.30: Betis–Barcelona (Tv: Spíler2)

