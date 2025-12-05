Új szerződést ír alá a Barcelona kulcsembere – hivatalos

Az FC Barcelona pénteki közleménye szerint Eric García 2031-ig szóló megállapodást köt a katalán egyesülettel. A spanyol válogatott hátvéd hivatalosan december 11-én írja alá új szerződését.



García a Barca akadémiáján nevelkedett, majd csatlakozott a Manchester Cityhez, ahonnan 2021 nyarán tért vissza. Ebben az idényben kulcsembere Hansi Flick csapatának, már 20 tétmérkőzésen lépett pályára – gólt és gólpasszt is jegyzett.

SPANYOL LA LIGA

15. FORDULÓ

18.30: Betis–Barcelona (Tv: Spíler2)