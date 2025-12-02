Osztrák jégkorongliga: amerikai csatárral erősített a Fehérvár

Max Gerlachot, a szlovák Extraliga korábbi pont- és gólkirályát szerződtette a a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapata. A klub keddi bejelentése szerint a 27 éves támadó várhatóan a héten megérkezik Székesfehérvárra és akár már a hétvégi túrán bemutatkozhat.

„A Hydro Fehérvár AV19 évek óta az osztrák liga egyik topcsapata, szóval amikor jött a lehetőség, nem volt kérdés, hogy szeretnék itt játszani. Három korábbi játékossal is beszéltem, és mindannyian csak jókat mondtak a városról, a stábról és a szurkolókról. Mindenkitől azt hallottam, hogy Fehérváron van a legjobb hangulat az egész ligában. Nagyon várom, hogy ott játsszak a legjobb szurkolók előtt” – mondta a klub honlapján Gerlach, akinek leigazolására azok után került sor, hogy Drake Rymsha a Villach elleni november 23-i hazai mérkőzésen súlyosan megsérült, és előreláthatóan hosszú hetekig nem állhat rendelkezésre.

Gerlach ebben az idényben még nem lépett pályára, legutóbb Liptószentmiklóson (HK32 Liptovsky Mikulás) szerepelt, és 50 mérkőzésen 39 pontig (18 gól, 21 gólpassz) jutott. Az Innsbruck és a Pustertal színeiben korábban már játszott az osztrák bázisú ligában, de megfordult Szlovákia mellett Svájcban, Svédországban és Németországban is. A 2022–23-as idényben – amikor az Eperjes (HC Presov) légiósa volt – bekerült a bajnokság All Star-csapatába, ő lett a gól- (34) és pontkirály (59) is.