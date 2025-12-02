Nemzeti Sportrádió

Osztrák jégkorongliga: amerikai csatárral erősített a Fehérvár

Vágólapra másolva!
2025.12.02. 18:41
Max Gerlach (Fotó: Getty Images)
Címkék
osztrák jégkorongliga Hydro Fehérvár AV19 Max Gerlach átigazolás ICEHL
Max Gerlach, a szlovák Extraliga korábbi pont- és gólkirályaként is bizonyító amerikai csatár a szezon végéig szóló szerződést kötött az osztrák ligában érdekelt Hydro Fehérvár AV19 csapatával.

Max Gerlachot, a szlovák Extraliga korábbi pont- és gólkirályát szerződtette a a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapata. A klub keddi bejelentése szerint a 27 éves támadó várhatóan a héten megérkezik Székesfehérvárra és akár már a hétvégi túrán bemutatkozhat.

„A Hydro Fehérvár AV19 évek óta az osztrák liga egyik topcsapata, szóval amikor jött a lehetőség, nem volt kérdés, hogy szeretnék itt játszani. Három korábbi játékossal is beszéltem, és mindannyian csak jókat mondtak a városról, a stábról és a szurkolókról. Mindenkitől azt hallottam, hogy Fehérváron van a legjobb hangulat az egész ligában. Nagyon várom, hogy ott játsszak a legjobb szurkolók előtt” – mondta a klub honlapján Gerlach, akinek leigazolására azok után került sor, hogy Drake Rymsha a Villach elleni november 23-i hazai mérkőzésen súlyosan megsérült, és előreláthatóan hosszú hetekig nem állhat rendelkezésre.

Gerlach ebben az idényben még nem lépett pályára, legutóbb Liptószentmiklóson (HK32 Liptovsky Mikulás) szerepelt, és 50 mérkőzésen 39 pontig (18 gól, 21 gólpassz) jutott. Az Innsbruck és a Pustertal színeiben korábban már játszott az osztrák bázisú ligában, de megfordult Szlovákia mellett Svájcban, Svédországban és Németországban is. A 2022–23-as idényben – amikor az Eperjes (HC Presov) légiósa volt – bekerült a bajnokság All Star-csapatába, ő lett a gól- (34) és pontkirály (59) is.

 

osztrák jégkorongliga Hydro Fehérvár AV19 Max Gerlach átigazolás ICEHL
Legfrissebb hírek

Osztrák hokiliga: egy pontot szerzett az FTC Ljubljanában

Jégkorong
2025.11.30. 20:35

Osztrák jégkorongliga: a Fehérvár 6–1-re nyert az FTC vendégeként

Jégkorong
2025.11.28. 21:14

Romániában állítják: az újpesti Duarte Bukarestben folytatja

Labdarúgó NB I
2025.11.28. 14:26

Következik a második magyar rangadó az ICEHL-ben

Jégkorong
2025.11.28. 10:45

ICEHL: hiába vezetett, kikapott Bécsben a Fehérvár

Jégkorong
2025.11.26. 21:38

Vinícius Júnior a világ legjobban fizetett futballistájává válhat Szaúd-Arábiában – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2025.11.24. 19:34

Hiába vezettek a fehérváriak, három góllal kikaptak a Villachtól az osztrák hokiligában

Jégkorong
2025.11.23. 20:26

A ligautolsó vendégeként nyert az FTC az osztrák bajnokságban

Jégkorong
2025.11.22. 22:16
Ezek is érdekelhetik